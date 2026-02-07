लाखों देने पर भी तुरंत नहीं मिल रही ये SUV, बंपर डिमांड से 12 महीने पहुंचा वेटिंग; फिर भी लोग यही ले रहे

संक्षेप: महिंद्रा ने XUV 7XO को जनवरी 2026 में मिड-साइकिल फेसलिफ्ट के साथ अपडेट किया था, जिससे इसे एक नया नाम और नए डिजाइन एलिमेंट्स मिले। थ्री-रो वाली SUV की बुकिंग 15 दिसंबर, 2025 को शुरू हुई। जबकि कस्टमर डिलीवरी 14 जनवरी, 2026 को शुरू हुई।

Feb 07, 2026 05:05 pm IST

महिंद्रा ने XUV 7XO को जनवरी 2026 में मिड-साइकिल फेसलिफ्ट के साथ अपडेट किया था, जिससे इसे एक नया नाम और नए डिजाइन एलिमेंट्स मिले। थ्री-रो वाली SUV की बुकिंग 15 दिसंबर, 2025 को शुरू हुई। जबकि कस्टमर डिलीवरी 14 जनवरी, 2026 को शुरू हुई। यह देखते हुए कि नई जनरेशन की महिंद्रा SUVs लंबे वेटिंग पीरियड के लिए जानी जाती हैं। अब इसके फरवरी 2026 के वेटिंग की डिटेल सामने आ गई है। ऐसे में आप इसे खरीदने के प्लान बना रहे हैं तब इसके सभी वैरिएंट की वेटिंग की डिटेल जान लीजिए।

महिंद्रा XUV 7XO वेटिंग पीरियड फरवरी 2026 ट्रिम TP* MT FWD TP AT FWD D* MT FWD D AT FWD D AT AWD AX 12 महीने - 12 महीने - - AX3 5 महीने 5 महीने 5 महीने 5 महीने - AX5 5 महीने 5 महीने 5 महीने 5 महीने - AX7 1 महीना 1 महीना 1.5 महीना 1.5 महीना - AX7 Tech - 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना AX7 Luxury - 4 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने *TP = Turbo-petrol; D = Diesel

महिंद्रा XUV 7XO छह ट्रिम्स में आती है, जिसमें AX, AX3, AX5, AX7, AX7 टेक और AX7 लग्जरी शामिल है। डीलर सूत्रों के अनुसार, डीजल इंजन वाले टॉप-स्पेक AX7 लग्जरी ट्रिम का वेटिंग पीरियड 6 महीने है, जो काफी लंबा है। 4 महीने के वेटिंग पीरियड के साथ, पेट्रोल-AT कॉम्बिनेशन के लिए भी वेटिंग पीरियड काफी लंबा है।

टॉप से ​​एक नीचे वाला AX7 टेक ट्रिम ज्यादा आसानी से उपलब्ध ऑप्शन है, जिसमें सभी इंजन ऑप्शन के लिए एक महीने का वेटिंग पीरियड है, जो SUV की रेंज में सबसे कम है। हालांकि, हायर-स्पेक AX7 लग्जरी ट्रिम की तुलना में, AX7 टेक में पावर्ड को-ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड रियर सीटें और रियर वायरलेस फोन चार्जर जैसी फीचर्स नहीं हैं।

मिड-स्पेक AX7 का वेटिंग पीरियड चुने गए इंजन ऑप्शन पर निर्भर करता है। टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन का वेटिंग पीरियड एक महीने तक है, जबकि डीजल वर्जन के लिए आपको 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लोअर-स्पेक AX5 और AX3 के लिए 5 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड है, जबकि बेस-स्पेक AX ट्रिम का वेटिंग पीरियड एक साल का है, जो बहुत ज्यादा है।