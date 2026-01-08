Hindustan Hindi News
Mahindra XUV 7XO vs Hyundai Alcazar: कीमत, साइज और पावर में कौन-सी SUV है असली बॉस?

Mahindra XUV 7XO vs Hyundai Alcazar: कीमत, साइज और पावर में कौन-सी SUV है असली बॉस?

संक्षेप:

महिंद्रा ने अपनी ICE-पावर्ड लाइन-अप में नई XUV 7XO को उतार दिया है। महिंद्रा XUV 7XO का प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) जैसी एसयूवी से होगा।

Jan 08, 2026 10:07 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने अपनी ICE-पावर्ड लाइन-अप में नई XUV 7XO को उतार दिया है। यह एसयूवी असल में XUV700 का ही रीबैज्ड और अपडेटेड वर्जन है। कंपनी ने इसमें नई डिजाइन फिलॉसफी अपनाई है जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और फ्रेश लुक देती है। हालांकि, अगर इंजन की बात करें तो इसमें वही पावरट्रेन मिलता है जो XUV700 में पहले से मौजूद था। बता दें कि महिंद्रा XUV 7XO का प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) जैसी एसयूवी से होगा।

जानिए कौन है ज्यादा किफायती

नए फीचर्स और दमदार रोड प्रजेंस के बावजूद XUV 7XO के लिए यह लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। एसयूवी को कुल 6 ट्रिम ऑप्शन्स में उतारा गया है। इसमें पेट्रोल व डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 24.92 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, हुंडई अल्काजार की (एक्स-शोरूम) कीमत 14.50 लाख से 21.21 लाख रुपये के बीच है जो इसे थोड़ा ज्यादा किफायती ऑप्शन बनाती है।

कुछ ऐसा है डाइमेंशन

साइज की बात करें तो XUV 7XO, अल्काजार के मुकाबले ज्यादा बड़ी और चौड़ी SUV है। यह अल्काजार से 135 mm लंबी और 90 mm ज्यादा चौड़ी है। ऊंचाई में भी XUV 7XO को 45 mm का फायदा मिलता है। हालांकि, अल्काजार का व्हीलबेस 10 mm ज्यादा है। यानी केबिन स्पेस और रोड प्रजेंस के मामले में दोनों SUV अपनी-अपनी जगह मजबूत नजर आती हैं। महिंद्रा XUV 7XO का मस्कुलर लुक उन ग्राहकों को पसंद आ सकता है जो बड़ी और दबंग दिखने वाली SUV चाहते हैं।

कौन है ज्यादा पावरफुल

इंजन और गियरबॉक्स के मामले में दोनों SUV पेट्रोल और डीजल ऑप्शन्स के साथ आती हैं। दोनों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं। खास बात यह है कि अल्काजार के पेट्रोल वैरिएंट में 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक का विकल्प भी दिया गया है। लेकिन पावर के मामले में महिंद्रा XUV 7XO बढ़त बनाती है। इसका पेट्रोल इंजन अल्काजार से ज्यादा पावर और टॉर्क देता है। वहीं, डीजल वर्जन भी ज्यादा दमदार है। कुल मिलाकर, XUV 7XO उन खरीदारों को अट्रैक्ट कर सकती है जो फीचर्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी कोई समझौता नहीं करना चाहते।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
