एक्सचेंज या एक्सेसरीज नहीं, इस इलेक्ट्रिक SUV पर मिल रहा ₹2.50 लाख कैश डिस्काउंट; कीमत इतनी रह गई

Apr 15, 2026 09:25 am IST

कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV के EC Pro और EL Pro वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि ये डिस्काउंट एक्सचेंज, कॉर्पोरेट, एक्सेसरीज की जगह सीधे कैश के तौर पर दिया जा रहा है। ऐसे में 2.50 लाख रुपए सीधे आपकी जेब में बच जाएंगे।

महिंद्रा ने अपनी कारों पर मिलने वाले अप्रैल डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रही है, उसमें उसकी इलेक्ट्रिक XUV400 EV भी शामिल है। इस SUV को इस महीने खरीदने पर ग्राहकों को 2.50 लाख रुपए तक का तगड़ा मुनाफा मिलेगा। दरअसल, कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV के EC Pro और EL Pro वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 15.49 लाख रुपए हैं। ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि ये डिस्काउंट एक्सचेंज, कॉर्पोरेट, एक्सेसरीज की जगह सीधे कैश के तौर पर दिया जा रहा है। ऐसे में 2.50 लाख रुपए सीधे आपकी जेब में बच जाएंगे। वहीं, इसकी कीमत घटकर 12.99 लाख रुपए से शुरू होगी।

महिंद्रा XUV400 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा XUV400 के नए PRO वैरिएंट को EC PRO और EL PRO वैरिएंट के नाम से पेश किया है। नई ईवी एक अपडेटेड डैशबोर्ड, नई फीचर्स, डुअल टोन थीम और पहले की तुलना में अधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके पुराने डैशबोर्ड और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल डिजाइन को और अधिक एडवांस्ड दिखने के लिए अपडेट किया गया है। जबकि डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड में अब स्टोरेज की जगह एक पियानो ब्लैक इंसर्ट मिलता है। इसके 34.5 kWh बैटरी पैक की 375Km की रेंज और 39.4kWh बैटरी पैक की 456Km रेंज है।

ईवी के क्लाइमेंट कंट्रोल को भी अपडेट किया गया है, यह अब XUV700 और XUV400 N की तरह दिखता है। इसके अलावा बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट को शामिल करने के लिए XUV400 के सेंट्रल AC वेंट को भी रिपोजिशन किया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी XUV700 जैसा लगाया गया है। XUV400 के केबिन में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इनमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

इसमें डुअल जोन AC, रियर सीट पैसेजर्स के लिए टाइप-सी USB चार्जर और नए रियर AC वेंट शामिल है। साथ ही, इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट एडस्टेबल ड्राइवर की सीट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें अब एक पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। ये पहला मौका है जब इसमें सनरूफ को शामिल किया गया है। इसमें 6 एयरबैग, एक रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।