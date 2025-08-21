Mahindra XUV700 waiting period in August 2025, check city wise availability आंख बंदकर इस 7-सीटर SUV पर टूटे लोग, 4 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; इस शहर के लोगों को करना होगा सबसे ज्यादा इंतजार, Auto Hindi News - Hindustan
आंख बंदकर इस 7-सीटर SUV पर टूटे लोग, 4 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; इस शहर के लोगों को करना होगा सबसे ज्यादा इंतजार

लोग आंख बंदकर महिंद्रा की 7-सीटर SUV XUV700 (Mahindra XUV700) को खरीद रहे हैं। अभी इस पर 4 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इस एसयूवी पर सबसे ज्यादा वेटिंग लखनऊ, इंदौर और जयपुर जैसे शहरों में है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 04:23 PM
आंख बंदकर इस 7-सीटर SUV पर टूटे लोग, 4 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; इस शहर के लोगों को करना होगा सबसे ज्यादा इंतजार
Mahindra XUV700arrow

महिंद्रा XUV700 असल में XUV500 की दूसरी जेनरेशन SUV है, जिसे 2021 में आकर्षक डिजाइन, न्यू फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के बाद इसने लाखों लोगों को अपना बनाया और ध्यान आकर्षित किया। यह 6 वैरिएंट MX, AX3, AX5, AX5 S, AX7 और AX7 L में उपलब्ध है, जिससे खरीदारों को अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से कई विकल्प मिलते हैं। इसकी डिमांड ऐसी है कि इस पर मौजूदा समय में वेटिंग पीरियड 4 महीने तक पहुंच गया है। अगर आप भी इसे घर लाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसका वेटिंग पीरियड जान लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें:अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा

इसके वेटिंग पीरियड की बात करें तो कुछ शहरों में यह एक महीने जितनी कम हो सकती है, जबकि कुछ शहरों में यह चार महीने तक पहुंच सकता है। आप जहां हैं, उसके हिसाब से वेटिंग पीरियड में काफी अंतर हो सकता है, तो आइए नीचे दिए गए चार्ट में महिंद्रा XUV700 का सिटी-वाइज वेटिंग पीरियड जानते हैं, जिससे पता चले कि आपको अपने शहर में इसे घर लाने के लिए कितनी देर तक इंतजार करना पड़ सकता है।

अगस्त 2025 में महिंद्रा XUV700 का वेटिंग पीरियड

शहरवेटिंग पीरियड
अहमदाबाद2 महीने
फरीदाबाद1–2.5 महीने
मुंबई1–3 महीने
नई दिल्ली1–3 महीने
ठाणे1.5–3 महीने
नोएडा1.5–3 महीने
पुणे2–3 महीने
सूरत2–3 महीने
बेंगलुरु2–3 महीने
चंडीगढ़2–3 महीने
कोयंबटूर2.5–3 महीने
गुरुग्राम2.5–3 महीने
चेन्नई2.5–3 महीने
हैदराबाद3 महीने
कोलकाता3 महीने
गाजियाबाद3 महीने
पटना3 महीने
जयपुर2–4 महीने
लखनऊ2–4 महीने
इंदौर2–4 महीने

महिंद्रा XUV700 की पूरे भारत में जबरदस्त डिमांड बनी हुई है, लेकिन अगर आप बिना ज्यादा इंतजार के इसे घर ले जाना चाहते हैं, तो कुछ शहर दूसरों के मुकाबले यह ज्यादा मुफीद हैं। फिलहाल, अहमदाबाद और फरीदाबाद में सबसे कम वेटिंग पीरियड है। यहां लगभग 2 महीने या उससे ज्यादा वेटिंग है, जो वैरिएंट और डीलर पर निर्भर करता है।

दिल्ली, ठाणे, नोएडा, पुणे, सूरत, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और गाजियाबाद जैसे बड़े बाजारों में आपको एक से तीन महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यह न सिर्फ सिटी-वाइज बल्कि कलर, ट्रिम और इंजन विकल्प के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकता है। कुछ वैरिएंट दूसरों के मुकाबले तेजी से बिक रहे हैं, जिन पर ज्यादा वेटिंग पीरियड है।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹12 लाख से कम कीमत वाली दुनिया की पहली ऐसी SUV, जिसमें मिलेगा ये गजब फीचर

महिंद्रा XUV700 में कहां सबसे लंबा वेटिंग?

वेटिंग लिस्ट में जयपुर, लखनऊ और इंदौर सबसे ऊपर हैं, जहां 4 महीने तक का वेटिंग पीरियड है। अगर आप इनमें से किसी शहर में हैं और इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते, तो आस-पास के इलाकों में उपलब्धता की जांच कर लें।

