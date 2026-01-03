माइलेज 34 KM, कीमत 4 लाख से कम; मारुति की इन 2 बजट कारों पर टूटे लोग, सेल में 92% की भारी उछाल

संक्षेप: दिसंबर 2025 में ऑल्टो K10 और S-प्रेसो की लगभग दोगुनी बिक्री हुई, जो यह साबित करता है कि भारत में छोटी कारों का दौर खत्म नहीं हुआ है। GST 2.0, कीमतों में कटौती और छोटे शहरों से बढ़ती डिमांड ने मारुति को 2025 में नया रिकॉर्ड बनाने में मदद की है।

लंबे समय से सुस्ती झेल रहे छोटी कार सेगमेंट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने एक बार फिर जान फूंक दी है। ऑल्टो K10 (Alto K10) और एस-प्रेसो (S-Presso) की बिक्री दिसंबर 2025 में पिछले साल की तुलना में करीब दोगुनी हो गई है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव सितंबर 2025 में लागू हुए GST 2.0 के तहत कीमतों में कटौती के बाद देखने को मिला है। भारतीय बाजार में मारुति एस-प्रेसो की कीमत 3,49,900 रुपये (एक्स-शोरूम) और ऑल्टो K10 की 3,69,900 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

GST 2.0 के बाद बदला गेम

सितंबर 2025 के अंत में GST 2.0 लागू होने के बाद मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की बिक्री को नई रफ्तार मिली। Q4 2025 (अक्टूबर–दिसंबर) में कंपनी की बिक्री 22% तक बढ़ गई, जबकि जनवरी 2025 – सितंबर 2025 में बिक्री 3% घट गई थी, यानी साल के आखिरी तीन महीनों में छोटी कारों ने मारुति (Maruti) की तस्वीर ही बदल दी।

मारुति के मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री और अंतर

सेगमेंट दिसंबर 2025 सेल दिसंबर 2024 सेल YoY अंतर नवंबर 2025 सेल MoM अंतर मिनी 14,225 7,418 92% 12,347 15% कॉम्पैक्ट 78,704 54,906 43% 72,926 8% टोटल 92,929 62,324 49% 85,273 9%

ऑल्टो K10 और S-प्रेसो की बिक्री में 92% उछाल मारुति (Maruti) के मिनी सेगमेंट (Alto K10 + S-Presso) की बिक्री दिसंबर 2025 में 14,225 यूनिट तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2024 में 7,418 यूनिट थी। यह 92% की सालाना बढ़त है। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 के मुकाबले भी इसमें 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब यह सेगमेंट मारुति (Maruti) की कुल बिक्री का 6.2% हिस्सा बन चुका है।

तिमाही आधार पर मारुति की सालाना बिक्री

2025 2024 अंतर Q1: जनवरी-मार्च 4,85,133 4,79,791 1% Q2: अप्रैल-जून 3,93,572 4,19,114 -6% Q3: जुलाई-सितंबर 4,01,874 4,25,500 -6% Q4: अक्टूबर-दिसंबर 5,25,935 4,31,020 22% टोटल 18,06,514 17,55,425 3%

1.5 महीने की पेंडिंग बुकिंग

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने खुलासा किया कि करीब 100% ग्रोथ के बावजूद मिनी सेगमेंट में डेढ़ महीने से ज्यादा की पेंडिंग बुकिंग है। यह साफ संकेत है कि एंट्री-लेवल कारों की डिमांड फिर से मजबूत हो रही है।

बलेनो और डिजायर भी मजबूत सहारा

सिर्फ मिनी सेगमेंट ही नहीं मारुति (Maruti) के कॉम्पैक्ट मॉडल्स की भी बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई। बलेनो (Baleno) दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट्स के साथ कंपनी की बेस्ट-सेलर बन गई है। इसमें डिजायर (Dzire) पूरे 2025 की बेस्ट-सेलिंग कार रही। वैगनआर (Wagon R) और स्विफ्ट (Swift) लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं। इन मॉडलों ने कंपनी की कुल बिक्री को मजबूत आधार दिया है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी के मुताबिक, GST 2.0 के बाद पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है। खासकर टॉप 100 शहरों से बाहर डिमांड ज्यादा तेजी से लौटी है। छोटे कार सेगमेंट में फर्स्ट-टाइम बायर्स की हिस्सेदारी करीब 5% बढ़ी है। कम कीमत और बेहतर अफोर्डेबिलिटी ने ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में भी बड़ा असर दिखाया है।