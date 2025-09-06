₹2.95 लाख के डिस्काउंट वाली कार का वेटिंग पीरियड 5 महीने पहुंचा, खरीदने से से पहले देख लो डिटेल
कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV पर पिछले महीने तक शानदार डिस्काउंट भी ऑफर कर रही थी। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 2.95 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। उम्मीद है कि इस महीने भी ग्राहकों को ऐसे ही डिस्काउंट मिलता रहेगा।
महिंद्रा ने इस महीने यानी सितंबर के लिए अपनी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक XUV400 SUV के लिए वेटिंग पीरियड की लिस्ट जारी कर दी है। देश के अलग-अलग शहरों के हिसाब से इसका मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 5 महीने यानी 150 दिन तक चल रहा। वहीं, कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां इसे महीनेभर के अंदर लिया जा सकता है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV पर पिछले महीने तक शानदार डिस्काउंट भी ऑफर कर रही थी। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 2.95 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। उम्मीद है कि इस महीने भी ग्राहकों को ऐसे ही डिस्काउंट मिलता रहेगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 15.49 लाख रुपए से 17.69 लाख रुपए के बीच हैं। चलिए देश के 20 पॉपुलर शहरों में इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।
|महिंद्रा XUV400 का वेटिंग पीरियड सितंबर 2025
|सिटी
|वेटिंग
|सिटी
|वेटिंग
|नई दिल्ली
|1 महीना
|कोलकाता
|2 महीने
|बेंगलुरु
|2 महीने
|ठाणे
|2 महीने
|मुंबई
|2 महीने
|सूरत
|1.5 महीने
|हैदराबाद
|1-1.5 महीने
|गाजियाबाद
|1-1.5 महीने
|पुणे
|1-2 महीने
|चंडीगढ़
|1-2 महीने
|चेन्नई
|2.5 महीने
|कोयंबटूर
|2.5 महीने
|जयपुर
|2 महीने
|पटना
|1 महीना
|अहमदाबाद
|2 महीने
|फरीदाबाद
|1.5 महीने
|गुड़गांव
|2.5 महीने
|इंदौर
|2 महीने
|लखनऊ
|2 महीने
|नोएडा
|2 महीने
महिंद्रा XUV400 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा XUV400 के नए PRO वैरिएंट को EC PRO और EL PRO वैरिएंट के नाम से पेश किया है। नई ईवी एक अपडेटेड डैशबोर्ड, नई फीचर्स, डुअल टोन थीम और पहले की तुलना में अधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके पुराने डैशबोर्ड और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल डिजाइन को और अधिक एडवांस्ड दिखने के लिए अपडेट किया गया है। जबकि डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड में अब स्टोरेज की जगह एक पियानो ब्लैक इंसर्ट मिलता है। इसके 34.5 kWh बैटरी पैक की 375Km की रेंज और 39.4kWh बैटरी पैक की 456Km रेंज है।
ईवी के क्लाइमेंट कंट्रोल को भी अपडेट किया गया है, यह अब XUV700 और स्कॉर्पियो N की तरह दिखता है। इसके अलावा बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट को शामिल करने के लिए XUV400 के सेंट्रल AC वेंट को भी रिपोजिशन किया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी XUV700 जैसा लगाया गया है। XUV400 के केबिन में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इनमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।
इसमें डुअल जोन AC, रियर सीट पैसेजर्स के लिए टाइप-सी USB चार्जर और नए रियर AC वेंट शामिल है। साथ ही, इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट एडस्टेबल ड्राइवर की सीट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें अब एक पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। ये पहला मौका है जब इसमें सनरूफ को शामिल किया गया है। इसमें 6 एयरबैग, एक रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
