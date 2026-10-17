2 CNG सिलेंडर वाली महिंद्रा XUV3XO, कीमत ₹9.99 लाख; इसे लोन पर खरीदा तो इतनी बनेगी EMI; समझें

महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। यदि आप 99 हजार का डाउन पेमेंट करके बचे हुए 9 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं तब हर महीने कितनी EMI बनेगी, इसका गणित समझा रहे हैं।

महिंद्रा ने XUV3XO ZNG के साथ ग्राहकों के लिए CNG ऑप्शन खोल दिया है। कंपनी ने इसमें डुअल CNG सिलेंडर सेटअप किया है। ये भारतीय बाजार के सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन CNG, मारुति ब्रेजा CNG जैसे मॉडल को टक्कर देगी। महिंद्रा ने इस SUV को 4 वैरिएंट में लॉन्च किया है, जिसके शुरुआती MX एज वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। इसके 3 अन्य वैरिएंट RevX एज (O) की कीमत 10.79 लाख रुपए, AX5 की कीमत 11.19 लाख रुपए और RevX A की कीमत 12.27 लाख रुपए है। ऐसे में आप इस CNG कार को लोन से खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसके डाउन पेमेंट और EMI का गणित समझा रहे हैं।

महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। यदि आप 99 हजार का डाउन पेमेंट करके बचे हुए 9 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं तब हर महीने कितनी EMI बनेगी, इसका गणित समझा रहे हैं। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे। बता दें कि बैंक या फाइनेंस कंपनी कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% या उससे ज्यादा का लोन दे देती हैं।

₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8% 3 साल 28,203 8% 4 साल 21,972 8% 5 साल 18,249 8% 6 साल 15,780 8% 7 साल 14,028

महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,203 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 21,972 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,249 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 15,780 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,028 रुपए बनेगी।

₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8.50% 3 साल 28,411 8.50% 4 साल 22,183 8.50% 5 साल 18,465 8.50% 6 साल 16,001 8.50% 7 साल 14,253

महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,620 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,397 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,683 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,223 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,480 रुपए बनेगी।

₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9% 3 साल 28,620 9% 4 साल 22,397 9% 5 साल 18,683 9% 6 साल 16,223 9% 7 साल 14,480

महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,620 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,397 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,683 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,223 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,480 रुपए बनेगी।

₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9.50% 3 साल 28,830 9.50% 4 साल 22,611 9.50% 5 साल 18,902 9.50% 6 साल 16,447 9.50% 7 साल 14,710

महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,830 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,611 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,902 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,447 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,710 रुपए बनेगी।

₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 10% 3 साल 29,040 10% 4 साल 22,826 10% 5 साल 19,122 10% 6 साल 16,673 10% 7 साल 14,941