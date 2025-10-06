6 एयरबैग की सेफ्टी और 33Km का दमदार माइलेज, देश की सबसे कार पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट

इसमें नए GST 2.0 से मिलने वाले 80,600 रुपए के टैक्स बेनिफिट भी हैं। बता दें कि ऑल्टो अब मारुति के पोर्टफोलियो में दूसरी सबसे सस्ती कार बन गई है। पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की कटौती के बाद 3,69,900 रुपए हो गई है।

मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर में दिवाली के मौके पर अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। डिस्काउंट की लिस्ट में कंपनी की सबसे सस्ती ऑल्टो K10 भी शामिल है। दरअसल, इस महीने इस स्मॉल हैचबैक पर करीब 107,600 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें नए GST 2.0 से मिलने वाले 80,600 रुपए के टैक्स बेनिफिट भी हैं। बता दें कि ऑल्टो अब मारुति के पोर्टफोलियो में दूसरी सबसे सस्ती कार बन गई है। पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की कटौती के बाद 3,69,900 रुपए हो गई है।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।

इस हैचबैक में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसके साथ ऑल्टो K10 में प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट मिलेगा। सुरक्षित पार्किंग के लिए इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में खरीद पाएंगे।