रील बनाने के 'जान दांव' पर लगाई, राइडर ने चलते ट्रक के नीचे चलाई मोटरसाइकिल; नियमों की उड़ाईं धज्जियां

इस वीडियो में एक राइडर किसी हाईवे पर ट्रक के पीछे से आता है। इसके बाद वो पहले ट्रक के ड्राइवर की तरफ जाता है और उससे कोई बात करता है। इसके बाद वो ट्रक बराबर से अपनी बाइक को लगाता है। फिर उसके बराबर वाली स्पीड में मोटरसाइकिल को ट्रक के नीचे लगाकर चलाना शुरू कर देता है।

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रील देखना आज के दौरान का सबसे शानदार टाइम पास है। वहीं, रील बनाना उससे भी ज्यादा मजेदार काम है। कई लोग रील बनाने के लिए क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। ताकि उनकी रील को लाखों व्यूज और लाइक मिल सकें। हालांकि, कई बार इन्हीं रील के चक्कर में लोग अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही एक रील वायरल हो रही है, जिसमें एक मोटरसाइकिल राइडर खतरनाक स्टंट दिखाते हुए सड़क पर दौड़ते एक ट्रक के नीचे घुस गया। चलिए पहले आप इस रील को देखिए।

दरअसल, इस वीडियो में एक राइडर किसी हाईवे पर ट्रक के पीछे से आता है। इसके बाद वो पहले ट्रक के ड्राइवर की तरफ जाता है और उससे कोई बात करता है। इसके बाद वो ट्रक बराबर से अपनी बाइक को लगाता है। फिर उसके बराबर वाली स्पीड में मोटरसाइकिल को ट्रक के नीचे लगाकर चलाना शुरू कर देता है। इस वीडियो रील को राइडर का दूसरा फ्रेंड पीछे से शूट करता है। रील बनाने के चक्कर में राइडर ने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। अगर उसकी मोटरसाइकिल, ट्रक में टकरा जाती, या फिर उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती तो कभी भी दुर्घटना हो सकती थी।

सारे नियमों की उड़ा दी धज्जियां

इस रील को देखकर इस बात का भी पता चलता है कि राइडर ने रील बनाने के चक्कर में सारे नियम तोड़ दिए। दरअसल, इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि राइडर ने हेलमेट नहीं पहना। साथ ही, हाईवे पर इस तरह के वीडियो बनाना या स्टंट करना भी नियम तोड़ने में शामिल है। वीडियो में इस मोटरसाइकिल का नंबर तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये यामाहा की YZF-R7 मोटरसाइकिल है। ये वीडियो किसी हाईवे का है, इस बारे की जानकारी नहीं है।

सोशल मीडिया पर लोग से रहे आड़े हाथों > कुछ सेकंड की वायरलिटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है।

> इस तरह का स्टैंड का नाम बाइक को ट्रक के नीचे चलाना बहुत ज्यादा गलत है ऐसा वायरल होने के लिए खतरनाक कोशिश मत कीजिए।

> बाइक को ट्रक के नीचे चला रहा युवक, वायरल होने की चाह में मौत को दे रहा चुनौती।

> लाइक और व्यूज के चक्कर में यमराज को खुला चैलेंज दे रहा है यह मूर्ख।

> वायरल के चक्कर में जिंदगी दांव पर लगाना समझदारी नहीं है।

> जरा सी गलती जीवन खत्म हो जाएगी दोनों को कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी हरकत पर।