महिंद्रा ने किया कमाल, महिलाओं के लिए आ रहा इस धाकड़ SUV का खास एडिशन

Mar 07, 2026 01:57 pm IST

महिंद्रा ने ऐलान किया है कि वह महिलाओं के लिए धाकड़ एसयूवी- 7XO का स्पेशल एडिशन यानी Mahindra 7XO Women's Edition को जल्द अनवील करेगा। यह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लॉन्च हो सकता है।

महिंद्रा ने जनवरी की शुरुआत में XUV 7XO को लॉन्च किया था। यह XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन है। अब कंपनी ने इसी एसयूवी से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। महिंद्रा ने 6 मार्च को ऐलान किया है कि वह महिलाओं के लिए इस धाकड़ एसयूवी का स्पेशल एडिशन यानी Mahindra 7XO Women's Edition को जल्द अनवील करेगा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर में SUV लाल रंग के पर्दे में ढकी हुई दिखाई दे रही है। पोस्ट में लिखा है, ‘XUV 7XO वुमन एडिशन जल्द लॉन्च होने वाला है’। कैप्शन में आगे लिखा है: ‘स्काईरूफ से ग्लास सीलिंग अलग दिखती है। इंट्रोड्यूसिंग: 7XO वुमन एडिशन।’

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा वुमन एडिशन को इसी मौके पर लॉन्च करेगा। हालांकि, खबर लिखे जाने तक महिंद्रा ने लॉन्च की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वुमन एडिशन 7XO के बारे में अभी तक कोई और कन्फर्म्ड डिटेल सामने नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि इसमें रेगुलर वर्जन के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और एक नया कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है।

7XO में कई बड़े डिजाइन इंप्रूवमेंट XUV 700 के फेसलिफ्ट यानी 7XO में कई बड़े डिजाइन इंप्रूवमेंट किए गए हैं। इसका सिल्हाउट पिछले मॉडल जैसा ही है। एसयूवी के फ्रंट फेसिया को पूरी तरह से नया लुक दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड डीआरएल के साथ नए डिजाइन के एलईडी हेडलैंप, बड़ी ग्रिल, सिल्वर रंग की स्किड प्लेट के साथ नया फ्रंट बंपर और नए डिजाइन के फॉग लैंप दिए गए हैं। एसयूवी 19 इंच के अलॉय वील्स के साथ आती है और इसमें नए डिजाइन के एलईडी टेल लैंप और एक नया रियर बंपर भी है।

पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2+ ADAS से लैस इस कार में कई शानदार फीचर्स हैं, जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2+ ADAS, ट्रिपल स्क्रीन क्लस्टर, BYOD माउंट, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, ऐम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कनेक्टेड कार सूट के साथ और भी बहुत कुछ शामिल हैं।