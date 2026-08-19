इस स्कूटर ने उड़ा दिए कई कंपनियों के 'होश', ये इंद्रधनुष की तरह रंग बदलने वाली विंडस्क्रीन से लैस

ये भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी अपने डिजाइन से ये लोगों को अट्रैक्ट करने के काम करता है। 'मेगा स्कूटर' प्रोजेक्ट का आइडिया, पहले कस्टमाइज किए गए वेस्पा मोनाको एडिशन पर मिले रिस्पॉन्स और उसके बाद मॉडिफाइड यामाहा TMAX में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए आया।

इस स्कूटर ने कई कंपनियों के 'उड़ाए होश'

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जब बात ग्लोबल स्कूटर मार्केट की होती है, तब कई ऐसे मॉडल का नाम भी सामने आता है जो भारतीय बाजार से अभी दूर हैं। ये होते तो स्कूटर हैं, लेकिन अपने डिजाइन और बॉक्सी लुक के चलते ये मोटरसाइकिल को भी टक्कर देते नजर आते हैं। दरअसल, मैंसरी मैक्सी स्कूटर, यामाहा TMAX 560 पर बेस्ड है और दुनिया में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही खास तौर पर उपलब्ध है। सबसे खास बात यह है कि ये बेहद शानदार और अनोखा नजर आता है। मैंसरी ने एक परफॉर्मेंस मैक्सी-स्कूटर को लिया और उसे एक्सपोज्ड कार्बन, एयरोडायनामिक पार्ट्स और अट्रैक्टिव फिरोजी (टर्क्वाइज) फिनिश से लैस है।

हालांकि, ये भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी अपने डिजाइन से ये लोगों को अट्रैक्ट करने के काम करता है। 'मेगा स्कूटर' प्रोजेक्ट का आइडिया, पहले कस्टमाइज किए गए वेस्पा मोनाको एडिशन पर मिले रिस्पॉन्स और उसके बाद मॉडिफाइड यामाहा TMAX में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए आया। इसका साइज पहले से ही बड़े स्कूटर और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के बीच का है।

मैंसरी ने बस इसके हर हिस्से को और भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। चौड़े फ्रंट बॉडीवर्क को अब कार्बन पार्ट्स से फ्रेम किया गया है। साइड्स में कई लेयर्स दिखती हैं और पिछले हिस्से में छोटे विंग्स लगाए गए हैं जो महंगी सुपरकार पर तो नॉर्मल लगते, लेकिन ऑटोमैटिक स्कूटर पर बहुत अजीब और अनोखे लगते हैं। इसकी सीट बहुत खास है। स्टैंडर्ड सीट की जगह एक खास टू-पीस दिखने वाला डिज़ाइन दिया गया है, जो ज्यादातर बॉडी वाले फिरोजी कलर में ही फिनिश किया गया है।

इसमें क्विल्टेड स्टिचिंग, अलग दिखने वाले ब्लैक हिस्से और मैचिंग पाइपिंग है। राइडर के लिए बैक सपोर्ट डिजाइन में ही शामिल है और यह फिनिश पीछे बैठने वाले हिस्से तक जाती है। सामने की तरफ, मैंसरी ने एक ऐड-ऑन कवर लगाया है जिसमें कंपनी का चमकने वाला लोगो, नए एयर-इनटेक सेक्शन और मिरर के लिए कार्बन कवर हैं। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा ऊपरी और निचले साइड पैनल हैं। साथ ही, बड़े साइड एयरो विंगलेट्स भी हैं, जिन पर भी चमकने वाली मैंसरी ब्रांडिंग है।

इसमें कार्बन फ्रंट मडगार्ड और कार्बन मैंसरी बैज भी जोड़ा गया है। दूसरी तरफ और भी डिटेलिंग है, जिसमें मैंसरी के 'बूमरैंग' ऐड-ऑन पार्ट्स और स्टैंडर्ड यामाहा एग्जॉस्ट के साथ काम करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया कार्बन एग्जॉस्ट कवर शामिल है। पीछे की तरफ विंगलेट्स की एक और जोड़ी है जो TMAX की ओरिजिनल माउंटिंग जगहों का इस्तेमाल करती है।