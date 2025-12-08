महिंद्रा XUV7XO का पहला टीजर हुआ जारी, 5 जनवरी को करेगी डेब्यू; जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव
महिंद्रा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन XUV7XO का टीजर जारी कर दिया है। टीजर से साफ हो गया है कि नया मॉडल पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड, ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा।
महिंद्रा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन XUV7XO का टीजर जारी कर दिया है। टीजर से इतना जरूर साफ हो गया है कि नया मॉडल पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड, ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। इससे पहले सामने आई एक्सक्लूसिव स्पाई तस्वीरों ने इंटीरियर की पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। बता दें कि महिंद्रा की यह एसयूवी 5 जनवरी, 2026 को डेब्यू करेगी। आइए जानते हैं एसयूवी की खासियत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है केबिन
केबिन में बड़ा बदलाव है इसका अपग्रेडेड डैशबोर्ड, जिसमें सॉफ्ट-टच ब्राउन लेदरट और क्रोम एक्सेंट के साथ नए सेंट्रल AC वेंट मिलेंगे। इसके अलावा, अब ऑटो-डिमिंग IRVM और हार्मन कार्डन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी शामिल किया गया है। इंटीरियर की सबसे बड़ी हाईलाइट है नया ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जो महिंद्रा ने XEV9e में दिया है। इसमें तीन 12.3-इंच की डिस्प्ले शामिल होंगी।
लुक होगा ज्यादा प्रीमियम
बाहर की बात करें तो XUV7XO में ज्यादा प्रीमियम और रिफाइंड फ्रंट लुक मिलेगा। नए ग्रिल, ट्विन-बैरेल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, बदले हुए DRLs, अपडेटेड टेल-लाइट सिग्नेचर और मल्टीपल फॉग लैंप्स के साथ कॉर्नरिंग फंक्शन जैसे फीचर्स देखने को मिल सकती हैं। टीजर में इनका खुलासा नहीं किया गया है लेकिन डिजाइन लैंग्वेज काफी मॉडर्न और महिंद्रा की नई SUV लाइन-अप जैसी होने की उम्मीद है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
दूसरी ओर सेफ्टी के लिए एसयूवी में लेवल-2 ADAS, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स जारी रहेंगे। पावरट्रेन के तौर 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन जारी रहेंगे। बढ़ते मुकाबले के बीच XUV7XO का यह अपग्रेड महिंद्रा के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।
