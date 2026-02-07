Hindustan Hindi News
लाखों देने पर भी तुरंत नहीं मिल रही ये SUV, बंपर डिमांड से 12 महीने पहुंचा वेटिंग; फिर भी लोग यही ले रहे

संक्षेप:

Feb 07, 2026 05:05 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Mahindra XUV 7XOarrow

महिंद्रा ने XUV 7XO को जनवरी 2026 में मिड-साइकिल फेसलिफ्ट के साथ अपडेट किया था, जिससे इसे एक नया नाम और नए डिजाइन एलिमेंट्स मिले। थ्री-रो वाली SUV की बुकिंग 15 दिसंबर, 2025 को शुरू हुई। जबकि कस्टमर डिलीवरी 14 जनवरी, 2026 को शुरू हुई। यह देखते हुए कि नई जनरेशन की महिंद्रा SUVs लंबे वेटिंग पीरियड के लिए जानी जाती हैं। अब इसके फरवरी 2026 के वेटिंग की डिटेल सामने आ गई है। ऐसे में आप इसे खरीदने के प्लान बना रहे हैं तब इसके सभी वैरिएंट की वेटिंग की डिटेल जान लीजिए।

महिंद्रा XUV 7XO वेटिंग पीरियड फरवरी 2026
ट्रिमTP* MT FWDTP AT FWDD* MT FWDD AT FWDD AT AWD
AX12 महीने-12 महीने--
AX35 महीने5 महीने5 महीने5 महीने-
AX55 महीने5 महीने5 महीने5 महीने-
AX71 महीना1 महीना1.5 महीना1.5 महीना-
AX7 Tech-1 महीना1 महीना1 महीना1 महीना
AX7 Luxury-4 महीने6 महीने6 महीने6 महीने
*TP = Turbo-petrol; D = Diesel

महिंद्रा XUV 7XO छह ट्रिम्स में आती है, जिसमें AX, AX3, AX5, AX7, AX7 टेक और AX7 लग्जरी शामिल है। डीलर सूत्रों के अनुसार, डीजल इंजन वाले टॉप-स्पेक AX7 लग्जरी ट्रिम का वेटिंग पीरियड 6 महीने है, जो काफी लंबा है। 4 महीने के वेटिंग पीरियड के साथ, पेट्रोल-AT कॉम्बिनेशन के लिए भी वेटिंग पीरियड काफी लंबा है।

टॉप से ​​एक नीचे वाला AX7 टेक ट्रिम ज्यादा आसानी से उपलब्ध ऑप्शन है, जिसमें सभी इंजन ऑप्शन के लिए एक महीने का वेटिंग पीरियड है, जो SUV की रेंज में सबसे कम है। हालांकि, हायर-स्पेक AX7 लग्जरी ट्रिम की तुलना में, AX7 टेक में पावर्ड को-ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड रियर सीटें और रियर वायरलेस फोन चार्जर जैसी फीचर्स नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:मार्केट में आ रही ये सस्ती 7 सीटर कार, कीमत 6 लाख रुपए से भी कम

मिड-स्पेक AX7 का वेटिंग पीरियड चुने गए इंजन ऑप्शन पर निर्भर करता है। टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन का वेटिंग पीरियड एक महीने तक है, जबकि डीजल वर्जन के लिए आपको 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लोअर-स्पेक AX5 और AX3 के लिए 5 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड है, जबकि बेस-स्पेक AX ट्रिम का वेटिंग पीरियड एक साल का है, जो बहुत ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:कंपनी के पास बच गया इन 4 कारों का पुराना स्टॉक, अब खाली करने ₹1.60 लाख की छूट

13.66 लाख रुपए से शुरू कीमतें
XUV 7XO में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 203 और 380Nm पावर देता है या 2.2-लीटर डीज़ल इंजन है जो 185hp और 450Nm तक पावर देता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। खास बात यह है कि डीजल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन AX7 टेक और AX7 लग्जरी ट्रिम्स के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) ऑप्शन में भी उपलब्ध है। अन्य पावरट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) सेटअप के साथ पेश किए जाते हैं। महिंद्रा XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमतें 13.66 लाख से 24.92 लाख रुपए के बीच है। भारत में इसका मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और MG हेक्टर को टक्कर देती है।

