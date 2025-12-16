इस लग्जरी 7-सीटर SUV पर आया ₹1.25 लाख का तगड़ा डिस्काउंट, सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली

संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी 7-सीटर XUV700 SUV के लिए दिसंबर में मिलने वाले ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 1.25 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस कार पर इतना बड़ा डिस्काउंट इस साल पहली बार मिल रहा है।

महिंद्रा ने अपनी 7-सीटर XUV700 SUV के लिए दिसंबर में मिलने वाले ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 1.25 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस कार पर इतना बड़ा डिस्काउंट इस साल पहली बार मिल रहा है। ग्राहकों को कैश, एक्सेसरीज, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट A और कॉर्पोरेट B जैसे कई अलग-अलग फायदे मिलेंगे। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 13,65,800 रुपए से 23,71,000 रुपए तक है। बता दें कि कंपनी इस SUV के सभी 5-सीटर वैरिएंट बंद कर चुकी है। अब इस सिर्फ 7-सीटर वैरिएंट में ही खरीदा जा सकता है।

महिंद्रा XUV700 डिस्काउंट दिसंबर 2025 डिस्काउंट टाइप XUV700 AX7, AX7L कैश 50,000 रुपए टोटल 50,000 रुपए XUV700 AX5, AX5 S कैश 1,25,000 रुपए टोटल 1,25,000 रुपए XUV700 MX कैश 70,000 रुपए टोटल 70,000 रुपए

महिंद्रा XUV700 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा XUV700 के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200hp की पावर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसमें 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन भी मिलता है, जो 155hp की पावर और 360Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़े हैं। केवल डीजल इंजन में ही ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है।

XUV700 में के फीचर्स की बात करें तो इसमें रियर पार्किंग सेंसर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर स्पॉयलर और फॉलो मी होम हेडलाइट्स मिलते हैं। इसमें रियर वाइपर, डिफॉगर और डोर और बूट-लिड सुविधाओं के लिए अनलॉक दिया है। कार में LED टर्न इंडिकेटर दिए हैं। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। टॉप स्पेक में स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी मिलता है।

अब बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) के साथ-साथ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी मिलती है। इसमें क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन आदि फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कुल 7 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री भी है। इसे ग्लोबल NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है।