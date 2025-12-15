Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Mahindra XUV400 sold only 404 unit in november 2025, check all details
एरर की तरह 404 पर अटक गई इस SUV की सेल, धड़ाम से 60% तक गिरी सेल; महिंद्रा की नई EVs के आगे इसे कोई नहीं पूछ रहा

महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर 2025 में इसकी सिर्फ 404 यूनिट ही सेल हुईं, जो पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत की बड़ी गिरावट (YoY) को दर्शाता है।

Dec 15, 2025 12:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV XUV400 के लिए नवंबर 2025 का महीना कुछ खास अच्छा नहीं रहा। कभी EV सेगमेंट में मजबूत दावेदार मानी जाने वाली यह कार अब बिक्री के मामले में संघर्ष करती नजर आ रही है। नवंबर में महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) की सिर्फ 404 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत की बड़ी गिरावट (YoY) को दर्शाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सालाना तुलना में बड़ा झटका

नवंबर 2024 की तुलना करें तो XUV400 की बिक्री में साफ तौर पर तेज गिरावट देखने को मिलती है। जहां एक समय यह मॉडल अच्छी संख्या में बिक रहा था, वहीं अब इसकी डिमांड काफी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नए EV मॉडल्स के आने से XUV400 पर दबाव साफ दिखाई देता है।

MoM आंकड़ों में दिखी रिकवरी

हालांकि, अगर महीने-दर-महीने (MoM) की बात करें तो तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आती है। अक्टूबर 2025 में बिक्री बेहद कम रही थी, जिसके मुकाबले नवंबर में 62.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन, यह बढ़त सिर्फ इसलिए दिख रही है, क्योंकि अक्टूबर का बेस बहुत कमजोर था। कुल मिलाकर बिक्री का आंकड़ा अभी भी काफी नीचे बना हुआ है।

मॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024YoY सेल
स्कॉर्पियो15,61612,70423%
बोलेरो10,5217,04549%
XUV 7006,1769,100-32%
थार10,2348,70818%
XUV 3X010,6017,65638%
XUV 4004041,000-60%
BE 61,31400%
XEV 9e1,42300%
मराजो479422%
टोटल56,33646,22222%
,

गिरावट के पीछे क्या कारण?

XUV400 की बिक्री में गिरावट के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। नए और ज्यादा फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक SUV का बाजार में आना और रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं इसकी बड़ी वजहों में से एक हैं। इसके अलावा इस कीमत के मुकाबले मार्केट में कई विकल्प मौजूद हैं। महिंद्रा खुद भी अपनी नई और अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUVs पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे XUV400 थोड़ी बैकसीट पर चली गई है।

महीनाबिक्री संख्या
जून 2025231
जुलाई 2025290
अगस्त 202566
सितंबर 2025149
अक्टूबर 2025152
नवंबर 2025404
,

महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) अभी भी एक मजबूत प्रोडक्ट है, लेकिन मौजूदा EV बाजार में टिके रहने के लिए इसे अपडेट्स, बेहतर वैल्यू और नए फीचर्स की जरूरत महसूस हो रही है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि महिंद्रा इस मॉडल को रिवाइव करने के लिए क्या रणनीति अपनाती है या फिर पूरी तरह नए EV पोर्टफोलियो पर फोकस बढ़ाती है।

कीमत कितनी है?

महिंद्रा XUV400 की कीमत 15.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 17.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जिसमें EC Pro और EL Pro जैसे कई वैरिएंट्स और बैटरी पैक (34.5 kWh और 39.4 kWh) शामिल हैं, जो अलग-अलग कीमत पर उपलब्ध हैं। यह एक इलेक्ट्रिक SUV है और इसकी कीमत वैरिएंट और शहर के अनुसार बदल सकती है।

