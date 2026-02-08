फौरन लपक लें 32 किमी. माइलेज वाली ये कार, कीमत मात्र ₹3.69 लाख; अभी लेने पर ₹37,500 की छूट

संक्षेप: अगर आप कम बजट में एक नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 में मारुति ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) और मारुति H1 पर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। कंपनी इस महीने इस कार पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप फरवरी 2026 में एक सस्ती, भरोसेमंद और माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल कार पर इस महीने कंपनी जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फरवरी 2026 में मारुति ऑल्टो पर बंपर छूट

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने बढ़ती इनपुट कॉस्ट के चलते आने वाले समय में कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए एरीना (Arena) डीलरशिप्स पर बिकने वाली पैसेंजर कारों और कमर्शियल मॉडल्स पर आकर्षक ऑफर्स दे रही है। कुल मिलाकर कुछ मॉडल्स पर ₹45,000 तक के फायदे मिल सकते हैं।

मारुति ऑल्टो पर ₹37,500 तक की बचत

कंपनी की सबसे सस्ती और पॉपुलर कार मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) पर फरवरी 2026 में ₹37,500 तक की कुल बचत का मौका मिल रहा है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स शामिल हो सकते हैं।

मॉडल कंज्यूमर ऑफर एक्सचेंज/स्क्रैपेज/लॉयल्टी बोनस इंस्टीट्यूशनल/रूरल सेल्स ऑफर ऑल्टो K10 (P) – MT 10,000 15,000/25,000/0 2,500/2,100 ऑल्टो K10 (P) – AGS 10,000 15,000/25,000/0 2,500/2,100 ऑल्टो K10 (CNG) 10,000 15,000/25,000/0 2,500/2,100

टैक्सी वर्जन मारुति H1 पर भी शानदार ऑफर

जो ग्राहक कमर्शियल या टैक्सी उपयोग के लिए कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) के टैक्सी वर्जन मारुति H1 पर इस महीने ₹35,000 तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। कम कीमत, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और मारुति (Maruti) का मजबूत सर्विस नेटवर्क इसे कैब ऑपरेटर्स और फ्लीट ओनर्स के लिए किफायती विकल्प बनाता है।

ऑल्टो (Alto) खरीदना है फायदे का सौदा?

मारुति ऑल्टो (Alto) अपने शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस, शहर की भीड़भाड़ में आसान ड्राइव की वजह से पहली कार खरीदने वालों की पहली पसंद बनी हुई है। इसकी कीमतों में संभावित प्राइस हाइक हो सकती है। लेकिन, अभी इससे पहले खरीदने का शानदार मौका ग्राहकों के पास है। ये कार कम बजट में मारुति के भरोसे के साथ आती है। इस कार के साथ मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का बड़ा सर्विस नेटवर्क, बेहतर रीसेल वैल्यू भी मिलती है।