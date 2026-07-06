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इस देसी कंपनी की हर 100 में से 15 कारें बिकीं इलेक्ट्रिक, इन 3 मॉडल्स ने पलटा गेम; जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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देसी कार निर्माता महिंद्रा ने जून 2026 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस महीने शोरूम से बिकी कंपनी की हर 7 पैसेंजर गाड़ियों में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक (EV) रही है।

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दमदार एसयूवी बनाने के लिए मशहूर देसी कार निर्माता महिंद्रा ने जून 2026 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस महीने शोरूम से बिकी कंपनी की हर 7 पैसेंजर गाड़ियों में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक (EV) रही है। अगर सीधे शब्दों में समझें तो अब महिंद्रा की बिकने वाली हर 100 में से 15 एसयूवी पूरी तरह बिजली से चलने वाली हैं। कुल रीटेल बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा 14.4 पर्सेंट पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि डीजल-पेट्रोल का क्रेज रहने के बावजूद लोग महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कारों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। आइए जानते हैं बिक्री की पूरी कहानी को विस्तार से।

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Mahindra Bolero
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कुछ ऐसी रही है बिक्री

बता दें कि जून, 2026 में महिंद्रा ने कुल मिलाकर 1,06,207 गाड़ियां बेची हैं। इनमें पिछले साल के मुकाबले 37 पर्सेंट की बढ़त हुई है। लेकिन असली धमाका ईवी (EV) की रीटेल बिक्री में हुआ है। इस साल जून महीने में महिंद्रा ने रिकॉर्ड 7,645 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। अगर पिछले साल जून 2025 की बात करें तो तब यह आंकड़ा सिर्फ 3,513 गाड़ियों का था। यानी कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सीधे 118 पर्सेंट का बंपर उछाल आया है।

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इन कारों की है भारी डिमांड

महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक रफ्तार को मुख्य रूप से उसके तीन नए मॉडल आगे बढ़ा रहे हैं। इनके नाम 'BE 6', 'XEV 9e' और 'XEV 9S' हैं। अप्रैल 2026 के अंत तक इन तीनों कारों की कुल 65,000 से ज्यादा गाड़ियां फैक्टरी से निकलकर डीलर्स के पास पहुंच चुकी थीं। इनमें XEV 9e मॉडल सबसे ज्यादा 52 पर्सेंट बिका है। इसके बाद नंबर BE 6 और 7-सीटर वाली XEV 9S का आता है। इन प्रीमियम कारों की शुरुआती कीमत 18.90 लाख से शुरू होकर 21.90 लाख रुपये तक जाती है।

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आज भी डीजल कारें हैं असली हीरो

भले ही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन महिंद्रा के धंधे का असली हीरो आज भी डीजल ही है। बता दें कि जून महीने की कुल बिक्री में डीजल गाड़ियों का हिस्सा करीब 70 पर्सेंट रहा। जबकि पेट्रोल कारों का हिस्सा 15.7 पर्सेंट था। छोटे शहरों और गांवों में आज भी स्कॉर्पियो-एन, थार, एक्सयूवी700 और बोलेरो जैसी भारी गाड़ियों के दमदार पावर के कारण डीजल लोगों की पहली पसंद बना हुआ है।

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टाटा से अब ठीक पीछे महिंद्रा

इन शानदार आंकड़ों के बाद महिंद्रा भारतीय ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर मजबूती से टिक गया है। इस महीने टाटा ने करीब 12,023 ईवी बेचीं। जबकि महिंद्रा 7,645 गाड़ियों के साथ तेजी से उसके करीब पहुंच रहा है। डेटा के मुताबिक, लोग इन इलेक्ट्रिक एसयूवी को केवल शहर में छोटी-मोटी दौड़-भाग के लिए नहीं, बल्कि लंबी ट्रिप्स और पूरे परिवार की मुख्य गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 70 पर्सेंट गाड़ियां हर महीने 1,000 किलोमीटर से ज्यादा चलाई जा रही हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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