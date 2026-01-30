पैसा देने पर भी तुरंत नहीं मिल रही ये SUV, बंपर डिमांड से 12 महीने पहुंचा वेटिंग; फिर भी लोग यही ले रहे
महिंद्रा XUV 7XO का वेटिंग पीरियड लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2026 में इसका वेटिंग पीरियड 12 महीने तक पहुंच गया। आइए जानते हैं कि इसके किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है।
कार निर्माता कंपनी महिंद्रा (Mahindra) की नई SUV XUV 7XO लॉन्च होते ही जबरदस्त चर्चा में आ गई है। दमदार डिजाइन, हाई-टेक फीचर्स और प्रीमियम पोजिशनिंग की वजह से इस SUV को ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन, बढ़ती डिमांड के चलते अब XUV 7XO का वेटिंग पीरियड 12 महीने तक पहुंच गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.25 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
महिंद्रा (Mahindra) ने XUV 7XO को 13.66 लाख से 24.11 लाख (एक्स-शोरूम) की इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया था, जो पहले 40,000 ग्राहकों के लिए लागू थी। कंपनी ने 14 जनवरी 2026 से इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है।
रिकॉर्ड बुकिंग बनी लंबी वेटिंग की वजह
महिंद्रा (Mahindra) ने XUV 7XO की अलग-अलग बुकिंग संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन कंपनी के मुताबिक XUV 7XO और XEV 9S की कुल बुकिंग 93,689 यूनिट तक पहुंच चुकी है। इन बुकिंग्स की कुल वैल्यू 20,500 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इतनी भारी डिमांड के बाद लंबी वेटिंग लिस्ट होना कोई हैरानी की बात नहीं है।
बेस से मिड वैरिएंट का वेटिंग पीरियड
|वैरिएंट
|वेटिंग पीरियड
|प्रमुख फीचर्स
|AX (बेस वैरिएंट)
|पेट्रोल / डीजल – 12 महीने
|कोस्ट-टू-कोस्ट 3×12.3-इंच HD स्क्रीन, Adrenox कनेक्टिविटी, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी, एलेक्सा+ ChatGPT सपोर्ट, वायरलेस एंड्रॉएड ऑटो & एप्पल कारप्ले, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
|AX3
|5 महीने
|रियर-व्यू कैमरा (डायनामिक गाइडलाइन्स), इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVMs, रियर वाइपर और डिमिस्टर
|AX5
|5 महीने
|बड़ा स्काईरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग, R17 अलॉय व्हील्स, अप्रोच अनलॉक & वॉक-अवे लॉक
|AX7
पेट्रोल – 4 हफ्ते
डीजल – 6 हफ्ते
|R18 डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, 540° सराउंड व्यू, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, डुअल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
|AX7T
|पेट्रोल/डीजल/AWD – 4 हफ्ते
|लेवल-2 ADAS, 16-स्पीकर हर्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस & 3D साउंड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|AX7L (टॉप वैरिएंट)
पेट्रोल AT – 4 महीने
अन्य वैरिएंट–6 महीने
|R19 डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, मल्टी-जोन एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड रियर सीट्स, रियर वायरलेस चार्जर, 6-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट
कौन-सा वैरिएंट चुनना समझदारी होगी?
अगर आप जल्दी डिलीवरी चाहते हैं, तो AX7T सबसे बेहतर विकल्प है। अगर बजट फ्रेंडली लेकिन फीचर-लोडेड SUV चाहिए, तो AX और AX3 वैरिएंट शानदार वैल्यू देते हैं, हालांकि इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।