डिजायर, अर्टिगा या वैगनआर नहीं; बल्कि मारुति की इन 5 कारों का भी दबदबा; ₹5.20 लाख 7-सीटर भी शामिल

जनवरी से जून 2026 के दौरान जिन 10 कारों की बिक्री सबसे ज्यादा रही उसमें मारुति के 8 मॉडल शामिल रहीं। इस लिस्ट में मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो, मारुति फ्रोंक्स, मारुति विक्टोरिस और मारुति ईको शामिल हैं। इसमें से 3 कारों को 1-1 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले।

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मारुति सुजुकी को क्यों देश की सबसे बड़ी कार कंपनी कहा जाता है, इस बात का पता 2026 की पहले 6 महीने के सेल्स चार्ज को देखने से पता चल जाता है। दरअसल, जनवरी से जून 2026 (H1) के दौरान जिन 10 कारों की बिक्री सबसे ज्यादा रही उसमें मारुति के 8 मॉडल शामिल रहीं। इस लिस्ट में मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो, मारुति फ्रोंक्स, मारुति विक्टोरिस और मारुति ईको शामिल हैं। इसमें से 3 कारों को 1-1 लाख से भी ज्यादा ग्राहक मिले। वहीं, 3 कार 1 लाख यूनिट के करीब रह गईं। इस लिस्ट में अब देश की सबसे सस्ती 7-सीटर ईको भी शामिल है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹5.20 लाख है।

टॉप-10 कार सेल्स 2026 (पहले 6 महीने) नं मॉडल यूनिट 1 मारुति सुजुकी डिजायर 126,204 2 टाटा पंच 119,303 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 108,295 4 मारुति सुजुकी वैगनआर 100,704 5 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 97,747 6 मारुति सुजुकी बलेनो 96,996 7 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 95,441 8 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन 89,375 9 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 73,912 10 मारुति सुजुकी ईको 71,424

साल 2026 के पहले 6 महीने की टॉप-10 कारों में मारुति के जिन मॉडल को जगह मिली उनकी सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 126,204 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 108,295 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 100,704 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 97,747 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 96,996 यूनिट, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 95,441 यूनिट, मारुति सुजुकी विक्टोरिस की 73,912 यूनिट और मारुति सुजुकी ईको की 71,424 यूनिट बिकीं।

2026 में मारुति कारों का सेल्स चार्ज जनवरी से जून 2026 (H1) सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जनवरी में 19,629 यूनिट, फरवरी में 19,326 यूनिट, मार्च में 21,224 यूनिट, अप्रैल में 23,580 यूनिट, मई में 24,546 यूनिट और जून में 17,899 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 126,204 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी अर्टिगा की जनवरी में 17,892 यूनिट, फरवरी में 17,807 यूनिट, मार्च में 17,072 यूनिट, अप्रैल में 19,063 यूनिट, मई में 20,350 यूनिट और जून में 16,111 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 108,295 यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी वैगनआर की जनवरी में 15,118 यूनिट, फरवरी में 14,885 यूनिट, मार्च में 17,025 यूनिट, अप्रैल में 18,648 यूनिट, मई में 18,076 यूनिट और जून में 16,952 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 100,704 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जनवरी में 17,806 यूनिट, फरवरी में 14,833 यूनिट, मार्च में 14,545 यूनिट, अप्रैल में 17,829 यूनिट, मई में 17,519 यूनिट और जून में 15,215 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 97,747 यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी बलेनो की जनवरी में 16,782 यूनिट, फरवरी में 14,632 यूनिट, मार्च में 16,392 यूनिट, अप्रैल में 18,306 यूनिट, मई में 18,396 यूनिट और जून में 12,488 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 96,996 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जनवरी में 13,353 यूनिट, फरवरी में 13,898 यूनिट, मार्च में 15,540 यूनिट, अप्रैल में 18,829 यूनिट, मई में 20,686 यूनिट और जून में 13,135 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 95,441 यूनिट बिकीं।