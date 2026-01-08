Mahindra XUV 7XO vs Hyundai Alcazar: कीमत, साइज और पावर में कौन-सी SUV है असली बॉस?

संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी ICE-पावर्ड लाइन-अप में नई XUV 7XO को उतार दिया है। महिंद्रा XUV 7XO का प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) जैसी एसयूवी से होगा।

Jan 08, 2026 10:07 am IST

महिंद्रा ने अपनी ICE-पावर्ड लाइन-अप में नई XUV 7XO को उतार दिया है। यह एसयूवी असल में XUV700 का ही रीबैज्ड और अपडेटेड वर्जन है। कंपनी ने इसमें नई डिजाइन फिलॉसफी अपनाई है जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और फ्रेश लुक देती है। हालांकि, अगर इंजन की बात करें तो इसमें वही पावरट्रेन मिलता है जो XUV700 में पहले से मौजूद था। बता दें कि महिंद्रा XUV 7XO का प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) जैसी एसयूवी से होगा।

जानिए कौन है ज्यादा किफायती नए फीचर्स और दमदार रोड प्रजेंस के बावजूद XUV 7XO के लिए यह लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। एसयूवी को कुल 6 ट्रिम ऑप्शन्स में उतारा गया है। इसमें पेट्रोल व डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 24.92 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, हुंडई अल्काजार की (एक्स-शोरूम) कीमत 14.50 लाख से 21.21 लाख रुपये के बीच है जो इसे थोड़ा ज्यादा किफायती ऑप्शन बनाती है।

कुछ ऐसा है डाइमेंशन साइज की बात करें तो XUV 7XO, अल्काजार के मुकाबले ज्यादा बड़ी और चौड़ी SUV है। यह अल्काजार से 135 mm लंबी और 90 mm ज्यादा चौड़ी है। ऊंचाई में भी XUV 7XO को 45 mm का फायदा मिलता है। हालांकि, अल्काजार का व्हीलबेस 10 mm ज्यादा है। यानी केबिन स्पेस और रोड प्रजेंस के मामले में दोनों SUV अपनी-अपनी जगह मजबूत नजर आती हैं। महिंद्रा XUV 7XO का मस्कुलर लुक उन ग्राहकों को पसंद आ सकता है जो बड़ी और दबंग दिखने वाली SUV चाहते हैं।