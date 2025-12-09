Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
नए साल की शुरुआत में होगी महिंद्रा XUV700 के अपग्रेडेड वर्जन की एंट्री, जानिए SUV की तीन खास बातें

संक्षेप:

Dec 09, 2025 02:08 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा अपनी अगली बड़ी लॉन्च के लिए तैयार है। इस बार कंपनी XUV700 का अपग्रेडेड वर्जन बाजार में उतारने वाली है। इसका नाम महिंद्रा XUV 7XO रखा जाएगा। इसकी पहली झलक 5 जनवरी, 2026 को सामने आएगी। यह वही स्ट्रेटजी है जो महिंद्रा ने पहले XUV300 को XUV3XO के नाम से पेश करते समय अपनाई थी। महिंद्रा XUV700 लंबे समय से भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर रही है। आइए जानते हैं कंपनी इस मोस्ट-अवेटेड एसयूवी में होने जा रहे बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।

डिजाइन में होंगे ये बड़े बदलाव

हाल में ही जारी हुए महिंद्रा XUV7XO के टीजर वीडियो में कुछ खास बदलाव दिखते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट डिजाइन में दोहरी पॉड हेडलैंप्स नजर आएंगे जिनमें इनवर्टेड L-शेप LED DRLs दिए जाएंगे। पीछे की तरफ आपको Mahindra XEV9S की तरह नई LED टेललाइट्स मिलेंगी। इसके अलावा, सामने और पीछे के बंपर पूरी तरह नए डिजाइन के होंगे और ग्रिल को भी ब्लैक-आउट लुक के साथ सिल्वर स्लैट्स दिए जाएंगे। व्हील्स भी नए डिजाइन वाले एलॉय यूनिट होंगे।

इंटरियर पूरी तरह री-डिजाइन

एसयूवी के अंदर भी काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। महिंद्रा XUV7XO का इंटरियर पूरी तरह री-डिजाइन किया गया होगा। इसकी मटीरियल की क्वालिटी भी अपग्रेड की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव होगा थ्री-स्क्रीन सेटअप, जो XEV9S जैसा इन्फिनिटी डिजिटल डिस्प्ले लुक देगा। इसमें पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर टचस्क्रीन और पैसेंजर साइड का अलग टचस्क्रीन शामिल होगा। इसके अलावा, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स, दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्लाइडिंग सेकेंड-रो सीटें और वेंटिलेशन फंक्शन जैसी प्रीमियम खासियतें भी दी जाएंगी।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

अगर पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा XUV7XO में मौजूदा XUV700 वाला इंजन दिया गया है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों उपलब्ध रहेंगे। यानी पावर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई समझौता नहीं होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

