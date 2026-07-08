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नेक्सन-पंच की टेंशन बढ़ाने आ रही है मारुति की ये 3 SUV, 35 km का मिलेगा माइलेज! लॉन्च कब?

By Ashutosh Kumar
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मारुति सुजुकी आने वाले दिनों में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अगले तीन सालों के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए 9 नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है।

नेक्सन-पंच की टेंशन बढ़ाने आ रही है मारुति की ये 3 SUV, 35 km का मिलेगा माइलेज! लॉन्च कब?
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मारुति सुजुकी आने वाले दिनों में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अगले तीन सालों के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए 9 नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। खास बात यह है कि इन 9 गाड़ियों में से 7 केवल एसयूवी (SUV) होंगी। अगर आप भी एक बेहतरीन नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति जल्द ही आपके लिए तीन नए ऑप्शन लेकर आने वाली है। बता दें कि इन कारों का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन और पंच जैसी एसयूवी से होगा। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

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नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

मारुति सुजुकी अपनी सबसे पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा को नए अपडेट के साथ उतारने वाली है। बता दें कि नई ब्रेजा आगामी 23 जुलाई को मार्केट में दस्तक देगी। इस नई कार के डिजाइन और फीचर्स में कई छोटे और जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में होगा, जहां अब एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसमें फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह 100bhp की पावर जनरेट करेगा। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। इसके अलावा, सेफ्टी को बेहतर करने के लिए इस कार में पहली बार एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया जा सकता है।

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नई मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट

मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर गाड़ी फ्रोंक्स भी एक नए अवतार में आने के लिए तैयार है। कंपनी इस मॉडल को साल 2027 में मिडलाइफ अपडेट के साथ लॉन्च कर सकती है। इस गाड़ी के लुक को पहले से थोड़ा बेहतर किया जाएगा और इसमें कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण मारुति सुजुकी की खुद की बनाई हुई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस तकनीक के साथ आने वाली फ्रोंक्स हाइब्रिड 35 किमी/लीटर से भी ज्यादा का शानदार माइलेज दे सकती है।

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नई मारुति माइक्रो एसयूवी

मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में एक नई माइक्रो एसयूवी लाने पर भी काम कर रही है। इसका कोडनेम Y43 रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई गाड़ी हाल ही में बंद हुई मारुति इग्निस की जगह ले सकती है। कंपनी इसे साल 2027 तक मार्केट में उतार सकती है। यहहां इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी गाड़ियों से होगा। इस छोटी एसयूवी में ग्राहकों को कई तरह के इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और सीबीजी (CBG) के साथ-साथ मारुति की अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक भी देखने को मिल सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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