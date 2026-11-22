यूरोपीय यूनियन (EU) में Ti7 की सेल, इंपोर्ट और प्रोडक्शन पर रोक लग गई है। यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ के देशों पर लागू है, पूरे यूरोप पर नहीं। बीवाईडी ने इस फैसले से असहमति जताते हुए अपील करने की बात कही है।

BYD को यूरोप में अपने एक्सपैंशन की कोशिशों के बीच बड़ा झटका लगा है। नीदरलैंड की एक अदालत ने कंपनी की Fangchengbao Ti7 SUV को Jaguar Land Rover (JLR) Defender के रजिस्टर्ड डिजाइन राइट्स का उल्लंघन करने वाला पाया है। इसके बाद हेग की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूरोपीय यूनियन (EU) में Ti7 की सेल, इंपोर्ट और प्रोडक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह टाटा मोटर्स की मालिकाना हक वाली जैगुआर लैंड रोवर के लिए बड़ी कानूनी जीत है। कोर्ट ने फिलहाल प्रारंभिक रोक यानी Preliminary Injunction लगाया है। यह पूरे मामले का अंतिम फैसला नहीं है। साथ ही, यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ के देशों पर लागू है, पूरे यूरोप पर नहीं। बीवाईडी ने इस फैसले से असहमति जताते हुए अपील करने की बात कही है।

डिफेंडर और बीवाईडी Ti7 के बीच क्या विवाद लैंड रोवल डिफेंडर अपनी बॉक्सी डिजाइन, ऊंचे बॉडी प्रोफाइल, अपराइट स्टांस और खास रियर-साइड लुक के लिए जानी जाती है। ये डिजाइन एलिमेंट्स लंबे समय से डिफेंडर की पहचान का हिस्सा रहे हैं। वहीं, बीवाइडी की Fangchengbao Ti7 को 2025 में चीन में पेश किया गया था। यह भी एक बड़ी और बॉक्सी डिजाइन वाली एसयूवी है। इसके डिजाइन के डिफेंडर जैसा होने को लेकर काफी चर्चा हुई थी। विवाद में खासतौर पर दोनों गाड़ियों के ओवरऑल शेप, पीछे की साइड विंडो के डिजाइन और बॉडी के रेशियो को लेकर सवाल उठे। अदालत ने माना कि Ti7 में JLR के EU-रजिस्टर्ड डिफेंडर डिजाइन के कुछ खास एलिमेंट्स कॉपी किए गए हैं। इसी आधार पर बीवाईडी की संबंधित कंपनियों को यूरोपीय यूनियन में इस एसयूवी को बाजार में लाने से रोक दिया गया है।

EU में बिक्री और प्रोडक्शन पर रोक अदालत के आदेश के तहत यूरोपीय यूनियन में बीवाईडी Ti7 को सेल के लिए ऑफर करना, इंपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग करना प्रतिबंधित है। यह रोक बीवाईडी के हंगरी ऑपरेशन पर भी लागू होगी। यानी वहां इस एसयूवी का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि Ti7 खरीद चुके हजारों ग्राहकों को अपनी गाड़ी चलाने से रोक दिया गया है। दरअसल, यह फैसला खासतौर से इस एसयूवी को यूरोपिय यूनियन के बाजार में आने और वहां कमर्शियल तौर पर बेचने से रोकने के लिए है।

ब्रिटेन में नहीं लगा प्रतिबंध इस मामले में ब्रिटेन की स्थिति अलग है। जैगुआर लैंड रोवर ने UK मार्केट को लेकर भी आपत्ति जताई थी, जहां बीवाईडी ने Ti7 के लिए ऑर्डर लेने का ऐड किया था। लेकिन नीदरलैंड की अदालत ने बीवाईडी की ब्रिटिश सहयोगी कंपनी पर यह रोक लागू नहीं की और इस मांग को खारिज कर दिया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि Ti7 पर पूरे यूरोप, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, में प्रतिबंध लगा है।