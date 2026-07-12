महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV से बुरी तरह रूठे ग्राहक! जून में सिर्फ 31 लोगों ने खरीदा; 87% घट गई बिक्री
महिंद्रा की कारों को भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी जून, 2026 में ताबड़तोड़ ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा XUV 400 EV को निराशा हाथ लगी।
महिंद्रा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो को ताबड़तोड़ लोगों ने खरीदा। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की नामी इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा XUV 400 EV को निराशा हाथ लगी। बता दें कि इस दौरान महिंद्रा XUV 400 EV को सिर्फ 31 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर ईवी की बिक्री 87 पर्सेंट घट गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 231 यूनिट था। आइए जानते हैं ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
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Mahindra Ekuv100
₹ 8.25 - 10 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.69 - 12.59 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
कुछ ऐसी दिखती है ईवी
महिंद्रा XUV 400 EV के डिजाइन की बात करें तो यह काफी स्पोर्टी और मॉडर्न नजर आती है। फ्रंट में क्लोज्ड ग्रिल के साथ महिंद्रा का सिग्नेचर कॉपर-फिनिश्ड ट्विन-पीक्स लोगो और आकर्षक एलईडी हेडलैंप्स इसे सड़कों पर एक अलग ही पहचान देते हैं। गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको काफी खुला-खुला और प्रीमियम केबिन मिलता है। इसमें नया 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर और डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जो आपके सफर को बेहद
450 किमी से ज्यादा है रेंज
इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी ड्राइविंग रेंज और दमदार परफॉर्मेंस है। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शंस (34.5 kWh और 39.4 kWh) मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक के साथ यह कार सिंगल चार्ज में करीब 375 किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक के साथ 456 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देती है। चलाने के मामले में यह गाड़ी किसी रॉकेट से कम नहीं है, क्योंकि यह महज 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। साथ ही, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इससे इसकी बैटरी सिर्फ 50 मिनट में 0 से 80 परसेंट तक चार्ज हो जाती है।
इतनी है ईवी की कीमत
दूसरी ओर महिंद्रा XUV 400 EV में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), कॉर्नरिंग एयर कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, मजबूत बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से यह हर तरह के रास्तों पर सुरक्षित राइड का भरोसा देती है। कीमत के लिहाज से भी यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। इसकी भारतीय मार्केट में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 15.49 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 17.69 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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