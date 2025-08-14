Mahindra XUV3XO Rs. 89,000 Discount In August 2025 इस कार पर ₹50000 का कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस मिल रहा; कंपनी फ्री एक्सेसरीज भी दे रही, Auto Hindi News - Hindustan
इस कार पर ₹50000 का कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस मिल रहा; कंपनी फ्री एक्सेसरीज भी दे रही

महिंद्रा अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल XUV 3XO पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस SUV पर मैक्सिमम 89,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट डीजल AX7 L वैरिएंट पर दे रही है।

महिंद्रा अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल XUV 3XO पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस SUV पर मैक्सिमम 89,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट डीजल AX7 L वैरिएंट पर दे रही है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.99 लाख रुपए से 15.80 लाख रुपए तक हैं। इसे MX1, MX2, MX2 प्रो, MX3, MX3 प्रो, AX5, AX5 L, AX7 और AX7 L वैरिएंट में खरीद सकते हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट जैसे मॉडल से होता है। चलिए इस SUV के सभी वैरिएंट पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में डिटेल से जानते हैं।

महिंद्रा XUV3XO डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
XUV3XO DIESEL (AX7 L Variant)
कैशRs. 50,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 25,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 89,000 + Accessory
XUV3XO PETROL (AX7 L Variant)
कैशRs. 45,000
एक्सेसरीजRs. 10,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 84,000 + Accessory
XUV3XO PETROL (AX7 Variant)
कैशRs. 25,000
एक्सेसरीजRs. 10,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 64,000 + Accessory
XUV3XO DIESEL (MX2, MX2 PRO, MX3, MX3 Pro, AX7 & AX5 Variants)
कैशRs. 30,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 25,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 69,000 + Accessory
XUV3XO PETROL (AX5L Variant)
कैशRs. 5,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 44,000 + Accessory

1. महिंद्रा XUV 3XO MX1 (इंजन – 111hp टर्बो-पेट्रोल MT)
इस ट्रिम में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा।

2. महिंद्रा XUV 3XO MX2 (इंजन – 117hp डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX1 के सभी फीचर्स जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच टचस्क्रीन, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी।

3. महिंद्रा XUV 3XO MX2 Pro (इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX2 के सभी फीचर्स जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, 10.25 इंच टचस्क्रीन, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी। इसके साथ, इसमें सिंगल पेन सनरूफ और व्हीकल कवर्स मिलेंगे।

4. महिंद्रा XUV 3XO MX3 (इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT/AT)
इस ट्रिम में MX2 प्रो के सभी फीचर्स जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिमोट कीलेस एंट्री, सिंगल पेन सनरूफ और व्हीकल कवर्स मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच HD टचस्क्रीन जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगी। साथ ही, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और व्हील कवर भी मिलेंगे।

5. महिंद्रा XUV 3XO MX3 Pro (इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX3 के सभी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिमोट कीलेस एंट्री, सिंगल पेन सनरूफ और व्हीकल कवर्स मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच HD टचस्क्रीन जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और व्हील कवर भी मिलेंगे। इसमें Bi-LED प्रोजेक्चर हेडलैम्प, LED DRL के साथ फ्रंट टर्न इंडिकेटर और रियर LED लाइट बार मिलेगा।

6. महिंद्रा XUV 3XO AX5 (इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX3 प्रो के सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, 16-इंच के डायमंड कट एलॉय, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर और 6 स्पीकर शामिल हैं।

7. महिंद्रा XUV 3XO AX5 L (इंजन - 131hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT)
इस ट्रिम में AX5 प्रो के सभी फीचर्स जैसे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, 16-इंच के डायमंड कट एलॉय, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर और 6 स्पीकर शामिल हैं। इसके साथ, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा।

8. महिंद्रा XUV 3XO AX7 (इंजन ऑप्शन - 131hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT, डीजल MT/AT)
इस ट्रिम में AX5 L के सभी फीचर्स जैसे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा। इसके साथ, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम पर लेदरेट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 17-इंच डायमंड कट एलॉय, LED फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 65W USB-C फास्ट चार्जिंग शामिल है।

9. महिंद्रा XUV 3XO AX7 L (इंजन - 131hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT, डीजल MT)
इस ट्रिम में AX7 के सभी फीचर्स जैसे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा। इसके साथ, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम पर लेदरेट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 17-इंच डायमंड कट एलॉय, LED फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 65W USB-C फास्ट चार्जिंग शामिल है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

