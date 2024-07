बड़ा डिस्काउंट! पूरे ₹2.2 लाख सस्ते में मिल रही महिंद्रा की ये 7-सीटर SUV, 10 जुलाई से इस दिन तक रहेगा ये ऑफर

डिजायर को टक्कर देने वाली इस कार पर आया बंपर डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹6.49 लाख

इसके 6-सीटर AX7 पेट्रोल MT की कीमत अब 19.69 लाख रुपये से शुरू होती है, जो पहले 21.44 लाख रुपये थी। वहीं, AX7 पेट्रोल AT की कीमत अब 21.19 लाख रुपये है, जो पहले 23.14 लाख रुपये की कीमत में उपलब्ध थी। AX7 डीजल MT अब 20.19 लाख रुपये (पहले 22.04 लाख) में आएगी। वहीं, AX7 डीजल AT वैरिएंट की कीमत घटकर अब 21.79 लाख रुपये (पहले 23.84 लाख) हो गई है।

AX7 पेट्रोल MT अब 19.49 लाख रुपये (पहले 21.29 लाख) में उपलब्ध है। वहीं, AX7 पेट्रोल AT अब 20.99 लाख रुपये (पहले 22.99 लाख) में आती है। AX7 डीजल MT की प्राइस अब 19.99 लाख है, जो पहले 21.89 लाख थी। इसके अलावा AX7 डीजल AT 21.59 लाख रुपये (पहले 23.69 लाख) और AX7 डीजल AT AWD की कीमत अब 22.80 लाख रुपये (पहले 24.99 लाख) हो गई है।

AX7 L की कीमत

AX7 L के कीमत की बात करें तो अभी AX7 L पेट्रोल AT (6-सीटर) की कीमत 23.69 लाख (पहले 25.44 लाख) है। AX7 L डीजल MT (6-सीटर) अब 22.69 लाख (पहले 24.14 लाख) में उपलब्ध है। वहीं, AX7 L डीजल AT (6-सीटर) अब 24.19 लाख रुपये (पहले 25.94 लाख) की कीमत में उपलब्ध है। AX7 L पेट्रोल AT (7-सीटर) अब 23.49 लाख रुपये (पहले 25.29 लाख) में मिलती है। वहीं, AX7 L डीजल MT (7-सीटर) अब 22.49 लाख (पहले 23.99 लाख) में मिलती है। वहीं, AX7 L डीजल AT (7-सीटर) अब 23.99 लाख (पहले 25.79 लाख) में उपलब्ध है। AX7 L डीजल AT AWD (7-सीटर) अब 24.99 लाख (पहले 26.99 लाख) रुपये में मिलती है।