2 CNG सिलेंडर वाली महिंद्रा XUV3XO, कीमत ₹9.99 लाख; इसे लोन पर खरीदा तो इतनी बनेगी EMI; समझें
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। यदि आप 99 हजार का डाउन पेमेंट करके बचे हुए 9 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं तब हर महीने कितनी EMI बनेगी, इसका गणित समझा रहे हैं।
महिंद्रा ने XUV3XO ZNG के साथ ग्राहकों के लिए CNG ऑप्शन खोल दिया है। कंपनी ने इसमें डुअल CNG सिलेंडर सेटअप किया है। ये भारतीय बाजार के सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन CNG, मारुति ब्रेजा CNG जैसे मॉडल को टक्कर देगी। महिंद्रा ने इस SUV को 4 वैरिएंट में लॉन्च किया है, जिसके शुरुआती MX एज वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। इसके 3 अन्य वैरिएंट RevX एज (O) की कीमत 10.79 लाख रुपए, AX5 की कीमत 11.19 लाख रुपए और RevX A की कीमत 12.27 लाख रुपए है। ऐसे में आप इस CNG कार को लोन से खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसके डाउन पेमेंट और EMI का गणित समझा रहे हैं।
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। यदि आप 99 हजार का डाउन पेमेंट करके बचे हुए 9 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं तब हर महीने कितनी EMI बनेगी, इसका गणित समझा रहे हैं। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे। बता दें कि बैंक या फाइनेंस कंपनी कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% या उससे ज्यादा का लोन दे देती हैं।
|₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8%
|3 साल
|28,203
|8%
|4 साल
|21,972
|8%
|5 साल
|18,249
|8%
|6 साल
|15,780
|8%
|7 साल
|14,028
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,203 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 21,972 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,249 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 15,780 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,028 रुपए बनेगी।
|₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8.50%
|3 साल
|28,411
|8.50%
|4 साल
|22,183
|8.50%
|5 साल
|18,465
|8.50%
|6 साल
|16,001
|8.50%
|7 साल
|14,253
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,620 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,397 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,683 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,223 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,480 रुपए बनेगी।
|₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9%
|3 साल
|28,620
|9%
|4 साल
|22,397
|9%
|5 साल
|18,683
|9%
|6 साल
|16,223
|9%
|7 साल
|14,480
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,620 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,397 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,683 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,223 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,480 रुपए बनेगी।
|₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9.50%
|3 साल
|28,830
|9.50%
|4 साल
|22,611
|9.50%
|5 साल
|18,902
|9.50%
|6 साल
|16,447
|9.50%
|7 साल
|14,710
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 28,830 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,611 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 18,902 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,447 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,710 रुपए बनेगी।
|₹9 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|10%
|3 साल
|29,040
|10%
|4 साल
|22,826
|10%
|5 साल
|19,122
|10%
|6 साल
|16,673
|10%
|7 साल
|14,941
महिंद्रा XUV3XO ZNG के बेस वैरिएंट MX एज CNG को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 9 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 29,040 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 22,826 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 19,122 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 16,673 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 14,941 रुपए बनेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें