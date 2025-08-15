Mahindra XUV400 Discount Rs. 2.95 Lakh In August 2025 महिंद्रा ने इस SUV का डिस्काउंट ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹2.95 लाख किया, अब कीमत घटकर इतनी रह गई, Auto Hindi News - Hindustan
महिंद्रा ने इस SUV का डिस्काउंट ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹2.95 लाख किया, अब कीमत घटकर इतनी रह गई

इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब आपको 2.95 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। कंपनी इस कार पर 2.50 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही है। कैश के अलावा कंपनी एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट A और कॉर्पोरेट B जैसे डिस्काउंट भी दे रही है। पहले कंपनी इस पर 2.50 लाख का डिस्काउंट दे रही थी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:02 PM
महिंद्रा ने इस SUV का डिस्काउंट ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹2.95 लाख किया, अब कीमत घटकर इतनी रह गई

महिंद्रा इस महीने अपनी जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें XUV400 सबसे ऊपर है। इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब आपको 2.95 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। कंपनी इस कार पर 2.50 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही है। कैश के अलावा कंपनी एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट A और कॉर्पोरेट B जैसे डिस्काउंट भी दे रही है। इससे पहले कंपनी इस पर ₹2.50 लाख तक का डिस्काउंट दे रही थी। इस इलेक्ट्रिक SUV को EC Pro 34.5kWh वैरिएंट, EL प्रो FC 34.5kWh वैरिएंट और EL प्रो FC 39.4kWh वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 15.49 लाख रुपए से 17.69 लाख रुपए के बीच हैं। चलिए इसके सभी वैरिएंट पर मिलने वाले डिस्काउंट पर नजर डालते हैं।

महिंद्रा XUV400 डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
XUV400 (EC Pro 34.5kWh Variant)
कैशRs. 50,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 10,000
कॉर्पोरेट BRs. 10,000
टोटलRs. 95,000
XUV400 (EL Pro FC 34.5kWh Variant)
कैशRs. 2,50,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 10,000
कॉर्पोरेट BRs. 10,000
टोटलRs. 2,95,000
XUV400 (EL Pro FC 39.4kWh Variants)
कैशRs. 2,50,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 10,000
कॉर्पोरेट BRs. 10,000
टोटलRs. 2,95,000

महिंद्रा XUV400 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा XUV400 के नए PRO वैरिएंट को EC PRO और EL PRO वैरिएंट के नाम से पेश किया है। नई ईवी एक अपडेटेड डैशबोर्ड, नई फीचर्स, डुअल टोन थीम और पहले की तुलना में अधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके पुराने डैशबोर्ड और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल डिजाइन को और अधिक एडवांस्ड दिखने के लिए अपडेट किया गया है। जबकि डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड में अब स्टोरेज की जगह एक पियानो ब्लैक इंसर्ट मिलता है। इसके 34.5 kWh बैटरी पैक की 375Km की रेंज और 39.4kWh बैटरी पैक की 456Km रेंज है।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो पर आई ₹70000 की छूट

ईवी के क्लाइमेंट कंट्रोल को भी अपडेट किया गया है, यह अब XUV700 और स्कॉर्पियो N की तरह दिखता है। इसके अलावा बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट को शामिल करने के लिए XUV400 के सेंट्रल AC वेंट को भी रिपोजिशन किया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी XUV700 जैसा लगाया गया है। XUV400 के केबिन में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इनमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

ये भी पढ़ें:देश का पहला ADAS फीचर वाला स्कूटर, भारतीय बाजार में आज होगी एंट्री

इसमें डुअल जोन AC, रियर सीट पैसेजर्स के लिए टाइप-सी USB चार्जर और नए रियर AC वेंट शामिल है। साथ ही, इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट एडस्टेबल ड्राइवर की सीट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें अब एक पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। ये पहला मौका है जब इसमें सनरूफ को शामिल किया गया है। इसमें 6 एयरबैग, एक रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

