इस देसी कंपनी की हर 100 में से 15 कारें बिकीं इलेक्ट्रिक, इन 3 मॉडल्स ने पलटा गेम; जानिए डिटेल्स

देसी कार निर्माता महिंद्रा ने जून 2026 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस महीने शोरूम से बिकी कंपनी की हर 7 पैसेंजर गाड़ियों में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक (EV) रही है।

₹ 10,787 / माह

EMI केवल ₹ 10,787 / माह

दमदार एसयूवी बनाने के लिए मशहूर देसी कार निर्माता महिंद्रा ने जून 2026 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस महीने शोरूम से बिकी कंपनी की हर 7 पैसेंजर गाड़ियों में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक (EV) रही है। अगर सीधे शब्दों में समझें तो अब महिंद्रा की बिकने वाली हर 100 में से 15 एसयूवी पूरी तरह बिजली से चलने वाली हैं। कुल रीटेल बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा 14.4 पर्सेंट पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि डीजल-पेट्रोल का क्रेज रहने के बावजूद लोग महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कारों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। आइए जानते हैं बिक्री की पूरी कहानी को विस्तार से।

कुछ ऐसी रही है बिक्री बता दें कि जून, 2026 में महिंद्रा ने कुल मिलाकर 1,06,207 गाड़ियां बेची हैं। इनमें पिछले साल के मुकाबले 37 पर्सेंट की बढ़त हुई है। लेकिन असली धमाका ईवी (EV) की रीटेल बिक्री में हुआ है। इस साल जून महीने में महिंद्रा ने रिकॉर्ड 7,645 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। अगर पिछले साल जून 2025 की बात करें तो तब यह आंकड़ा सिर्फ 3,513 गाड़ियों का था। यानी कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सीधे 118 पर्सेंट का बंपर उछाल आया है।

इन कारों की है भारी डिमांड महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक रफ्तार को मुख्य रूप से उसके तीन नए मॉडल आगे बढ़ा रहे हैं। इनके नाम 'BE 6', 'XEV 9e' और 'XEV 9S' हैं। अप्रैल 2026 के अंत तक इन तीनों कारों की कुल 65,000 से ज्यादा गाड़ियां फैक्टरी से निकलकर डीलर्स के पास पहुंच चुकी थीं। इनमें XEV 9e मॉडल सबसे ज्यादा 52 पर्सेंट बिका है। इसके बाद नंबर BE 6 और 7-सीटर वाली XEV 9S का आता है। इन प्रीमियम कारों की शुरुआती कीमत 18.90 लाख से शुरू होकर 21.90 लाख रुपये तक जाती है।

आज भी डीजल कारें हैं असली हीरो भले ही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन महिंद्रा के धंधे का असली हीरो आज भी डीजल ही है। बता दें कि जून महीने की कुल बिक्री में डीजल गाड़ियों का हिस्सा करीब 70 पर्सेंट रहा। जबकि पेट्रोल कारों का हिस्सा 15.7 पर्सेंट था। छोटे शहरों और गांवों में आज भी स्कॉर्पियो-एन, थार, एक्सयूवी700 और बोलेरो जैसी भारी गाड़ियों के दमदार पावर के कारण डीजल लोगों की पहली पसंद बना हुआ है।