Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस SUV पर आया मलाइका का दिल, खरीदने के बाद पूजा का वीडियो हुआ वायरल; जानिए किन खूबियों से लैस

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मलाइका की नई महिंद्रा था रॉक्स की डिलीवरी का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है। वीडियो में नई SUV उनके घर पहुंचती दिखाई देती है। डिलीवरी के दौरान वो नई गाड़ी की पूजा करती दिख रही हैं। उन्होंने SUV की पूजा कर बुरी नजर से बचाने की पारंपरिक रस्म निभाई।

Malaika Arora Buys Mahindra Thar Roxx Star Edn
इस SUV पर आया मलाइका का दिल
Mahindra Thar ROXX
केवल
16,300/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में थार दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। ये स्कॉर्पियो के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं, बोलेरो को ये पीछे छोड़ चुकी है। थार की सेल्स में रॉक्स के आने के बाद जबरदस्त उछाल हुआ है। इस लाइफस्टाइल SUV का बॉलीवुड भी दीवाना है। अब थार रॉक्स स्टार एडिशन बॉलीवुड एक्स्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के गैराज में भी पहुंच चुकी है। दरअसल, मलाइका की अपनी इस नई SUV के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। रॉक्स को खास ऑफरोडिंग के लिए तैयार किया गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
पात्रता जांचें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,800/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,100/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,700/ माह
पात्रता जांचें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.82 लाख

EMI केवल16,300/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 17.7 लाख

EMI केवल13,100/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar 3-Door

Mahindra Thar 3-Door

₹ 12 - 15 लाख

EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV900

Mahindra XUV900

₹ 25 लाख से शुरू

EMI केवल32,700/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV500 2025

Mahindra XUV500 2025

₹ 12 लाख से शुरू

EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें

मलाइका की नई महिंद्रा था रॉक्स की डिलीवरी का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है। वीडियो में नई SUV उनके घर पहुंचती दिखाई देती है। डिलीवरी के दौरान वो नई गाड़ी की पूजा करती दिख रही हैं। उन्होंने SUV की पूजा कर बुरी नजर से बचाने की पारंपरिक रस्म निभाई। बता दें कि भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 12.39 लाख से 23.53 लाख रुपए तक हैं।

ये भी पढ़ें:2028 से लागू होगा नया सेफ्टी नियम, हर गाड़ी V2V सिस्टम होगा अनिवार्य

थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।

जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।

ये भी पढ़ें:OLA की पहुंच से बाहर हुई ये कंपनी, 2 साल पुराना रिकॉर्ड 7 महीने में ही तोड़ दिया

महिंद्रा थार और थार रॉक्स में अंतर

थार रॉक्स के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रॉक्स में नया फ्रंट ग्रिल दिया है। रॉक्स के बेस वैरिएंट में भी C-शेप्ड LED DRLs और LED हेडलैंप और टेललैंप दिए गए हैं। रॉक्स का साइड प्रोफाइल डायमंड कट एलॉय व्हील्स के नए डिजाइन से अलग हैं। इसके रनिंग बोर्ड लंबे और चौड़े हैं। रियर व्हील आर्च चौकोर हैं। रॉक्स के साथ रियर क्वार्टर ग्लास का जोड़ा जाना 3-डोर थार की तुलना में अलग बनाता है।

अपने बड़े डायमेंशन के साथ रॉक्स सड़क पर भी रॉक नजर आती है। जबिक रॉक्स 3-डोर थार मॉडल से लगभग 300mm लंबी होगी। हालांकि, रॉक्स स्टैंडर्ड थार से 443mm लंबी निकली। रॉक्स, थार की तुलना में चौड़ी, ऊंची और लंबे व्हीलबेस के साथ आती है। रॉक्स को कुल 7 रंग ऑप्शन में पेश किया गया है। जबकि थार को 5 कलर में खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति, हुंडई और टाटा को छोड़ 28000 से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी की कार खरीदीं

फीचर्स की बात करें तो रॉक्स, 3-डोर मॉडल से काफी आगे है। रॉक्स में एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं। रॉक्स में ट्विन 26.03cm डिजिटल स्क्रीन और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बेहतर डिजिटल कॉकपिट है। रॉक्स में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सेफ्टी बढ़ाई गई है। इसके सभी वैरिएंट के लिए साइड और कर्टेन एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। रॉक्स में 10 लेवल के साथ ADAS 2 भी दिया है।

महिंद्रा रॉक्स में एक डीजल और एक पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जबकि थार में दो डीजल और एक पेट्रोल ऑप्शन दिया है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल में 3-डोर थार की तुलना में ज्यादा पावर और टॉर्क आउटपुट है। रॉक्स में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन तीन ट्यूनिंग स्टेट में उपलब्ध है। इसके आंकड़े 152 PS / 330 Nm, 162 PS / 330 Nm और 177 PS / 380 Nm 2.2 हैं। डीजल इंजन 152 PS / 330 Nm और 175 PS / 370 Nm डिलीवर करता है। दोनों इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के ट्रांसमिशन विकल्प हैं।

3-डोर थार में 1.5-लीटर डीजल इंजन 118 PS और 300 Nm बनाता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। 2.2-लीटर डीजल इंजन 132 PS और 300 Nm देता है, जबकि 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन 152 PS और 300 Nm देता है। इन दोनों इंजनों के लिए ट्रांसमिशन ऑप्शन रॉक्स के समान ही हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Mahindra Mahindra Thar Roxx Malaika Arora अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।