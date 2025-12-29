Hindustan Hindi News
10 नए फीचर्स के साथ आ रही है Mahindra XUV7XO, जानिए XUV700 से कितनी अलग होगी SUV

10 नए फीचर्स के साथ आ रही है Mahindra XUV7XO, जानिए XUV700 से कितनी अलग होगी SUV

संक्षेप:

महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय बाजार में XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। इसे Mahindra XUV7XO नाम से पेश किया जाएगा। नई XUV7XO सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी।

Dec 29, 2025 11:00 am IST
महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय बाजार में XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। इसे Mahindra XUV7XO नाम से पेश किया जाएगा। नई XUV7XO सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें कई ऐसे प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स देखने को मिलेंगे। यह अब तक महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV में ही दिए जा रहे थे। बदला हुआ एक्सटीरियर डिजाइन, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और फैमिली कार खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया कम्फर्ट पैकेज, XUV7XO को मौजूदा XUV700 से एक बड़ा अपग्रेड बना सकता है। आइए जानते हैं उन 10 बड़े फीचर्स के बारे में जो XUV7XO को खास बनाएंगे।

1. ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

महिंद्रा XUV7XO में सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिपल स्क्रीन लेआउट होगा। इसमें तीन 12.3-इंच की स्क्रीन दी जाएंगी जिनमें ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल होगी। यह सेटअप पहले XEV 9e और XEV 9S में देखा जा चुका है।

2. 16-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम

नई SUV में 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यह मौजूदा XUV700 के 12-स्पीकर Sony सिस्टम से कहीं ज्यादा दमदार ऑडियो क्वालिटी देगा।

3. BYOD टैबलेट डॉक

सेकंड रो पैसेंजर के लिए BYOD (Bring Your Own Device) टैबलेट डॉक दिया जा सकता है। इसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट होगा, जिससे सफर के दौरान एंटरटेनमेंट आसान हो जाएगा।

4. पावर्ड को-ड्राइवर सीट

XUV7XO में इलेक्ट्रिक पावर्ड को-ड्राइवर सीट मिलेगी, जिसमें ‘बॉस मोड’ फंक्शन होगा। इससे पीछे बैठे यात्री सीट को एडजस्ट कर ज्यादा लेगरूम पा सकेंगे।

5. पावर्ड टेलगेट

इस SUV में इलेक्ट्रिक टेलगेट भी दिया जा सकता है जो अब प्रीमियम SUVs में एक जरूरी फीचर बनता जा रहा है।

6. मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

केबिन को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए XUV7XO में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलने की संभावना है।

7. स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स

महिंद्रा सेकंड रो सीट्स में स्लाइडिंग फंक्शन दे सकती है। इससे केबिन की फ्लेक्सिबिलिटी और कम्फर्ट दोनों बढ़ेंगे।

8. वेंटिलेटेड रियर सीट्स

गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए XUV7XO में वेंटिलेटेड रियर सीट्स भी मिल सकती हैं। यह फैमिली खरीदारों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा।

9. AR हेड-अप डिस्प्ले

एसयूवी में AR बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह 3D नेविगेशन प्रोजेक्शन दिखाने में सक्षम होगा।

10. रियर वायरलेस फोन चार्जर

सेकंड रो पैसेंजर्स की सुविधा के लिए रियर वायरलेस फोन चार्जर मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे चार्जिंग के लिए केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी।

