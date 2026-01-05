Hindustan Hindi News
महिंद्रा ने XUV7XO कीमत का किया खुलासा, लेने के लिए इतने रुपए करने होंगे खर्च; जानिए फीचर्स की डिटेल

महिंद्रा ने XUV7XO कीमत का किया खुलासा, लेने के लिए इतने रुपए करने होंगे खर्च; जानिए फीचर्स की डिटेल

संक्षेप:

महिंद्रा ने XUV7XO की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इसके बेस ट्रिम लेवल की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपए है। यह AX ट्रिम से AX7L ट्रिम तक आएगी, जो खरीदारों को अलग-अलग प्राइस रेंज में कई वैरिएंट ऑप्शन देती है।

Jan 05, 2026 09:46 pm IST Narendra Jijhontiya
महिंद्रा ने XUV7XO की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इसके बेस ट्रिम लेवल की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपए है। यह AX ट्रिम से AX7L ट्रिम तक आएगी, जो खरीदारों को अलग-अलग प्राइस रेंज में कई वैरिएंट ऑप्शन देती है। बता दें कि कंपनी ने XUV700 को अपडेट किया है। डिससे इसे एक बड़ा एक्सटीरियर डिजाइन अपडेट मिला है। इस मिड-साइज SUV में टेक, फीचर्स और कम्फर्ट में बड़ा अपग्रेड किया गया है। इसका ग्लोबल डेब्यू राजस्थान के जैसलमेर में किया गया।

नई महिंद्रा XUV7XO के मुख्य एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स
नई फ्रंट ग्रिल
रीडिजाइन की गई LED हेडलाइट्स
LED फॉग लाइट्स
बदला हुआ फ्रंट बंपर
नए 19-इंच एलॉय व्हील डिजाइन
बदली हुई रियर LED टेल लाइट सिग्नेचर
स्पोर्टी रियर बंपर
नए कलर्स
डेविंची डैम्पर्स के साथ रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन
स्काईरूफ (पैनोरमिक सनरूफ)

बड़ा इंटीरियर अपग्रेड मिला
इन एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के अलावा, महिंद्रा XUV7XO को इंटीरियर में भी बड़ा अपडेट मिला है। यह XUV700 की तुलना में XUV7XO की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। इसे लगभग हर तरह से बेहतर बनाता है। XUV7XO में एक नई की फोब भी मिलती है जो महिंद्रा की EVs में देखी गई की तरह ही है। खास इंटीरियर हाइलाइट्स जो इसे अपने राइवल्स और अपने पिछले मॉडल, XUV700 से अलग बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹5.61 लाख की SUV ने विदेशों में दिखाई भारत की धाक, 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया

डैशबोर्ड पर स्नैपड्रैगन कंप्यूटिंग और डॉल्बी विजन के साथ ट्रिपल 12.3-इंच हाई HDR स्क्रीन
एल्युमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील
डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम
1400W पीक आउटपुट के साथ 16 स्पीकर
बाहरी शोर कंपनसेशन (कैंसलेशन)
ChatGPT और Alexa इंटीग्रेशन
सोलर शील्ड (UV कट ग्लास), बाहर के तापमान से 7% ठंडा
ऑटो-डिमिंग IRVM
मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल
वेंटिलेटेड आगे और पीछे की सीटें
मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट
पावर्ड को-ड्राइवर सीट
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉस मोड
BYOD रियर एंटरटेनमेंट पैकेज
पीछे के सनशेड
नई डुअल-टोन इंटीरियर थीम लुमिना चेस्टनट
लेदरेट अपहोल्स्ट्री
पावर्ड टेलगेट
फ्लेक्सिबल तीसरी-पंक्ति की सीटें
मूड लाइटिंग
शांत केबिन के साथ बेहतर NVH
एयर प्यूरीफायर

एक्टिव और पैसिव सेफ्टी
जहां तक ​​सेफ्टी की बात है तो महिंद्रा XUV7XO कोई कसर नहीं छोड़ती। महिंद्रा XUV700 अपने समय में अपने सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर थी और XUV500 के साथ भी ऐसा ही था। XUV7XO भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है।

स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग
7 एयरबैग तक
स्टैंडर्ड के तौर पर 75+ सेफ्टी फीचर्स
लेवल 2 ADAS ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स
अंडरबॉडी कैमरे के साथ 540-डिग्री कैमरे
हाई-स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल से मजबूत एक्सोस्केलेटन
5 स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए तैयार
नींद का पता लगाना
डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डैशकैम फंक्शन)

पावरट्रेन में बदलाव नहीं
इसके ​​पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा ने पहले की तरह 2.0L टर्बो पेट्रोल और 2.2L टर्बो डीजल इंजन को बरकरार रखा है। पेट्रोल 200 PS तक की पीक पावर देने में सक्षम है और डीजल 185 PS तक की पीक पावर देने में सक्षम है। दोनों इंजनों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। केवल डीजल इंजन में AWD ऑप्शन मिलता है, जो केवल टॉप-स्पेक AX9L ट्रिम लेवल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Auto News Hindi

