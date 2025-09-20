Maruti All Cars Variant Wise New Prices List After GST डिजायर से अर्टिगा तक, इस एक खबर में मारुति की सभी कारों की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti All Cars Variant Wise New Prices List After GST

डिजायर से अर्टिगा तक, इस एक खबर में मारुति की सभी कारों की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें

सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। ऐसे में आप भी अपने लिए मारुति की कोई नई कार प्लान कर रहे हैं तब आप एक बार यहां सभी की वैरिएंट वाइज नई प्राइस जान लीजिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
डिजायर से अर्टिगा तक, इस एक खबर में मारुति की सभी कारों की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपनी सभी कारों की नई कीमतों की प्राइस लिस्ट जारी की है। कंपनी एरिना और नेक्सा डीलरशिप से कुल 20 मॉडल बेच रही है। कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा सप्राइज देते हुए कारों की कीमतों में 1.30 लाख रुपए तक की बड़ी कटौती की है। दरअसल, सरकार के नए GST 2.0 का असर मारुति की कारों पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। ऐसे में आप भी अपने लिए मारुति की कोई नई कार प्लान कर रहे हैं तब आप एक बार यहां सभी की वैरिएंट वाइज नई प्राइस जान लीजिए।

मारुति इनविक्टो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Zeta Plus 7SRs. 25,51,000-Rs. 53,600Rs. 24,97,400-2.10%
Zeta Plus 8SRs. 25,56,000-Rs. 53,700Rs. 25,02,300-2.10%
Alpha Plus 7SRs. 29,22,000-Rs. 61,500Rs. 28,60,500-2.10%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति जिम्नी वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Zeta All Grip ProRs. 12,75,500-Rs. 44,000Rs. 12,31,500-3.45%
Alpha All Grip ProRs. 13,70,500-Rs. 47,300Rs. 13,23,200-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
Zeta All Grip ProRs. 13,85,500-Rs. 48,000Rs. 13,37,500-3.46%
Alpha All Grip ProRs. 14,80,500-Rs. 51,300Rs. 14,29,200-3.47%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZetaRs. 11,93,500-Rs. 41,200Rs. 11,52,300-3.45%
AlphaRs. 12,93,500-Rs. 44,700Rs. 12,48,800-3.46%
Alpha PlusRs. 13,43,500-Rs. 46,400Rs. 12,97,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
ZetaRs. 13,33,500-Rs. 46,200Rs. 12,87,300-3.46%
AlphaRs. 14,33,500-Rs. 49,700Rs. 13,83,800-3.47%
Alpha PlusRs. 14,83,500-Rs. 51,400Rs. 14,32,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
ZetaRs. 12,88,500-Rs. 45,200Rs. 12,43,300-3.51%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति ग्रैंड विटारा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 11,42,000-Rs. 65,500Rs. 10,76,500-5.74%
DeltaRs. 12,53,000-Rs. 43,300Rs. 12,09,700-3.46%
ZetaRs. 14,67,000-Rs. 97,000Rs. 13,70,000-6.61%
Zeta (O)Rs. 15,27,000-Rs. 99,000Rs. 14,28,000-6.48%
AlphaRs. 16,14,000-Rs. 94,300Rs. 15,19,700-5.84%
Alpha (O)Rs. 16,74,000-Rs. 96,400Rs. 15,77,600-5.76%
1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
DeltaRs. 13,93,000-Rs. 48,300Rs. 13,44,700-3.47%
ZetaRs. 16,07,000-Rs. 1,02,000Rs. 15,05,000-6.35%
Zeta (O)Rs. 16,67,000-Rs. 1,04,000Rs. 15,63,000-6.24%
AlphaRs. 17,54,000-Rs. 99,300Rs. 16,54,700-5.66%
Alpha (O)Rs. 18,14,000-Rs. 1,01,400Rs. 17,12,600-5.59%
Alpha 4WDRs. 19,04,000-Rs. 1,04,300Rs. 17,99,700-5.48%
Alpha (O) 4WDRs. 19,64,000-Rs. 1,06,400Rs. 18,57,600-5.42%
1.5L Normal CNG-Manual
DeltaRs. 13,48,000-Rs. 48,300Rs. 12,99,700-3.58%
ZetaRs. 15,62,000-Rs. 1,02,000Rs. 14,60,000-6.53%
1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
Delta PlusRs. 16,99,000-Rs. 35,700Rs. 16,63,300-2.10%
Zeta PlusRs. 18,60,000-Rs. 68,400Rs. 17,91,600-3.68%
Zeta Plus (O)Rs. 19,20,000-Rs. 69,700Rs. 18,50,300-3.63%
Alpha PlusRs. 19,92,000-Rs. 41,800Rs. 19,50,200-2.10%
Alpha Plus (O)Rs. 20,52,000-Rs. 95,000Rs. 19,57,000-4.63%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 7,58,500-Rs. 73,600Rs. 6,84,900-9.70%
DeltaRs. 8,44,500-Rs. 79,600Rs. 7,64,900-9.43%
Delta PlusRs. 8,84,500-Rs. 80,000Rs. 8,04,500-9.04%
1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,94,500-Rs. 79,600Rs. 8,14,900-8.90%
Delta PlusRs. 9,34,500-Rs. 80,000Rs. 8,54,500-8.56%
1.2L Normal CNG-Manual
SigmaRs. 8,53,500-Rs. 74,600Rs. 7,78,900-8.74%
DeltaRs. 9,39,500-Rs. 80,600Rs. 8,58,900-8.58%
1.0L Turbo Petrol-Manual
Delta PlusRs. 9,79,500-Rs. 87,600Rs. 8,91,900-8.94%
ZetaRs. 10,62,500-Rs. 91,600Rs. 9,70,900-8.62%
AlphaRs. 11,54,500-Rs. 98,600Rs. 10,55,900-8.54%
1.0L Turbo Petro-Auto (TC)
ZetaRs. 12,02,500-Rs. 1,03,600Rs. 10,98,900-8.62%
AlphaRs. 12,94,500-Rs. 1,10,600Rs. 11,83,900-8.54%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 6,74,000-Rs. 75,100Rs. 5,98,900-11.14%
DeltaRs. 7,58,000-Rs. 78,100Rs. 6,79,900-10.30%
ZetaRs. 8,51,000-Rs. 81,100Rs. 7,69,900-9.53%
AlphaRs. 9,46,000-Rs. 86,100Rs. 8,59,900-9.10%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,08,000-Rs. 78,100Rs. 7,29,900-9.67%
ZetaRs. 9,01,000-Rs. 81,100Rs. 8,19,900-9.00%
AlphaRs. 9,96,000-Rs. 86,100Rs. 9,09,900-8.64%
1.2L CNG-Manual
DeltaRs. 8,48,000-Rs. 78,100Rs. 7,69,900-9.21%
ZetaRs. 9,41,000-Rs. 81,100Rs. 8,59,900-8.62%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 5,85,000-Rs. 49,900Rs. 5,35,100-8.53%
DeltaRs. 6,39,000-Rs. 54,500Rs. 5,84,500-8.53%
ZetaRs. 6,97,000-Rs. 59,500Rs. 6,37,500-8.54%
AlphaRs. 7,62,000-Rs. 65,000Rs. 6,97,000-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 6,89,000-Rs. 59,500Rs. 6,29,500-8.64%
ZetaRs. 7,47,000-Rs. 64,500Rs. 6,82,500-8.63%
AlphaRs. 8,12,000-Rs. 70,000Rs. 7,42,000-8.62%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXI (O)Rs. 9,11,500-Rs. 31,500Rs. 8,80,000-3.46%
VXI (O)Rs. 10,20,500-Rs. 35,200Rs. 9,85,300-3.45%
ZXI (O)Rs. 11,30,500-Rs. 39,000Rs. 10,91,500-3.45%
ZXI PlusRs. 12,00,500-Rs. 41,400Rs. 11,59,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VXIRs. 11,60,500-Rs. 40,200Rs. 11,20,300-3.46%
ZXIRs. 12,70,500-Rs. 44,000Rs. 12,26,500-3.46%
ZXI PlusRs. 13,40,500-Rs. 46,400Rs. 12,94,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
VXI (O)Rs. 11,15,500-Rs. 39,200Rs. 10,76,300-3.51%
ZXI (O)Rs. 12,25,500-Rs. 43,000Rs. 11,82,500-3.51%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 8,69,000-Rs. 43,100Rs. 8,25,900-4.96%
VXIRs. 9,75,000-Rs. 49,100Rs. 9,25,900-5.04%
ZXIRs. 11,26,000-Rs. 86,100Rs. 10,39,900-7.65%
ZXI DTRs. 11,42,000-Rs. 86,700Rs. 10,55,300-7.59%
ZXI PlusRs. 12,58,000-Rs. 107,100Rs. 11,50,900-8.51%
ZXI Plus DTRs. 12,74,000-Rs. 107,700Rs. 11,66,300-8.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VXIRs. 11,15,000-Rs. 55,100Rs. 10,59,900-4.94%
ZXIRs. 12,66,000-Rs. 91,100Rs. 11,74,900-7.20%
ZXI DTRs. 12,82,000-Rs. 91,700Rs. 11,90,300-7.15%
ZXI PlusRs. 13,98,000-Rs. 1,12,100Rs. 12,85,900-8.02%
ZXI Plus DTRs. 14,14,000-Rs. 1,12,700Rs. 13,01,300-7.97%
1.5L CNG-Manual
LXIRs. 9,64,000-Rs. 47,100Rs. 9,16,900-4.89%
VXIRs. 10,70,000-Rs. 53,100Rs. 10,16,900-4.96%
ZXIRs. 12,21,000-Rs. 90,100Rs. 11,30,900-7.38%
ZXI DTRs. 12,37,000-Rs. 90,700Rs. 11,46,300-7.33%
-------------------------------------------------------------------------------------------
मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 6,83,999-Rs. 58,399Rs. 6,25,600-8.54%
VXIRs. 7,84,000-Rs. 66,900Rs. 7,17,100-8.53%
ZXIRs. 8,94,000-Rs. 76,300Rs. 8,17,700-8.53%
ZXI PlusRs. 9,69,000-Rs. 82,700Rs. 8,86,300-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 8,34,000-Rs. 71,900Rs. 7,62,100-8.62%
ZXIRs. 9,44,000-Rs. 81,300Rs. 8,62,700-8.61%
ZXI PlusRs. 10,19,000-Rs. 87,700Rs. 9,31,300-8.61%
1.2L CNG-Manual
VXIRs. 8,79,000-Rs. 75,900Rs. 8,03,100-8.63%
ZXIRs. 9,89,000-Rs. 85,300Rs. 9,03,700-8.62%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।