Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra xuv 7xo will be launched tomorrow 5 january 2025
चंद घंटों का इंतजार! मार्केट का गेम बदलने आ रही महिंद्री की ये धांसू SUV; प्री-बुकिंग शुरू

चंद घंटों का इंतजार! मार्केट का गेम बदलने आ रही महिंद्री की ये धांसू SUV; प्री-बुकिंग शुरू

संक्षेप:

भारतीय एसयूवी बाजार में एक बार फिर हलचल मचने वाली है। महिंद्रा अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी XUV 7XO को 5 जनवरी, 2025 को लॉन्च करने जा रही है। यह XUV700 का अपडेटेड वर्जन है।

Jan 04, 2026 03:35 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Mahindra XUV 7XOarrow

भारतीय एसयूवी बाजार में एक बार फिर हलचल मचने वाली है। महिंद्रा अपनी मोस्ट-अवेटेड एसयूवी XUV 7XO को 5 जनवरी, 2025 को लॉन्च करने जा रही है। यह XUV700 का अपडेटेड वर्जन है। लॉन्च से पहले ही कंपनी लगातार टीजर वीडियो जारी कर रही है जिनमें इसके डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी की झलक मिल चुकी है। यही नहीं, हाल ही में XUV 7XO का बिना कवर वाला मॉडल एक डीलरशिप पर भी देखा गया। इससे इसके लुक और स्टाइल को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

इंजन और पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो इसमें XUV700 वाला पावरट्रेन ही दिया गया है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल होंगे। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि टॉप वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जा सकता है जो इसे ऑफ-रोडिंग और खराब रास्तों के लिए और ज्यादा सक्षम बनाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 15 - 26 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.66 - 25.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.29 - 19.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

एक्सटीरियर डिजाइन

डिजाइन के मामले में XUV 7XO पूरी तरह से फ्रेश नजर आती है। महिंद्रा ने इसमें अपने नए इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स से इंस्पिरेशन लिया है। फ्रंट में नए LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप और वर्टिकल क्रोम एलिमेंट्स के साथ नया ग्रिल दिया गया है। रियर प्रोफाइल में फुल-विड्थ कनेक्टेड टेललैंप और इनवर्टेड L-शेप लाइट्स इसे मॉडर्न टच देती हैं। इसके अलावा नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, बदले हुए बंपर और नए कलर ऑप्शन भी दिए जाएंगे।

इंटीरियर और केबिन

केबिन की बात करें तो XUV 7XO में महिंद्रा पहली बार अपने किसी ICE मॉडल में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट देने जा रही है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, ट्रिपल-टोन डैशबोर्ड और नया सेंटर कंसोल मिलेगा। सीट्स की अपहोल्स्ट्री, डोर ट्रिम्स और ब्राउन-टैन थीम वाला स्टीयरिंग व्हील इसे प्रीमियम फील देता है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में XUV 7XO काफी आगे नजर आती है। इसमें 360-डिग्री कैमरे की जगह अब 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं।

प्री-बुकिंग और कीमत

महिंद्रा ने XUV 7XO की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक सिर्फ 21,000 रुपये देकर इस एसयूवी को बुक कर सकते हैं। हालांकि, वैरिएंट-वाइज कीमतों का खुलासा कंपनी लॉन्च के समय यानी कल कर सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Mahindra XUV700 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।