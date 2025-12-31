GST 2.0 से लेकर CAFE-III तक; 2025 में बदला ऑटो इंडस्ट्री का मिज़ाज, नियम बदलने से बाजार में दिखे ये बड़े असर

संक्षेप: 2025 में भारतीय ऑटो बाजार में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। GST में कटौती, EV को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, CAFE-III नियम और इंडिया-UK FTA इन सभी फैसलों ने मिलकर ऑटो मार्केट की दिशा ही बदल दी। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

Dec 31, 2025 09:44 pm IST

साल 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सरकार की नई नीतियों ने न सिर्फ कार और बाइक खरीदने वालों को राहत दी, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी नए मौके खोल दिए। GST में कटौती, EV को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, CAFE-III नियम और इंडिया-UK FTA इन सभी फैसलों ने मिलकर ऑटो मार्केट की दिशा ही बदल दी। ऑटो सेक्टर भारत की GDP में 7% से ज्यादा योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में 2025 के ये फैसले पूरे उद्योग के लिए बेहद अहम रहे।

GST 2.0: छोटी कारों और बाइक्स पर सबसे बड़ी राहत

सितंबर 2025 में हुई 56वीं GST काउंसिल मीटिंग के बाद सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा टैक्स बदलाव किया, जिसे GST 2.0 कहा जा रहा है।

छोटी कारें हुई सस्ती

अब छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift), डिजायर (Dzire) जैसी कारें करीब 60,000 रुपये तक सस्ती हो गईं। इस कैटेगरी में ऑल्टो (Alto), वैगनआर, अमेज, नेक्सन और वेन्यू जैसी कारें आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि महिंद्रा थार (Mahindra Thar) का डीजल RWD वैरिएंट इस दायरे में फिट बैठता है, लेकिन मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) 1.5 लीटर इंजन के कारण बाहर रह जाती है।

मोटरसाइकिल पर भी टैक्स कट

350cc तक की बाइक्स पर GST 28% से घटकर 18% तक पहुंच गई। इससे हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor), बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina), रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) सस्ती हो गई। 350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स बढ़कर 40% हो गया।

EV और कमर्शियल व्हीकल को राहत

अब सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST सिर्फ 5% है। ट्रक, बस, एम्बुलेंस और थ्री-व्हीलर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स को एक ही 18% स्लैब में लाकर नियम आसान किए गए।

PM E-DRIVE स्कीम: EV को मिलेगा बड़ा बूस्ट

सरकार की PM E-DRIVE योजना EV अपनाने को तेज करने के लिए लाई गई है। यह स्कीम अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे खासतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स की बिक्री को मजबूती मिली।

CAFE-III नियम: कारें होंगी ज्यादा माइलेज वाली

सरकार ने CAFE-III (Corporate Average Fuel Efficiency) नियमों का ड्राफ्ट जारी किया।

क्या बदलने वाला है?

2027 में औसत फ्यूल कंजम्पशन: 3.73 लीटर/100km

2032 तक लक्ष्य: 3.01 लीटर/100km

इसका मतलब है कि कारें और ज्यादा माइलेज देंगी। कंपनियों को EV और हाइब्रिड पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हालांकि, इस पर विवाद भी हुआ है। मारुति (Maruti Suzuki) ने इन नियमों का समर्थन किया, जबकि टाटा (Tata Motors) ने 909kg वजन वाली छूट का विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे सेफ्टी से समझौता हो सकता है।

India-UK FTA: आयात-निर्यात के नए रास्ते

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से ऑटो सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फायदा मिला। ब्रिटेन से आने वाली कारों पर ड्यूटी 100% से ज्यादा से घटाकर 10% कर दी गई। यह कटौती 10–15 साल में धीरे-धीरे लागू होगी। EV सेगमेंट में हर साल 22,000 प्रीमियम EVs को 10% ड्यूटी पर इंपोर्ट की अनुमति होगी। इससे भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

यूनियन बजट 2025-26: बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस