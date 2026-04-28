मारुति कारों के 1.90 लाख ऑर्डर पेंडिंग; इसमें वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर की 1.30 लाख यूनिट

मारुति के पोर्टफोलियो में कुल 17 मॉडल शामिल हैं। कंपनी एरिना डीलरशिप से 10 मॉडल और नेक्सा डीलरशिप से 7 मॉडल बेचती है। कंपनी ने पिछले महीने यानी मार्च 2026 में 2.25 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। वहीं, उसने फाइनेंशियल ईयर 2026 को रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा यूनिट बेचकर खत्म किया।

मारुति सुजुकी की कारों की डिमांड ने इसके वेटिंग पीरियड में भी इजाफा किया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 खत्म होने तक कंपनी के पास कुल 1.90 लाख से ज्यादा कारों के ऑर्डर पेंडिंग रहे। कंपनी ने बताया कि डिमांड में तेजी रहने के बावजूद, उसके प्रोडक्शन में आने वाली दिक्कतों को एक बड़ी रुकावट के तौर पर बताया। कंपनी ने पेंडिंग ऑर्डर में छोटी कारों के सेगमेंट के लगभग 130,000 ऑर्डर शामिल थे। डीलरों के पास भी स्टॉक कम रहा, जो लगभग 12 दिनों का था। इससे पता चलता है कि सप्लाई मांग के हिसाब से पूरी तरह से नहीं हो पाई।

मारुति के पोर्टफोलियो में कुल 17 मॉडल शामिल हैं। जिन्हें वो अपनी एरिना और नेक्सा डीलरशिप से बेचती है। एरिना डीलरशिप से 10 मॉडल और नेक्सा डीलरशिप से 7 मॉडल मिलते हैं। कंपनी ने पिछले महीने यानी मार्च 2026 में 2.25 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। वहीं, उसने फाइनेंशियल ईयर 2026 को रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा यूनिट बेचकर खत्म किया।

कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने पहले बताया था कि हम देख रहे हैं कि बाजार के लिए हालात अभी भी अनुकूल हैं। कोई बड़ी रुकावट नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1.90 लाख कारों के पेंडिंग ऑर्डर हैं और बाजार में काफी तेजी है। प्रोडक्शन के मामले में अभी हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन लागत के मोर्चे पर हमें कुछ असर जरूर महसूस हो रहा है। मार्च 2026 में उसकी छोटी कारों के मॉडल्स के लिए वेटिंग पीरियड लगभग एक महीने का था। पेंडिंग ऑर्डर में ऑल्टो, सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडल शामिल हैं।

प्रोडक्शन बढ़ाने नए प्लांट की तैयारी

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने गुजरात के खोराज इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के पहले चरण को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE के माध्यम से शेयर की। यह फैसला 24 मार्च 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया। प्रस्तावित कैपेसिटी में सालाना 2,50,000 गाड़ियों की बढ़ोतरी होगी। इस पहले चरण के लिए कुल 10,189 करोड़ रुपए का निवेश तय किया गया है। इसमें 2,50,000 यूनिट सालाना उत्पादन क्षमता वाले एक पूरे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शामिल है। साथ ही, ऐसी आम बुनियादी सुविधाएं भी बनाई जाएगी, जो उसी जगह पर फ्यूचर में बनने वाले प्लांटों को भी मदद देंगी।

मारुति सुजुकी की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी गुरुग्राम, मानेसर, खरखौदा और हंसलपुर में मौजूद प्लांटों को मिलाकर सालाना लगभग 24 लाख यूनिट है, जिसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 26 लाख यूनिट सालाना तक पहुंच सकती है। इस आंकड़े में वे यूनिट भी शामिल हैं जिनका प्रोडक्शन पहले सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में होता था, जिसका अब कंपनी में विलय हो चुका है। कंपनी ने अपनी जानकारी में बताया है कि मौजूदा कैपेसिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यह साफ होता है कि प्रस्तावित बढ़ोतरी की ऑपरेशनल जरूरत है।