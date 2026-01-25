धड़ल्ले से बिकने वाली महिंद्रा की ये 7-सीटर हुई ₹2 लाख सस्ती, जनवरी में कीमत घटकर बस इतनी रह गई

Hindustan Hindi News
महिंद्रा अपनी 7-सीटर XUV700 पर इस महीने 2 लाख रुपए तक की बचत करने का मौका दे रही है। कंपनी इस SUV के 3 ट्रिम पर अलग-अलग डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस कार पर मिलने वाला ये साल का पहला सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है। इस कार को सिर्फ 7-सीटर वैरिएंट में ही खरीदा जा सकता है।

Jan 25, 2026 04:36 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा अपनी 7-सीटर XUV700 पर इस महीने 2 लाख रुपए तक की बचत करने का मौका दे रही है। कंपनी इस SUV के 3 ट्रिम पर अलग-अलग डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस कार पर मिलने वाला ये साल का पहला सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है। दरअसल, XUV700 के AX5 / AX5 सेलेक्ट वैरिएंट पर 1,70,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सेसरीज डिस्काउंट मिल रहा है। इस कार पर ग्राहकों को मिनिमम 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 13,65,800 रुपए से 23,71,000 रुपए तक है। बता दें कि कंपनी इस SUV के सभी 5-सीटर वैरिएंट बंद कर चुकी है। अब इस सिर्फ 7-सीटर वैरिएंट में ही खरीदा जा सकता है।

महिंद्रा XUV700 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा XUV700 के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200hp की पावर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसमें 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन भी मिलता है, जो 155hp की पावर और 360Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़े हैं। केवल डीजल इंजन में ही ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है।

XUV700 में के फीचर्स की बात करें तो इसमें रियर पार्किंग सेंसर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर स्पॉयलर और फॉलो मी होम हेडलाइट्स मिलते हैं। इसमें रियर वाइपर, डिफॉगर और डोर और बूट-लिड सुविधाओं के लिए अनलॉक दिया है। कार में LED टर्न इंडिकेटर दिए हैं। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। टॉप स्पेक में स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी मिलता है।

अब बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) के साथ-साथ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी मिलती है। इसमें क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन आदि फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कुल 7 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री भी है। इसे ग्लोबल NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
