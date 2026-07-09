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डिजायर, अर्टिगा या वैगनआर नहीं; बल्कि मारुति की इन 5 कारों का भी दबदबा; ₹5.20 लाख 7-सीटर भी शामिल

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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जनवरी से जून 2026 के दौरान जिन 10 कारों की बिक्री सबसे ज्यादा रही उसमें मारुति के 8 मॉडल शामिल रहीं। इस लिस्ट में मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो, मारुति फ्रोंक्स, मारुति विक्टोरिस और मारुति ईको शामिल हैं। इसमें से 3 कारों को 1-1 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले।

डिजायर, अर्टिगा या वैगनआर नहीं; बल्कि मारुति की इन 5 कारों का भी दबदबा; ₹5.20 लाख 7-सीटर भी शामिल
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मारुति सुजुकी को क्यों देश की सबसे बड़ी कार कंपनी कहा जाता है, इस बात का पता 2026 की पहले 6 महीने के सेल्स चार्ज को देखने से पता चल जाता है। दरअसल, जनवरी से जून 2026 (H1) के दौरान जिन 10 कारों की बिक्री सबसे ज्यादा रही उसमें मारुति के 8 मॉडल शामिल रहीं। इस लिस्ट में मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो, मारुति फ्रोंक्स, मारुति विक्टोरिस और मारुति ईको शामिल हैं। इसमें से 3 कारों को 1-1 लाख से भी ज्यादा ग्राहक मिले। वहीं, 3 कार 1 लाख यूनिट के करीब रह गईं। इस लिस्ट में अब देश की सबसे सस्ती 7-सीटर ईको भी शामिल है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹5.20 लाख है।

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टॉप-10 कार सेल्स 2026 (पहले 6 महीने)
नंमॉडलयूनिट
1मारुति सुजुकी डिजायर126,204
2टाटा पंच119,303
3मारुति सुजुकी अर्टिगा108,295
4मारुति सुजुकी वैगनआर100,704
5मारुति सुजुकी स्विफ्ट97,747
6मारुति सुजुकी बलेनो96,996
7मारुति सुजुकी फ्रोंक्स95,441
8महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन89,375
9मारुति सुजुकी विक्टोरिस73,912
10मारुति सुजुकी ईको71,424

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साल 2026 के पहले 6 महीने की टॉप-10 कारों में मारुति के जिन मॉडल को जगह मिली उनकी सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 126,204 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 108,295 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 100,704 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 97,747 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 96,996 यूनिट, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 95,441 यूनिट, मारुति सुजुकी विक्टोरिस की 73,912 यूनिट और मारुति सुजुकी ईको की 71,424 यूनिट बिकीं।

2026 में मारुति कारों का सेल्स चार्ज

जनवरी से जून 2026 (H1) सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जनवरी में 19,629 यूनिट, फरवरी में 19,326 यूनिट, मार्च में 21,224 यूनिट, अप्रैल में 23,580 यूनिट, मई में 24,546 यूनिट और जून में 17,899 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 126,204 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी अर्टिगा की जनवरी में 17,892 यूनिट, फरवरी में 17,807 यूनिट, मार्च में 17,072 यूनिट, अप्रैल में 19,063 यूनिट, मई में 20,350 यूनिट और जून में 16,111 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 108,295 यूनिट बिकीं।

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मारुति सुजुकी वैगनआर की जनवरी में 15,118 यूनिट, फरवरी में 14,885 यूनिट, मार्च में 17,025 यूनिट, अप्रैल में 18,648 यूनिट, मई में 18,076 यूनिट और जून में 16,952 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 100,704 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जनवरी में 17,806 यूनिट, फरवरी में 14,833 यूनिट, मार्च में 14,545 यूनिट, अप्रैल में 17,829 यूनिट, मई में 17,519 यूनिट और जून में 15,215 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 97,747 यूनिट बिकीं।

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मारुति सुजुकी बलेनो की जनवरी में 16,782 यूनिट, फरवरी में 14,632 यूनिट, मार्च में 16,392 यूनिट, अप्रैल में 18,306 यूनिट, मई में 18,396 यूनिट और जून में 12,488 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 96,996 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जनवरी में 13,353 यूनिट, फरवरी में 13,898 यूनिट, मार्च में 15,540 यूनिट, अप्रैल में 18,829 यूनिट, मई में 20,686 यूनिट और जून में 13,135 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 95,441 यूनिट बिकीं।

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मारुति सुजुकी विक्टोरिस की जनवरी में 15,240 यूनिट, फरवरी में 13,021 यूनिट, मार्च में 11,062 यूनिट, अप्रैल में 13,701 यूनिट, मई में 10,853 यूनिट और जून में 10,035 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 73,912 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ईको की जनवरी में 11,914 यूनिट, फरवरी में 11,620 यूनिट, मार्च में 11,333 यूनिट, अप्रैल में 13,087 यूनिट, मई में 13,240 यूनिट और जून में 10,230 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 71,424 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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