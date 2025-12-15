एरर की तरह 404 पर अटक गई इस SUV की सेल, धड़ाम से 60% तक गिरी सेल; महिंद्रा की नई EVs के आगे इसे कोई नहीं पूछ रहा
महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर 2025 में इसकी सिर्फ 404 यूनिट ही सेल हुईं, जो पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत की बड़ी गिरावट (YoY) को दर्शाता है।
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV XUV400 के लिए नवंबर 2025 का महीना कुछ खास अच्छा नहीं रहा। कभी EV सेगमेंट में मजबूत दावेदार मानी जाने वाली यह कार अब बिक्री के मामले में संघर्ष करती नजर आ रही है। नवंबर में महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) की सिर्फ 404 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत की बड़ी गिरावट (YoY) को दर्शाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Harrier
₹ 14 - 25.25 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector
₹ 14 - 20.96 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.5 - 23.94 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
सालाना तुलना में बड़ा झटका
नवंबर 2024 की तुलना करें तो XUV400 की बिक्री में साफ तौर पर तेज गिरावट देखने को मिलती है। जहां एक समय यह मॉडल अच्छी संख्या में बिक रहा था, वहीं अब इसकी डिमांड काफी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नए EV मॉडल्स के आने से XUV400 पर दबाव साफ दिखाई देता है।
MoM आंकड़ों में दिखी रिकवरी
हालांकि, अगर महीने-दर-महीने (MoM) की बात करें तो तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आती है। अक्टूबर 2025 में बिक्री बेहद कम रही थी, जिसके मुकाबले नवंबर में 62.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन, यह बढ़त सिर्फ इसलिए दिख रही है, क्योंकि अक्टूबर का बेस बहुत कमजोर था। कुल मिलाकर बिक्री का आंकड़ा अभी भी काफी नीचे बना हुआ है।
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|YoY सेल
|स्कॉर्पियो
|15,616
|12,704
|23%
|बोलेरो
|10,521
|7,045
|49%
|XUV 700
|6,176
|9,100
|-32%
|थार
|10,234
|8,708
|18%
|XUV 3X0
|10,601
|7,656
|38%
|XUV 400
|404
|1,000
|-60%
|BE 6
|1,314
|0
|0%
|XEV 9e
|1,423
|0
|0%
|मराजो
|47
|9
|422%
|टोटल
|56,336
|46,222
|22%
गिरावट के पीछे क्या कारण?
XUV400 की बिक्री में गिरावट के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। नए और ज्यादा फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक SUV का बाजार में आना और रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं इसकी बड़ी वजहों में से एक हैं। इसके अलावा इस कीमत के मुकाबले मार्केट में कई विकल्प मौजूद हैं। महिंद्रा खुद भी अपनी नई और अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUVs पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे XUV400 थोड़ी बैकसीट पर चली गई है।
|महीना
|बिक्री संख्या
|जून 2025
|231
|जुलाई 2025
|290
|अगस्त 2025
|66
|सितंबर 2025
|149
|अक्टूबर 2025
|152
|नवंबर 2025
|404
महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) अभी भी एक मजबूत प्रोडक्ट है, लेकिन मौजूदा EV बाजार में टिके रहने के लिए इसे अपडेट्स, बेहतर वैल्यू और नए फीचर्स की जरूरत महसूस हो रही है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि महिंद्रा इस मॉडल को रिवाइव करने के लिए क्या रणनीति अपनाती है या फिर पूरी तरह नए EV पोर्टफोलियो पर फोकस बढ़ाती है।
कीमत कितनी है?
महिंद्रा XUV400 की कीमत 15.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 17.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जिसमें EC Pro और EL Pro जैसे कई वैरिएंट्स और बैटरी पैक (34.5 kWh और 39.4 kWh) शामिल हैं, जो अलग-अलग कीमत पर उपलब्ध हैं। यह एक इलेक्ट्रिक SUV है और इसकी कीमत वैरिएंट और शहर के अनुसार बदल सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।