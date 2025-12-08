Hindustan Hindi News
महिंद्रा XUV7XO का पहला टीजर हुआ जारी, 5 जनवरी को करेगी डेब्यू; जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

महिंद्रा XUV7XO का पहला टीजर हुआ जारी, 5 जनवरी को करेगी डेब्यू; जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप:

महिंद्रा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन XUV7XO का टीजर जारी कर दिया है। टीजर से साफ हो गया है कि नया मॉडल पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड, ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा।

Dec 08, 2025 01:39 pm IST
महिंद्रा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन XUV7XO का टीजर जारी कर दिया है। टीजर से इतना जरूर साफ हो गया है कि नया मॉडल पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड, ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। इससे पहले सामने आई एक्सक्लूसिव स्पाई तस्वीरों ने इंटीरियर की पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। बता दें कि महिंद्रा की यह एसयूवी 5 जनवरी, 2026 को डेब्यू करेगी। आइए जानते हैं एसयूवी की खासियत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है केबिन

केबिन में बड़ा बदलाव है इसका अपग्रेडेड डैशबोर्ड, जिसमें सॉफ्ट-टच ब्राउन लेदरट और क्रोम एक्सेंट के साथ नए सेंट्रल AC वेंट मिलेंगे। इसके अलावा, अब ऑटो-डिमिंग IRVM और हार्मन कार्डन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी शामिल किया गया है। इंटीरियर की सबसे बड़ी हाईलाइट है नया ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जो महिंद्रा ने XEV9e में दिया है। इसमें तीन 12.3-इंच की डिस्प्ले शामिल होंगी।

लुक होगा ज्यादा प्रीमियम

बाहर की बात करें तो XUV7XO में ज्यादा प्रीमियम और रिफाइंड फ्रंट लुक मिलेगा। नए ग्रिल, ट्विन-बैरेल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, बदले हुए DRLs, अपडेटेड टेल-लाइट सिग्नेचर और मल्टीपल फॉग लैंप्स के साथ कॉर्नरिंग फंक्शन जैसे फीचर्स देखने को मिल सकती हैं। टीजर में इनका खुलासा नहीं किया गया है लेकिन डिजाइन लैंग्वेज काफी मॉडर्न और महिंद्रा की नई SUV लाइन-अप जैसी होने की उम्मीद है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

दूसरी ओर सेफ्टी के लिए एसयूवी में लेवल-2 ADAS, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स जारी रहेंगे। पावरट्रेन के तौर 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन जारी रहेंगे। बढ़ते मुकाबले के बीच XUV7XO का यह अपग्रेड महिंद्रा के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
