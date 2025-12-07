Hindustan Hindi News
फैमिली को रखना है सुरक्षित तो आपकी कार में होने चाहिए ये 10 जरूरी सेफ्टी फीचर्स, जानिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

आज के समय में भारतीय कार खरीदार पहले से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल, सड़क पर गाड़ियों की संख्या और स्पीड दोनों बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सेफ्टी फीचर्स वाली कार रखना हर फैमिली के लिए बेहद जरूरी हो गया है।

Dec 07, 2025 02:22 pm IST
आज के समय में भारतीय कार खरीदार पहले से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल, सड़क पर गाड़ियों की संख्या और स्पीड दोनों बढ़ चुकी हैं। ऐसे में मजबूत बिल्ड क्वालिटी और जरूरी सेफ्टी फीचर्स वाली कार रखना हर फैमिली के लिए बेहद जरूरी हो गया है। भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। आइए जानते हैं 10 ऐसे ही सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो आपकी कार में होने ही चाहिए।

सीटबेल्ट: सीटबेल्ट हर कार में होती है। हालांकि, बेहतर सेफ्टी के लिए प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर वाली सीटबेल्ट देखना जरूरी है।

ABS with EBD: यह ब्रेकिंग सिस्टम हार्ड ब्रेक लगाने पर व्हील लॉक होने से रोकता है और गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखता है।

ISOFIX माउंट्स: बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX माउंट्स बहुत जरूरी हैं। ये चाइल्ड सीट को मजबूत तरीके से फिट करते हैं और हादसे में बेहतर सुरक्षा देते हैं।

ESC/ESP: यह फीचर गाड़ी को स्किड होने से बचाता है। खासकर बारिश या फिसलन वाली सड़क पर ESC बहुत उपयोगी साबित होता है।

TPMS: टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम टायर का प्रेशर कम या ज्यादा होने पर अलर्ट देता है। यह फीचर सेफ्टी के साथ-साथ माइलेज को भी बेहतर बनाता है।

AEB: ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आगे संभावित टक्कर को पहचानकर खुद ब्रेक लगा देता है अगर ड्राइवर समय पर रिएक्ट न करे।

BSM: ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग साइड और पीछे के उन हिस्सों को मॉनिटर करता है जिन्हें ड्राइवर मिरर में नहीं देख पाता। यह फीचर लेन बदलते समय बहुत काम आता है।

पार्किंग कैमरा और सेंसर: तंग जगहों पर कार पार्क करना आसान बनाने के लिए रियर कैमरा और सेंसर जरूरी हैं। कई कारों में अब फ्रंट कैमरा और 360° व्यू भी आता है।

मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर: कार की बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मजबूत स्टील, अच्छे पिलर्स और क्रम्पल जोन टक्कर की एनर्जी को सोख लेते हैं और अंदर बैठे लोगों पर चोट का असर कम करते हैं।

