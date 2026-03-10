Hindustan Hindi News
महिंद्रा लाई इस कार पर ₹4 लाख का ऐसा धमाकेदार डिस्काउंट, शोरूम जाकर बना लेंगे खरीदने का मन!

Mar 10, 2026 04:57 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा इस महीने यानी मार्च 2026 में अपनी जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें XUV400 भी शामिल है। इस महीने इस कार को खरीदने वाले ग्राहकों को 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। कंपनी इस कार के मॉडल ईयर 2025 और मॉडल ईयर 2026 दोनों पर अलग डिस्काउंट दे रही है। यदि आप मॉडल ईयर 2025 की XUV400 खरीदते हैं तब ग्राहकों को 4 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। वहीं, मॉडल ईयर 2026 की XUV400 लेने पर ग्राहकों को 2.50 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। ग्राहकों को ये डिस्काउंट नगद के तौर पर मिलने वाला है। इस इलेक्ट्रिक SUV को EC Pro 34.5kWh वैरिएंट, EL प्रो FC 34.5kWh वैरिएंट और EL प्रो FC 39.4kWh वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 15.49 लाख रुपए से 17.69 लाख रुपए के बीच हैं।

महिंद्रा XUV400 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा XUV400 के नए PRO वैरिएंट को EC PRO और EL PRO वैरिएंट के नाम से पेश किया है। नई ईवी एक अपडेटेड डैशबोर्ड, नई फीचर्स, डुअल टोन थीम और पहले की तुलना में अधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके पुराने डैशबोर्ड और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल डिजाइन को और अधिक एडवांस्ड दिखने के लिए अपडेट किया गया है। जबकि डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड में अब स्टोरेज की जगह एक पियानो ब्लैक इंसर्ट मिलता है। इसके 34.5 kWh बैटरी पैक की 375Km की रेंज और 39.4kWh बैटरी पैक की 456Km रेंज है।

ये भी पढ़ें:भारतीय बाजार में आई ये नई SUV, डिजाइन देख आप भी कहेंगे WOW!

ईवी के क्लाइमेंट कंट्रोल को भी अपडेट किया गया है, यह अब XUV700 और स्कॉर्पियो N की तरह दिखता है। इसके अलावा बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट को शामिल करने के लिए XUV400 के सेंट्रल AC वेंट को भी रिपोजिशन किया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी XUV700 जैसा लगाया गया है। XUV400 के केबिन में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इनमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

ये भी पढ़ें:यूं ही देश की नंबर-1 7 सीटर नहीं कहलाती ये कार, 14 लाख घरों तक पहुंच गई
ये भी पढ़ें:वेन्यू, सोनेट, XUV 3XO को 'आड़े हाथों' लेने वाली ये SUV 14 लाख लोगों ने खरीदी

इसमें डुअल जोन AC, रियर सीट पैसेजर्स के लिए टाइप-सी USB चार्जर और नए रियर AC वेंट शामिल है। साथ ही, इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट एडस्टेबल ड्राइवर की सीट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें अब एक पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। ये पहला मौका है जब इसमें सनरूफ को शामिल किया गया है। इसमें 6 एयरबैग, एक रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

