456Km तक रेंज और 5-स्टार BNCAP रेटिंग, फिर भी इस SUV को अक्टूबर में सिर्फ 76 लोगों ने ही खरीदा
महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में XUV400 की डिमांड तेजी से कम हुई है। कंपनी अब इसकी BE 6, XEV 9e, XEV 9S जैसे मॉडल की डिमांड ज्यादा है। इन मॉडल की दम पर कंपनी टाटा मोटर्स के बाद देश की दूसरी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी बनी हुई है।
महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। अक्टूबर में इसकी 19,353 यूनिट बिकीं। स्कॉर्पियो के साथ बोलेरो, थार, XUV 3XO और XUV 7XO जैसे मॉडल की दम पर कंपनी ने पिछले महीने 73,338 यूनिट की दमदार सेल्स दर्ज की। वहीं, कंपनी के लिए एक कार ऐसी भी रही जो सेल्स लिस्ट में सबसे पीछे रही। वहीं, इसकी महज 76 यूनिट ही बिकीं। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा XUV400 की। इस इलेक्ट्रिक SUV को साल-दर-साल (YoY) के आधार पर ये 50% की डिग्रोथ है।
महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में XUV400 की डिमांड तेजी से कम हुई है। कंपनी अब इसकी BE 6, XEV 9e, XEV 9S जैसे मॉडल की डिमांड ज्यादा है। इन मॉडल की दम पर कंपनी टाटा मोटर्स के बाद देश की दूसरी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी बनी हुई है। इस लिस्ट में XUV400 सबसे कम बिकने वाली कार है। जबकि, XUV400 कंपनी की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक SUV में से एक है। इसे भारत NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।
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Tata Punch EV
₹ 9.69 - 12.59 लाख
VinFast VF7
₹ 22.99 - 28.09 लाख
Mahindra BE 6 SPORTEQ
₹ 19.45 - 27.7 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
BMW X6
₹ 1.78 करोड़
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 - 30.9 लाख
दो वैरिएंट में मिल रही XUV400
महिंद्रा XUV400 को EC PRO और EL PRO वैरिएंट में खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी से लैस इस कार में नया डैशबोर्ड, नए फीचर्स, डुअल टोन थीम मिलती है। इसका क्लाइमेट कंट्रोल पैनल डिजाइन अब ज्यादा एडवांस्ड हो गया है। इसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। जिसका साइज 10.25-इंच है। इतना ही नहीं, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, TPMS, और ESP जैसे फीचर्स दिए हैं।
सिंगल चार्ज पर 456Km तक रेंज
कार में 34.5 kWh बैटरी पैक की 375Km की रेंज और 39.4kWh बैटरी पैक की 456Km रेंज देता है। इसके अलावा, इसमें डुअल जोन AC, रियर सीट पैसेजर्स के लिए टाइप-C USB चार्जर और रियर AC वेंट मिलते हैं। इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट एडस्टेबल ड्राइवर की सीट, पैनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 15.49 लाख रुपए है। जबकि इसकी सबसे बड़ी कॉम्पटीटर टाटा नेक्सन EV की शुरुआती कीमत 12.49 लाख रुपए से शुरू होती है। यही वजह है कि नेक्सन ने इसे ओवरटेक कर रखा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें