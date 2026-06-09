नाम बदलते ही इस SUV की चमकी किस्मत, हर महीने 9000 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे; सेगमेंट में बनी नंबर-1
विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि 'नाम में बहुत कुछ रखा है'। हालांकि, कई बार नाम बदलने से ही लोगों की या किसी प्रोडक्ट की किस्मत बदल जाती है। ऐसा ही कुछ महिंद्रा XUV700 के साथ भी हुआ है। 2026 के सेल्स डेटा से पता चलता है कि इस अपडेटेड मॉडल की डिमांड एक नए स्तर पर पहुंच गई है।
विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि 'नाम में बहुत कुछ रखा है'। हालांकि, कई बार नाम बदलने से ही लोगों की या किसी प्रोडक्ट की किस्मत बदल जाती है। ऐसा ही कुछ महिंद्रा XUV700 के साथ भी हुआ है। दरअसल, कंपनी ने XUV700 को नए XUV7XO के तौर पर री-पोजिशन और रिफ्रेश किया था। कंपनी का ये फैसला अब एकदम सही साबित होता नजर आ रहा है। 2026 के सेल्स डेटा से पता चलता है कि इस अपडेटेड मॉडल की डिमांड एक नए स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि, यह SUV अपने सेगमेंट में पहले से ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी।
सितंबर 2021 में अपनी शुरुआती लॉन्चिंग के बाद से XUV700 / XUV 7XO फैमिली ने मई 2026 के आखिर तक भारत में कुल मिलाकर 3,70,594 यूनिट्स बेची हैं। इनमें से सितंबर 2021 और दिसंबर 2025 के बीच XUV700 के तौर पर 3,24,171 यूनिट्स बेची गईं। वहीं, नए नाम वाली XUV 7XO ने 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही 46,423 यूनिट्स की बिक्री में योगदान दिया है। चलिए एक बार इसकी लॉन्च के बाद से मंथली सेल्स पर नजर डालते हैं।
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Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 17.7 लाख
|महिंद्रा XUV7XO / XUV700 डोमेस्टिक सेल्स
|नं
|महीने
|सेल्स यूनिट
|नं
|महीने
|सेल्स यूनिट
|1
|मई 26
|9,338
|30
|दिसंबर 23
|5,881
|2
|अप्रैल 26
|8,630
|31
|नवंबर 23
|7,221
|3
|मार्च 26
|9,210
|32
|अक्टूबर 23
|9,297
|4
|फरवरी 26
|9,112
|33
|सितंबर 23
|8,555
|5
|जनवरी 26
|10,133
|34
|अगस्त 23
|6,512
|9
|दिसंबर 25
|1,424
|35
|जुलाई 23
|6,176
|7
|नवंबर 25
|6,176
|36
|जून 23
|5,391
|8
|अक्टूबर 25
|10,139
|37
|मई 23
|5,245
|9
|सितंबर 25
|9,764
|38
|अप्रैल 23
|4,757
|10
|अगस्त 25
|4,956
|39
|मार्च 23
|5,107
|11
|जुलाई 25
|7,054
|40
|फरवरी 23
|4,505
|12
|जून 25
|6,198
|41
|जनवरी 23
|5,787
|13
|मई 25
|6,435
|42
|दिसंबर 22
|5,623
|14
|अप्रैल 25
|6,811
|43
|नवंबर 22
|5,701
|15
|मार्च 25
|6,851
|44
|अक्टूबर 22
|5,815
|16
|फरवरी 25
|7,468
|45
|सितंबर 22
|6,063
|17
|जनवरी 25
|8,399
|46
|अगस्त 22
|6,010
|18
|दिसंबर 24
|7,337
|47
|जुलाई 22
|6,277
|19
|नवंबर 24
|9,100
|48
|जून 22
|6,022
|20
|अक्टूबर 24
|10,435
|49
|मई 22
|5,069
|21
|सितंबर 24
|9,646
|50
|अप्रैल 22
|4,494
|22
|अगस्त 24
|9,007
|51
|मार्च 22
|6,040
|23
|जुलाई 24
|7,769
|52
|फरवरी 22
|4,138
|24
|जून 24
|5,928
|53
|जनवरी 22
|4,119
|25
|मई 24
|5,008
|54
|दिसंबर 21
|3,980
|26
|अप्रैल 24
|6,134
|55
|नवंबर 21
|3,207
|27
|मार्च 24
|6,611
|56
|अक्टूबर 21
|3,407
|28
|फरवरी 24
|6,546
|57
|सितंबर 21
|1,370
|29
|जनवरी 24
|7,206
|टोटल
|3,70,594
|मंथ एवरेज
|6,502
कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2021 में इसकी 11,964 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 2,991 यूनिट की रही। 2022 में इसकी 65,371 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 5,448 यूनिट की रही। 2023 में इसकी 74,434 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 6,203 यूनिट की रही। 2024 में इसकी 90,727 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 7,561 यूनिट की रही। 2025 में इसकी 81,675 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 6,806 यूनिट की रही। 2026 (YTD) में इसकी 46,423 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 9,285 यूनिट है।
|महिंद्रा XUV7XO / XUV700 सेल्स के आंकड़े
|साल
|सेल्स यूनिट
|औसत मंथली सेल्स
|2021
|11,964
|2,991
|2022
|65,371
|5,448
|2023
|74,434
|6,203
|2024
|90,727
|7,561
|2025
|81,675
|6,806
|2026 YTD
|46,423
|9,285
बड़ा इंटीरियर अपग्रेड मिला
इन एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के अलावा, महिंद्रा XUV7XO को इंटीरियर में भी बड़ा अपडेट मिला है। यह XUV700 की तुलना में XUV7XO की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। इसे लगभग हर तरह से बेहतर बनाता है। XUV7XO में एक नई की फोब भी मिलती है जो महिंद्रा की EVs में देखी गई की तरह ही है। खास इंटीरियर हाइलाइट्स जो इसे अपने राइवल्स और अपने पिछले मॉडल, XUV700 से अलग बनाते हैं।
|डैशबोर्ड पर स्नैपड्रैगन कंप्यूटिंग और डॉल्बी विजन के साथ ट्रिपल 12.3-इंच हाई HDR स्क्रीन
|एल्युमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील
|डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम
|1400W पीक आउटपुट के साथ 16 स्पीकर
|बाहरी शोर कंपनसेशन (कैंसलेशन)
|ChatGPT और Alexa इंटीग्रेशन
|सोलर शील्ड (UV कट ग्लास), बाहर के तापमान से 7% ठंडा
|ऑटो-डिमिंग IRVM
|मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल
|वेंटिलेटेड आगे और पीछे की सीटें
|मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट
|पावर्ड को-ड्राइवर सीट
|इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉस मोड
|BYOD रियर एंटरटेनमेंट पैकेज
|पीछे के सनशेड
|नई डुअल-टोन इंटीरियर थीम लुमिना चेस्टनट
|लेदरेट अपहोल्स्ट्री
|पावर्ड टेलगेट
|फ्लेक्सिबल तीसरी-पंक्ति की सीटें
|मूड लाइटिंग
|शांत केबिन के साथ बेहतर NVH
|एयर प्यूरीफायर
एक्टिव और पैसिव सेफ्टी
जहां तक सेफ्टी की बात है तो महिंद्रा XUV7XO कोई कसर नहीं छोड़ती। महिंद्रा XUV700 अपने समय में अपने सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर थी और XUV500 के साथ भी ऐसा ही था। XUV7XO भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है।
|स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग
|7 एयरबैग तक
|स्टैंडर्ड के तौर पर 75+ सेफ्टी फीचर्स
|लेवल 2 ADAS ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स
|अंडरबॉडी कैमरे के साथ 540-डिग्री कैमरे
|हाई-स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल से मजबूत एक्सोस्केलेटन
|5 स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए तैयार
|नींद का पता लगाना
|डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डैशकैम फंक्शन)
पावरट्रेन में बदलाव नहीं
इसके पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा ने पहले की तरह 2.0L टर्बो पेट्रोल और 2.2L टर्बो डीजल इंजन को बरकरार रखा है। पेट्रोल 200 PS तक की पीक पावर देने में सक्षम है और डीजल 185 PS तक की पीक पावर देने में सक्षम है। दोनों इंजनों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। केवल डीजल इंजन में AWD ऑप्शन मिलता है, जो केवल टॉप-स्पेक AX9L ट्रिम लेवल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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