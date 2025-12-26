Hindustan Hindi News
भूल जाओ 360°, अब इस SUV में मिलेगा 540° कैमरा, कार के नीचे और ऊपर तो कोई नहीं; ये भी स्क्रीन पर दिखेगा

संक्षेप:

महिंद्रा 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करने वाली है। दरअसल, कंपनी 5 जनवरी 2026 को मार्केट अपनी XUV 7XO SUV लॉन्च करने वाली है। ऐसे में इसकी लॉन्चिंग को यादगार बनाने के लिए कंपनी लगातार सोशल मीडिया पर इसके टीजर जारी कर रही है। अब इसके टेक्नोलॉजी और केबिन अपग्रेड के बारे में नई जानकारी सामने आई है।

Dec 26, 2025 09:09 am ISTNarendra Jijhontiya
महिंद्रा नए साल की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करने वाली है। दरअसल, कंपनी 5 जनवरी 2026 को मार्केट अपनी XUV 7XO SUV लॉन्च करने वाली है। ऐसे में इसकी लॉन्चिंग को यादगार बनाने के लिए कंपनी लगातार सोशल मीडिया पर इसके टीजर जारी कर रही है। अब इसके टेक्नोलॉजी और केबिन अपग्रेड के बारे में नई जानकारी सामने आई है। कंपनी इस मॉडल की बुकिंग इस महीने की शुरुआत में शुरू कर चुकी है। इसके लिए 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट तय किया गया है। ग्राहक बुकिंग के समय अपना पसंदीदा पावरट्रेन, ट्रांसमिशन और डीलरशिप चुन सकते हैं।

पहली बार 540-डिग्री कैमरा मिलेगा
इस SUV के मैकेनिकल पैकेज में किसी तरह का बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बार मुख्य फोकस विज़ुअल डिफरेंस, फीचर्स की गहराई और इन-कार टेक पर है। हाल के टीजर से कन्फर्म हुई सबसे बड़ी खासियतों में से एक 540-डिग्री कैमरा सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, जो कई कैमरा फीड को एक साथ जोड़कर पारंपरिक सराउंड-व्यू सेटअप से ज्यादा विजिबिलिटी देता है। इसके साथ एक नया ADAS विज़ुअलाइजेशन लेयर भी है जो एक्टिव ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन्स को रियल टाइम में ग्राफिकली दिखाता है।

ये भी पढ़ें:कमाल से बेमिसाल हो गई ये मोटरसाइकिल, कंपनी ने जोड़ दिए गजब के फीचर्स

पैसेंजर्स के लिए BYOD सपोर्ट
महिंद्रा ने पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए BYOD सपोर्ट के साथ इन-कार थिएटर मोड भी दिखाया है, जिसे ब्रांड के Adrenox+ सॉफ्टवेयर सूट के जरिए मैनेज किया जाता है जो अब इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और व्हीकल इंटेलिजेंस को हैंडल करता है। SUV के दोनों सिरों पर डिजाइन अपडेट साफ दिख रहे हैं। लाइटिंग सिग्नेचर नया लग रहा है, जो महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक मॉडल जैसे कि XEV 9S से संकेत लेता है।

इंटीरियर भी बेहद लग्जरी
XUV 7XO में पहली बार ICE मॉडल पर महिंद्रा का ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट और पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। टीजर से एक नई ट्रिपल-टोन डैशबोर्ड थीम के साथ ब्राउन और टैन फिनिश वाला नया स्टीयरिंग व्हील, अपग्रेडेड अपहोल्स्ट्री और रीडिजाइन किए गए डोर ट्रिम्स का संकेत मिलता है। दिखाया गया वर्जन पूरी तरह से लोडेड AX7L ट्रिम लगता है, जो बॉस मोड सीटिंग, रीडिजाइन किए गए एयर वेंट, एक नया सेंटर कंसोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और बेहतर मटीरियल क्वालिटी जैसे फीचर्स का संकेत देता है।

ये भी पढ़ें:सेडान मार्केट पर कब्जा करने आ रहे ये 4 नए मॉडल, स्पेस और फीचर्स की कमी नहीं होगी

इंजन में चेंजेस नहीं होगा
XUV 7XO में रीडिजाइन किए गए LED डे-टाइम रनिंग लैंप, प्रोजेक्टर हेडलैंप और एक खास रियर ट्रीटमेंट मिलता है जिसमें फुल-विड्थ लाइट बार से जुड़े उल्टे L-आकार के एलिमेंट्स हैं। नए डुअल-टोन एलॉय व्हील्स, रिवाइज्ड बंपर, नए एक्सटीरियर कलर और वर्टिकल क्रोम एक्सेंट वाली ग्रिल अन्य खासियतें होंगी, जबकि XUV 7XO ब्रांडिंग बोनट और टेलगेट पर दिखाई देगी। इंजन की बात करें तो, महिंद्रा से 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल mStallion और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन को जारी रखने की उम्मीद है, जो 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किए जाएंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Auto News Hindi

