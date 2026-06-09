नाम बदलते ही इस SUV की चमकी किस्मत, हर महीने 9000 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे; सेगमेंट में बनी नंबर-1

विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि 'नाम में बहुत कुछ रखा है'। हालांकि, कई बार नाम बदलने से ही लोगों की या किसी प्रोडक्ट की किस्मत बदल जाती है। ऐसा ही कुछ महिंद्रा XUV700 के साथ भी हुआ है। 2026 के सेल्स डेटा से पता चलता है कि इस अपडेटेड मॉडल की डिमांड एक नए स्तर पर पहुंच गई है।

विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि 'नाम में बहुत कुछ रखा है'। हालांकि, कई बार नाम बदलने से ही लोगों की या किसी प्रोडक्ट की किस्मत बदल जाती है। ऐसा ही कुछ महिंद्रा XUV700 के साथ भी हुआ है। दरअसल, कंपनी ने XUV700 को नए XUV7XO के तौर पर री-पोजिशन और रिफ्रेश किया था। कंपनी का ये फैसला अब एकदम सही साबित होता नजर आ रहा है। 2026 के सेल्स डेटा से पता चलता है कि इस अपडेटेड मॉडल की डिमांड एक नए स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि, यह SUV अपने सेगमेंट में पहले से ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी।

सितंबर 2021 में अपनी शुरुआती लॉन्चिंग के बाद से XUV700 / XUV 7XO फैमिली ने मई 2026 के आखिर तक भारत में कुल मिलाकर 3,70,594 यूनिट्स बेची हैं। इनमें से सितंबर 2021 और दिसंबर 2025 के बीच XUV700 के तौर पर 3,24,171 यूनिट्स बेची गईं। वहीं, नए नाम वाली XUV 7XO ने 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही 46,423 यूनिट्स की बिक्री में योगदान दिया है। चलिए एक बार इसकी लॉन्च के बाद से मंथली सेल्स पर नजर डालते हैं।

महिंद्रा XUV7XO / XUV700 डोमेस्टिक सेल्स नं महीने सेल्स यूनिट नं महीने सेल्स यूनिट 1 मई 26 9,338 30 दिसंबर 23 5,881 2 अप्रैल 26 8,630 31 नवंबर 23 7,221 3 मार्च 26 9,210 32 अक्टूबर 23 9,297 4 फरवरी 26 9,112 33 सितंबर 23 8,555 5 जनवरी 26 10,133 34 अगस्त 23 6,512 9 दिसंबर 25 1,424 35 जुलाई 23 6,176 7 नवंबर 25 6,176 36 जून 23 5,391 8 अक्टूबर 25 10,139 37 मई 23 5,245 9 सितंबर 25 9,764 38 अप्रैल 23 4,757 10 अगस्त 25 4,956 39 मार्च 23 5,107 11 जुलाई 25 7,054 40 फरवरी 23 4,505 12 जून 25 6,198 41 जनवरी 23 5,787 13 मई 25 6,435 42 दिसंबर 22 5,623 14 अप्रैल 25 6,811 43 नवंबर 22 5,701 15 मार्च 25 6,851 44 अक्टूबर 22 5,815 16 फरवरी 25 7,468 45 सितंबर 22 6,063 17 जनवरी 25 8,399 46 अगस्त 22 6,010 18 दिसंबर 24 7,337 47 जुलाई 22 6,277 19 नवंबर 24 9,100 48 जून 22 6,022 20 अक्टूबर 24 10,435 49 मई 22 5,069 21 सितंबर 24 9,646 50 अप्रैल 22 4,494 22 अगस्त 24 9,007 51 मार्च 22 6,040 23 जुलाई 24 7,769 52 फरवरी 22 4,138 24 जून 24 5,928 53 जनवरी 22 4,119 25 मई 24 5,008 54 दिसंबर 21 3,980 26 अप्रैल 24 6,134 55 नवंबर 21 3,207 27 मार्च 24 6,611 56 अक्टूबर 21 3,407 28 फरवरी 24 6,546 57 सितंबर 21 1,370 29 जनवरी 24 7,206 टोटल 3,70,594 मंथ एवरेज 6,502

कंपनी की सालाना आधार पर सेल्स के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2021 में इसकी 11,964 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 2,991 यूनिट की रही। 2022 में इसकी 65,371 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 5,448 यूनिट की रही। 2023 में इसकी 74,434 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 6,203 यूनिट की रही। 2024 में इसकी 90,727 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 7,561 यूनिट की रही। 2025 में इसकी 81,675 यूनिट बिकीं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 6,806 यूनिट की रही। 2026 (YTD) में इसकी 46,423 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, औसत मंथली सेल्स 9,285 यूनिट है।

महिंद्रा XUV7XO / XUV700 सेल्स के आंकड़े साल सेल्स यूनिट औसत मंथली सेल्स 2021 11,964 2,991 2022 65,371 5,448 2023 74,434 6,203 2024 90,727 7,561 2025 81,675 6,806 2026 YTD 46,423 9,285

बड़ा इंटीरियर अपग्रेड मिला

इन एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के अलावा, महिंद्रा XUV7XO को इंटीरियर में भी बड़ा अपडेट मिला है। यह XUV700 की तुलना में XUV7XO की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। इसे लगभग हर तरह से बेहतर बनाता है। XUV7XO में एक नई की फोब भी मिलती है जो महिंद्रा की EVs में देखी गई की तरह ही है। खास इंटीरियर हाइलाइट्स जो इसे अपने राइवल्स और अपने पिछले मॉडल, XUV700 से अलग बनाते हैं।

डैशबोर्ड पर स्नैपड्रैगन कंप्यूटिंग और डॉल्बी विजन के साथ ट्रिपल 12.3-इंच हाई HDR स्क्रीन एल्युमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम 1400W पीक आउटपुट के साथ 16 स्पीकर बाहरी शोर कंपनसेशन (कैंसलेशन) ChatGPT और Alexa इंटीग्रेशन सोलर शील्ड (UV कट ग्लास), बाहर के तापमान से 7% ठंडा ऑटो-डिमिंग IRVM मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल वेंटिलेटेड आगे और पीछे की सीटें मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट पावर्ड को-ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉस मोड BYOD रियर एंटरटेनमेंट पैकेज पीछे के सनशेड नई डुअल-टोन इंटीरियर थीम लुमिना चेस्टनट लेदरेट अपहोल्स्ट्री पावर्ड टेलगेट फ्लेक्सिबल तीसरी-पंक्ति की सीटें मूड लाइटिंग शांत केबिन के साथ बेहतर NVH एयर प्यूरीफायर

एक्टिव और पैसिव सेफ्टी

जहां तक ​​सेफ्टी की बात है तो महिंद्रा XUV7XO कोई कसर नहीं छोड़ती। महिंद्रा XUV700 अपने समय में अपने सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर थी और XUV500 के साथ भी ऐसा ही था। XUV7XO भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है।

स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग 7 एयरबैग तक स्टैंडर्ड के तौर पर 75+ सेफ्टी फीचर्स लेवल 2 ADAS ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स अंडरबॉडी कैमरे के साथ 540-डिग्री कैमरे हाई-स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल से मजबूत एक्सोस्केलेटन 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए तैयार नींद का पता लगाना डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डैशकैम फंक्शन)