₹3.70 लाख कीमत; देश की सबसे सस्ती कार पर आई बड़ी डील, अभी लेने पर ₹52,500 तक बचेंगे
दिसंबर 2025 के महीने में मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस पर पूरे 52,500 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप एक बजट कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, क्योंकि देश की सबसे सस्ती कार मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस पर पूरे 52,500 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) पर मिलने वाले धमाकेदार ऑफर से आप पूरे 52,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं, जो इसे अपनी कैटेगरी की सबसे वैल्यू-फॉर-मनी कार बना देता है।
ऑल्टो K10 पर बड़ा डिस्काउंट
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की यह पॉपुलर एंट्री-लेवल कार हर वैरिएंट पर शानदार बचत का मौका दे रही है। ऑल्टो K10 पर दिसंबर 2025 में मिल रहे ऑफर ब्रेकअप की बात करें तो इस पर 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 का एक्सचेंज बोनस या 25,000 का स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त लाभ 2,500 तक मिल रहा है। कुल मिलाकर आप 52,500 तक की बचत कर सकते हैं, जो इस महीने की बेस्ट डील्स में से एक है।
ऑल्टो K10 (Alto K10) की कीमतें
ऑल्टो K10 (Alto K10) की कीमतें वैसे भी बजट-फ्रेंडली हैं और जब इतना बड़ा डिस्काउंट मिले तो डील और शानदार हो जाती है। इसकी शुरुआती कीमत 3.70 लाख रुपये है और टॉप वैरिएंट के लिए 5.45 लाख तक जाती है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं।
लो मेंटेनेंस, हाई माइलेज और ट्रस्टेड ब्रांड
इन कीमतों के साथ ऑल्टो K10 (Alto K10) उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो लो मेंटेनेंस, हाई माइलेज और ट्रस्टेड ब्रांड वैल्यू वाली कार खरीदना चाहते हैं। ये एक बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस, किफायती सर्विस वाली कार है। ये ट्रैफिक और छोटे शहरों में आसानी से चलने लायक कॉम्पैक्ट साइज का मॉडल है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
