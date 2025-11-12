₹3.69 लाख की कार पर मिल रहा ₹52100 का डिस्काउंट; 6 एयरबैग, माइलेज 33Km, कीमत ₹3.69 लाख

संक्षेप: इस महीने यानी नंवबर में इस कार पर कंपनी 52,100 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इस ऑफर में 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस (या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस) और 4,200 रुपए तक के एक्स्ट्रा डिस्काउंट शामिल हैं।

जब बात देश की सबसे सस्ती कारों की होती है इस लिस्ट मारुति ऑल्टो K10 का नाम जरूर आता है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3,69,900 रुपए है। ऐसे में इस महीने यानी नंवबर में इस कार पर कंपनी 52,100 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इस ऑफर में 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस (या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस) और 4,200 रुपए तक के एक्स्ट्रा डिस्काउंट शामिल हैं। इसकी कीमतें 3.69 लाख रुपए से 5.44 लाख रुपए तक जाती हैं।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

इसमें 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।

इस हैचबैक में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसके साथ ऑल्टो K10 में प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट मिलेगा। सुरक्षित पार्किंग के लिए इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में खरीद पाएंगे।