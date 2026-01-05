महिंद्रा ने XUV7XO कीमत का किया खुलासा, लेने के लिए इतने रुपए करने होंगे खर्च; जानिए फीचर्स की डिटेल

संक्षेप: महिंद्रा ने XUV7XO की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इसके बेस ट्रिम लेवल की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपए है। यह AX ट्रिम से AX7L ट्रिम तक आएगी, जो खरीदारों को अलग-अलग प्राइस रेंज में कई वैरिएंट ऑप्शन देती है।

महिंद्रा ने XUV7XO की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इसके बेस ट्रिम लेवल की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपए है। यह AX ट्रिम से AX7L ट्रिम तक आएगी, जो खरीदारों को अलग-अलग प्राइस रेंज में कई वैरिएंट ऑप्शन देती है। बता दें कि कंपनी ने XUV700 को अपडेट किया है। डिससे इसे एक बड़ा एक्सटीरियर डिजाइन अपडेट मिला है। इस मिड-साइज SUV में टेक, फीचर्स और कम्फर्ट में बड़ा अपग्रेड किया गया है। इसका ग्लोबल डेब्यू राजस्थान के जैसलमेर में किया गया।

अब इस SUV में एक नया फ्रंट और बेहतर फीचर्स और कम्फर्ट दिए गए हैं। साथ ही, टेक्नोलॉजी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और ऑफिशियल बुकिंग तुरंत शुरू होंगी। इसकी डिलीवरी 14 जनवरी से शुरू होगी। पहले 40,000 यूनिट्स के लिए कीमतें इंट्रोडक्टरी हैं।

नई महिंद्रा XUV7XO के मुख्य एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स

नई फ्रंट ग्रिल

रीडिजाइन की गई LED हेडलाइट्स

LED फॉग लाइट्स

बदला हुआ फ्रंट बंपर

नए 19-इंच एलॉय व्हील डिजाइन

बदली हुई रियर LED टेल लाइट सिग्नेचर

स्पोर्टी रियर बंपर

नए कलर्स

डेविंची डैम्पर्स के साथ रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन

स्काईरूफ (पैनोरमिक सनरूफ)

बड़ा इंटीरियर अपग्रेड मिला

इन एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के अलावा, महिंद्रा XUV7XO को इंटीरियर में भी बड़ा अपडेट मिला है। यह XUV700 की तुलना में XUV7XO की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। इसे लगभग हर तरह से बेहतर बनाता है। XUV7XO में एक नई की फोब भी मिलती है जो महिंद्रा की EVs में देखी गई की तरह ही है। खास इंटीरियर हाइलाइट्स जो इसे अपने राइवल्स और अपने पिछले मॉडल, XUV700 से अलग बनाते हैं।

डैशबोर्ड पर स्नैपड्रैगन कंप्यूटिंग और डॉल्बी विजन के साथ ट्रिपल 12.3-इंच हाई HDR स्क्रीन

एल्युमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील

डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम

1400W पीक आउटपुट के साथ 16 स्पीकर

बाहरी शोर कंपनसेशन (कैंसलेशन)

ChatGPT और Alexa इंटीग्रेशन

सोलर शील्ड (UV कट ग्लास), बाहर के तापमान से 7% ठंडा

ऑटो-डिमिंग IRVM

मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

वेंटिलेटेड आगे और पीछे की सीटें

मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट

पावर्ड को-ड्राइवर सीट

इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉस मोड

BYOD रियर एंटरटेनमेंट पैकेज

पीछे के सनशेड

नई डुअल-टोन इंटीरियर थीम लुमिना चेस्टनट

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

पावर्ड टेलगेट

फ्लेक्सिबल तीसरी-पंक्ति की सीटें

मूड लाइटिंग

शांत केबिन के साथ बेहतर NVH

एयर प्यूरीफायर

एक्टिव और पैसिव सेफ्टी

जहां तक ​​सेफ्टी की बात है तो महिंद्रा XUV7XO कोई कसर नहीं छोड़ती। महिंद्रा XUV700 अपने समय में अपने सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर थी और XUV500 के साथ भी ऐसा ही था। XUV7XO भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है।

स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग

7 एयरबैग तक

स्टैंडर्ड के तौर पर 75+ सेफ्टी फीचर्स

लेवल 2 ADAS ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स

अंडरबॉडी कैमरे के साथ 540-डिग्री कैमरे

हाई-स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल से मजबूत एक्सोस्केलेटन

5 स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए तैयार

नींद का पता लगाना

डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डैशकैम फंक्शन)