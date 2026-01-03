Hindustan Hindi News
लॉन्च से ठीक पहले डीलर यार्ड में दिखी महिंद्रा XUV 7XO, ये जरूरी डिटेल्स आईं सामने; इस दिन होगी एंट्री

लॉन्च से ठीक पहले डीलर यार्ड में दिखी महिंद्रा XUV 7XO, ये जरूरी डिटेल्स आईं सामने; इस दिन होगी एंट्री

संक्षेप:

महिंद्रा की आने वाली नई SUV XUV 7XO पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। कंपनी लगातार इसके टीजर जारी कर रही है। यह SUV मौजूदा XUV700 का अपडेटेड वर्जन है। इसका डेब्यू 5 जनवरी को होने वाला है।

Jan 03, 2026 03:36 pm IST Ashutosh Kumar
Mahindra XUV 7XOarrow

महिंद्रा की आने वाली नई SUV XUV 7XO पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। कंपनी लगातार इसके टीजर जारी कर रही है। यह SUV मौजूदा XUV700 का अपडेटेड वर्जन है। इसका डेब्यू 5 जनवरी को होने वाला है। लॉन्च से पहले XUV 7XO को हाल ही में एक डीलर यार्ड में सफेद कवर के नीचे देखा गया है। हालांकि, कवर की वजह से डिजाइन पूरी तरह सामने नहीं आया। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, फिर भी कुछ जरूरी डिटेल्स साफ नजर आई हैं जिससे इसके लुक और फीचर्स को लेकर काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

स्पाई तस्वीरों में सबसे पहले ध्यान खींचते हैं इसके नए अलॉय व्हील्स। ये अलॉय डिजाइन में काफी मॉडर्न हैं और XEV 9S के एयरोडायनामिक व्हील्स से इंस्पायर्ड लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, XUV 7XO में 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो मौजूदा XUV700 के 17 और 18-इंच व्हील्स से बड़े हैं। इसके अलावा, हेडलाइट्स में भी बदलाव देखने को मिला है। इसमें नया प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, जिससे रोशनी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। डुअल-बैरल डिजाइन वाली ये हेडलाइट्स काफी हद तक Scorpio N जैसी लगती हैं।

ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा

दूसरी ओर DRL का डिजाइन भी बदला गया है जो अब नीचे की ओर जाने के बजाय U-शेप में दिखाई देती है। फॉग लैंप्स की पोजिशन और डिजाइन भी नए सिरे से तैयार किए गए हैं। अगर केबिन की बात करें तो महिंद्रा पहले ही इसके इंटीरियर की झलक कई टीजर में दिखा चुकी है। इनसे साफ है कि XUV 7XO में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा जो कंपनी की बॉर्न-इलेक्ट्रिक SUVs से प्रेरित है। डैशबोर्ड पर नई अपहोल्स्ट्री दी जाएगी जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी रहने वाली है। इसमें 540-डिग्री कैमरा, रियर सीट पैसेंजर्स के लिए अलग स्क्रीन, एडवांस्ड कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कई नए कंफर्ट फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, महिंद्रा इस SUV को टेक्नोलॉजी और लग्जरी के मामले में एक कदम आगे ले जाने की तैयारी में है। इंजन के मोर्चे पर XUV 7XO में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलेंगे, जो मौजूदा XUV700 में दिए जाते हैं।

(फोटो क्रडिट- एनडीटीवी ऑटो)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है।
