बेस हो या टॉप, इस कार के सभी वैरिएंट पर मिल रहा ₹4 लाख का डिस्काउंट; कीमत घटकर सिर्फ इतनी रह गई

संक्षेप:

ये 2025 का आखिरी महीना चल रहा है। इस महीने आप अपने लिए कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार महिंद्रा XUV400 के बारे जरूर सोचना चाहिए। दरअसल, इस महीने कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV पर 4 लाख रुपए का ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है।

Dec 16, 2025 03:24 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ये 2025 का आखिरी महीना चल रहा है। इस महीने आप अपने लिए कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार महिंद्रा XUV400 के बारे जरूर सोचना चाहिए। दरअसल, इस महीने कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV पर 4 लाख रुपए का ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट इसके सभी वैरिएंट पर मिलेगा। यानी अगर आप इसका बेस वैरिएंट भी खरीद रहे हैं तब आपको 4 लाख रुपए का कैश बेनिफिट मिल जाएगा। दरअसल, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 15.49 लाख रुपए हैं। ऐसे में डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत घटकर 11.49 लाख रुपए हो गई है।

महिंद्रा XUV400 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा XUV400 के नए PRO वैरिएंट को EC PRO और EL PRO वैरिएंट के नाम से पेश किया है। नई ईवी एक अपडेटेड डैशबोर्ड, नई फीचर्स, डुअल टोन थीम और पहले की तुलना में अधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके पुराने डैशबोर्ड और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल डिजाइन को और अधिक एडवांस्ड दिखने के लिए अपडेट किया गया है। जबकि डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड में अब स्टोरेज की जगह एक पियानो ब्लैक इंसर्ट मिलता है। इसके 34.5 kWh बैटरी पैक की 375Km की रेंज और 39.4kWh बैटरी पैक की 456Km रेंज है।

ईवी के क्लाइमेंट कंट्रोल को भी अपडेट किया गया है, यह अब XUV700 और XUV400 N की तरह दिखता है। इसके अलावा बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट को शामिल करने के लिए XUV400 के सेंट्रल AC वेंट को भी रिपोजिशन किया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी XUV700 जैसा लगाया गया है। XUV400 के केबिन में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इनमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

इसमें डुअल जोन AC, रियर सीट पैसेजर्स के लिए टाइप-सी USB चार्जर और नए रियर AC वेंट शामिल है। साथ ही, इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट एडस्टेबल ड्राइवर की सीट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें अब एक पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। ये पहला मौका है जब इसमें सनरूफ को शामिल किया गया है। इसमें 6 एयरबैग, एक रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

