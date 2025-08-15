Mahindra XUV700 Discount Rs. 50,000 In August 2025 इस SUV को खरीदने की मचने वाली है लूट! कंपनी ने एक झटके में ₹50000 कर दिया सस्ता; इतनी रह गई कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
इस SUV को खरीदने की मचने वाली है लूट! कंपनी ने एक झटके में ₹50000 कर दिया सस्ता; इतनी रह गई कीमत

कंपनी इस महीने इस कार पर 50,000 रुपए के साथ एक्सेसरीज का डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को कैश, एक्सेसरीज, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट A और कॉर्पोरेट B जैसे डिस्काउंट मिलेंगे। बता दें कि कंपनी इस SUV के सभी 5-सीटर वैरिएंट बंद कर चुकी है। अब इसे सिर्फ 7-सीटर वैरिएंट में ही खरीद सकते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:24 PM
Mahindra XUV700arrow

महिंद्रा ने अपनी 7-सीटर XUV700 SUV के लिए अगस्त में मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 50,000 रुपए के साथ एक्सेसरीज का डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को कैश, एक्सेसरीज, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट A और कॉर्पोरेट B जैसे डिस्काउंट मिलेंगे। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपए से 24.14 लाख रुपए तक है। बता दें कि कंपनी इस SUV के सभी 5-सीटर वैरिएंट बंद कर चुकी है। अब इस सिर्फ 7-सीटर वैरिएंट में ही खरीदा जा सकता है।

महिंद्रा XUV700 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा XUV700 के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200hp की पावर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसमें 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन भी मिलता है, जो 155hp की पावर और 360Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़े हैं। केवल डीजल इंजन में ही ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है।

XUV700 में के फीचर्स की बात करें तो इसमें रियर पार्किंग सेंसर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर स्पॉयलर और फॉलो मी होम हेडलाइट्स मिलते हैं। इसमें रियर वाइपर, डिफॉगर और डोर और बूट-लिड सुविधाओं के लिए अनलॉक दिया है। कार में LED टर्न इंडिकेटर दिए हैं। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। टॉप स्पेक में स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी मिलता है।

अब बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) के साथ-साथ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी मिलती है। इसमें क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन आदि फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कुल 7 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री भी है। इसे ग्लोबल NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

