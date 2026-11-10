मिडिल क्लास के दिमाग में ऐसी घुसीं इस कंपनी की कार, टॉप-10 में 7 यही रहीं; हाई माइलेज, लो मेंटेनेस से लैस
अक्टूबर की सेल्स आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल शामिल हैं। इससे पहले सितंबर 2026 में इस लिस्ट में 6 मॉडल शामिल थे। अब इस लिस्ट में ब्रेजा भी शामिल हो चुकी है।
देश के अंदर फेस्टिव सीजन आते ही कारों की डिमांड में गजब का इजाफा देखने को मिलता है। वैसे, तो इस डिमांड का फायदा लगभग सभी कंपनियों को मिलता है, लेकिन मारुति सुजुकी इस लिस्ट में सबसे आगे खड़ी होती है। खास बात ये है कि अक्टूबर की सेल्स आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल शामिल हैं। इससे पहले सितंबर 2026 में इस लिस्ट में 6 मॉडल शामिल थे। अब इस लिस्ट में ब्रेजा भी शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, ब्रेजा ने इस लिस्ट में नंबर-2 की पोजीशन भी हासिल कर ली। बता दें कि देश का मिडिल क्लास मारुति की कार सबसे ज्यादा खरीदता है, क्योंकि ये उसके बजट में होती हैं। साथ ही, इनका माइलेज ज्यादा और मेंटेनेंस कम होता है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|चेंज % YoY
|1
|वैगनआर
|23,747
|18,970
|25%
|2
|ब्रेजा
|22,436
|12,072
|86%
|4
|बलेनो
|20,919
|16,873
|24%
|5
|डिजायर
|20,649
|20,791
|-1%
|6
|अर्टिगा
|20,641
|20,087
|3%
|8
|फ्रोंक्स
|20,014
|17,003
|18%
|10
|स्विफ्ट
|18,866
|15,542
|21%
|टोटल
|147,272
|121,338
|21.00%
टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के मॉडल की बात करें तो पहली नंबर पर वैगनआर रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 23,747 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,970 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 25% की ग्रोथ मिली। दूसरे नंबर पर ब्रेजा रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 22,436 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,072 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 86% की ग्रोथ मिली।
चौथे नंबर पर बलेनो रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 20,919 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,873 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली। पांचवें नंबर पर डिजायर रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की डिग्रोथ मिली।
छठें नंबर पर अर्टिगा रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। आठवें नंबर पर फ्रोंक्स रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 20,014 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,003 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 18% की ग्रोथ मिली।
दसवें नंबर पर स्विफ्ट रही। इसकी अक्टूबर 2026 में 18,866 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली। इस तरह मारुति की इन 8 कारों की कुल अक्टूबर 2026 में कुल 147,272 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 121,338 यूनिट बिकी थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर 21.38% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें