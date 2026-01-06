Mahindra XUV 7XO vs Tata Safari: किसका इंजन और साइज है ज्यादा दमदार? जान लीजिए डिटेल्स
महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी XUV 7XO को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह SUV असल में मौजूदा XUV700 का ही रीबैज्ड और ज्यादा प्रीमियम अवतार है। इसे नए नाम और कुछ अपडेट्स के साथ पेश किया गया है। महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग दिसंबर से ही शुरू हो चुकी थी। अब कंपनी ने इसकी पूरी कीमतों का खुलासा कर दिया है। बता दें कि छह अलग-अलग वैरिएंट्स में आने वाली इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 24.92 लाख रुपये तक जाती है। कीमतें इंजन, सीटिंग लेआउट और ट्रिम के हिसाब से बदलती हैं। मार्केट में एसयूव का मुकाबला टाटा सफारी से होगा।
कुछ ऐसा है डाइमेंशन
दोनों ही SUV प्रीमियम 7-सीटर सेगमेंट को टारगेट करती हैं और फैमिली के साथ-साथ लॉन्ग ड्राइव पसंद करने वाले ग्राहकों को लुभाती हैं। महिंद्रा XUV 7XO 6 और 7-सीटर दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। जबकि टाटा सफारी भी इसी तरह के लेआउट के साथ आती है। साइज की बात करें तो XUV 7XO, सफारी से 27 मिमी लंबी है, लेकिन चौड़ाई में सफारी 32 मिमी ज्यादा चौड़ी है। ऊंचाई के मामले में भी सफारी आगे है जो XUV 7XO से करीब 40 मिमी ज्यादा ऊंची है। वहीं, व्हीलबेस में XUV 7XO को 9 मिमी का फायदा मिलता है।
किसका इंजन है दमदार
इंजन ऑप्शंस की बात करें तो दोनों SUV पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती हैं। दोनों में ही 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। हालांकि, पावर और परफॉर्मेंस के मामले में XUV 7XO थोड़ा आगे निकलती दिखती है। इसका पेट्रोल इंजन, हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सफारी पेट्रोल से ज्यादा पावरफुल है। यही हाल डीजल वर्जन का भी है जहां XUV 7XO ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है।
ड्राइवट्रेन ऑप्शन में बड़ा फर्क
सबसे बड़ा फर्क ड्राइवट्रेन ऑप्शन में देखने को मिलता है। जहां टाटा सफारी सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) के साथ आती है। वहीं, महिंद्रा XUV 7XO में FWD के साथ-साथ AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) का भी ऑप्शन मिलता है जो एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। कुल मिलाकर, अगर आप ज्यादा पावर, AWD ऑप्शन और थोड़ी स्पोर्टी फील चाहते हैं तो XUV 7XO बेहतर ऑप्शन बन सकती है। जबकि स्टाइल, कम्फर्ट और भरोसेमंद इमेज के लिए टाटा सफारी आज भी मजबूत दावेदार है।
