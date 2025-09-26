हाई माइलेज और लो मेंटेनेंस के बाद अब सेफ्टी में भी सुपरहिट हुई मारुति, इन कारों को मिल चुकी 5-स्टार रेटिंग

मारुति के पोर्टफोलियो में शामिल कारों को एक के बाद एक गजब भी सेफ्टी रेटिंग मिलती जा रही है। कंपनी के लिए अब उसकी पॉपुलर MPV इनविक्टो 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग का तोहफा लेकर आई है। इसे भारत NCAP में सेफ्टी के लिए पूरे स्टार मिले। इस तरह ये कंपनी की तीसरी ऐसी कार बन गई है जिसे 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में शामिल कारों को एक के बाद एक गजब भी सेफ्टी रेटिंग मिलती जा रही है। दरअसल, कंपनी के लिए अब उसकी पॉपुलर MPV इनविक्टो 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग का तोहफा लेकर आई है। इस कार को भारत NCAP में सेफ्टी के लिए पूरे स्टार मिले। इस तरह कंपनी की लिस्ट में ये तीसरी ऐसी कार बन गई है जिसे 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इससे पहले ऑल न्यू विक्टोरिस 5-स्टार रेटिंग के साथ ही लॉन्च की गई थी। कुल मिलाकर आप मारुति की कोई का खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आप इस लिस्ट से अपने लिए एक सेफ कार चुन सकते हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. मारुति सुजुकी इनविक्टो

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 30.43 / 32.00

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 45.00 / 49.00 मारुति इनविक्टो को एडल्ट और चाइल्ट दोनों के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस MPV में सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन), फ्रंट और रियर पहियों पर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ABS के साथ EBD, ESP के साथ हिल होल्ड असिस्ट, 3-पॉइंट ELR सीटबेल्ट, आइसोफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री व्यू कैमरा के साथ डायनामिक गाइडलाइन्स के साथ फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट सेफ्टी, साइड इम्पैक्ट सेफ्टी और पैदल यात्री इम्पैक्ट सेफ्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

2. मारुति सुजुकी विक्टोरिस

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 31.66 / 32.00

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 43.00 / 49.00 मारुति विक्टोरिस को एडल्ट और चाइल्ट दोनों सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं।

3. मारुति सुजुकी डिजायर

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 29.46 / 32.00

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 41.57 / 49.00 मारुति डिजायर को एडल्ट और चाइल्ट दोनों सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात ये है कि BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हालिल करने वाली ये मारुति की पहली कार भी है। सेफ्टी के लिए इस कार में जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स से लैस है अन्य प्रमुख फीचर्स में ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर शामिल हैं। हायर वैरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 360-डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं।