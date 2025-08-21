आंख बंदकर इस 7-सीटर SUV पर टूटे लोग, 4 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; इस शहर के लोगों को करना होगा सबसे ज्यादा इंतजार

लोग आंख बंदकर महिंद्रा की 7-सीटर SUV XUV700 (Mahindra XUV700) को खरीद रहे हैं। अभी इस पर 4 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इस एसयूवी पर सबसे ज्यादा वेटिंग लखनऊ, इंदौर और जयपुर जैसे शहरों में है।

महिंद्रा XUV700 असल में XUV500 की दूसरी जेनरेशन SUV है, जिसे 2021 में आकर्षक डिजाइन, न्यू फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के बाद इसने लाखों लोगों को अपना बनाया और ध्यान आकर्षित किया। यह 6 वैरिएंट MX, AX3, AX5, AX5 S, AX7 और AX7 L में उपलब्ध है, जिससे खरीदारों को अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से कई विकल्प मिलते हैं। इसकी डिमांड ऐसी है कि इस पर मौजूदा समय में वेटिंग पीरियड 4 महीने तक पहुंच गया है। अगर आप भी इसे घर लाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसका वेटिंग पीरियड जान लेना चाहिए।

इसके वेटिंग पीरियड की बात करें तो कुछ शहरों में यह एक महीने जितनी कम हो सकती है, जबकि कुछ शहरों में यह चार महीने तक पहुंच सकता है। आप जहां हैं, उसके हिसाब से वेटिंग पीरियड में काफी अंतर हो सकता है, तो आइए नीचे दिए गए चार्ट में महिंद्रा XUV700 का सिटी-वाइज वेटिंग पीरियड जानते हैं, जिससे पता चले कि आपको अपने शहर में इसे घर लाने के लिए कितनी देर तक इंतजार करना पड़ सकता है।

अगस्त 2025 में महिंद्रा XUV700 का वेटिंग पीरियड

शहर वेटिंग पीरियड अहमदाबाद 2 महीने फरीदाबाद 1–2.5 महीने मुंबई 1–3 महीने नई दिल्ली 1–3 महीने ठाणे 1.5–3 महीने नोएडा 1.5–3 महीने पुणे 2–3 महीने सूरत 2–3 महीने बेंगलुरु 2–3 महीने चंडीगढ़ 2–3 महीने कोयंबटूर 2.5–3 महीने गुरुग्राम 2.5–3 महीने चेन्नई 2.5–3 महीने हैदराबाद 3 महीने कोलकाता 3 महीने गाजियाबाद 3 महीने पटना 3 महीने जयपुर 2–4 महीने लखनऊ 2–4 महीने इंदौर 2–4 महीने

महिंद्रा XUV700 की पूरे भारत में जबरदस्त डिमांड बनी हुई है, लेकिन अगर आप बिना ज्यादा इंतजार के इसे घर ले जाना चाहते हैं, तो कुछ शहर दूसरों के मुकाबले यह ज्यादा मुफीद हैं। फिलहाल, अहमदाबाद और फरीदाबाद में सबसे कम वेटिंग पीरियड है। यहां लगभग 2 महीने या उससे ज्यादा वेटिंग है, जो वैरिएंट और डीलर पर निर्भर करता है।

दिल्ली, ठाणे, नोएडा, पुणे, सूरत, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और गाजियाबाद जैसे बड़े बाजारों में आपको एक से तीन महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यह न सिर्फ सिटी-वाइज बल्कि कलर, ट्रिम और इंजन विकल्प के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकता है। कुछ वैरिएंट दूसरों के मुकाबले तेजी से बिक रहे हैं, जिन पर ज्यादा वेटिंग पीरियड है।