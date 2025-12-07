Hindustan Hindi News
Maruti Alto completed 25 years in india with nearly 5 million cars selling, check all details
भारत की एकलौती ऐसी कार, जो 47 लाख घरों तक पहुंची; कीमत मात्र ₹3.69 लाख, 33 किमी. से ज्यादा का माइलेज

संक्षेप:

मारुति ऑल्टो ने कुछ दिन पहले भारतीय बाजार में अपना 25 साल का सफर पूरा किया है। इस सफर के दौरान ये कार 47 लाख घरों तक पहुंचने में सफल रही, जो इसकी बड़ी उपलब्धि और भरोसे को दर्शाता है। आइए इसकी सफलता की कहानी जानते हैं।

Dec 07, 2025 02:44 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय कार बाजार में अगर किसी एक कार ने असली बादशाहत कायम की है, तो वो मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) है। इस छोटी लेकिन दमदार हैचबैक कार ने 2025 में अपने शानदार 25 साल पूरे कर लिए हैं। आज तक इसकी 47 लाख (4.7 मिलियन) से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। यह भारत में किसी भी कार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन मजेदार बात ये है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ऑल्टो (Alto) को वह सराहना नहीं मिली, जो इसे मिलनी चाहिए थी। इसीलिए, चलिए आज जानते हैं कि ऑल्टो (Alto) का 25 साल का सफर कैसा रहा और इसके हर जेनरेशन की कहानी क्या है? यह कैसे भारत की नंबर-1 कार बनी और आगे इसका भविष्य क्या है?

कहानी की शुरुआत: 2000 की ऑल्टो

2000 में जब ऑल्टो (Alto) भारत आई, तब इसके बीच में जगह बनाना मुश्किल था। एक तरफ बेहद पॉपुलर कार मारुति 800 (Maruti 800) और दूसरी तरफ स्टाइलिश जेन (Zen) थी। फिर भी ऑल्टो (Alto) ने धीरे-धीरे लोगों का दिल जीत लिया।

इसकी मजबूत बॉडी, भरोसेमंद इंजन, शानदार माइलेज और मारुति सर्विस के भरोसे ने मारुति का दिल जीत लिया। मारुति की पहली ऑल्टो (Alto) में 800cc F8D इंजन था, जो कम पावर लेकिन बढ़िया माइलेज देती थी। शहर में ये कार आज भी बढ़िया चलती है।

ऑल्टो 1.1 – छोटी गाड़ी, बड़ा मजा

कुछ समय के लिए मारुति (Maruti) ने ऑल्टो (Alto) का 1.1-लिटर इंजन वर्जन भी बेचा, जो भारत में आज एक कलेक्टर एडिशन जैसा है। इसमें 63hp का 4-सिलेंडर इंजन मिलता है। इसका वजन सिर्फ 760kg का था। ये 14 सेकेंड में 0-100 किमी/घं. की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। इसे ड्राइव करने में मजा आता था, लेकिन इसकी कीमत और पोजिशनिंग के चलते यह भारत में लंबे समय तक नहीं टिक पाई।

ऑल्टो K10 – असली गेम-चेंजर (2010)

2010 में आई Alto K10 ने इस कार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसमें 1.0L K-सीरीज इंजन (68hp) मिलता है, जो बेहद फुर्तीली ड्राइव और ऑटोमैटिक (AMT) ऑप्शन के साथ आती थी। इसका डिजाइन थोड़ा ओवरडोन लगा, लेकिन परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया।

2012 ऑल्टो 800 – पूरी तरह अपडेटेड जेनरेशन

2012 में ऑल्टो 800 (Alto 800) ने मैदान में एंट्री की। इसका नया बॉडी डिजाइन, नया इंटीरियर, एअरबैग का ऑप्शन, CNG वैरिएंट और इसके माइलेज इंजन ने लोगों का दिल जीत लिया। यही वो मॉडल था, जिसने हुंडई Eon (Hyundai Eon) जैसी चैलेंजिंग कार को भी हरा दिया।

K10 की वापसी और नई जनरेशन (2022)

2022 में ऑल्टो K10 (Alto K10) का नया अवतार आया, जो हर्टेक्ट (Heartect) प्लेटफॉर्म पर आधारित था। ये ज्यादा स्पेसियस, बेहतर सेफ्टी, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और 24 km/l माइलेज के साथ आती है। ये काफी ज्यादा एडवांस डिजाइन के साथ आती है। आज की ऑल्टो (Alto) पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल है।

ऑल्टो क्यों है भारत की सबसे पसंदीदा कार?

मारुति ऑल्टो (Alto) की सफलता का फॉर्मूला कभी नहीं बदला है। ये किफायती कीमत, शानदार माइलेज, आसान मेंटेनेंस, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और छोटे शहरों के लिए बेस्ट कार है। पहली बार कार खरीदने वालों के लिए ऑल्टो (Alto) पहली पसंद साबित हुई और 25 साल बाद भी यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है।

क्या नई ऑल्टो आएगी?

SUV का क्रेज बढ़ गया है और छोटी कारें महंगी हो गई हैं। नए सेफ्टी नियमों के चलते छोटी गाड़ियों के लिए बाजार चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल, नई ऑल्टो (Alto) पर कोई काम नहीं हो रहा, और हो सकता है भविष्य में ऑल्टो (Alto) जैसे सेगमेंट का सफर खत्म हो जाए।

