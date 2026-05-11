महिंद्रा की यह नई SUV मचाएगी तहलका, मिलेगा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन
महिंद्रा अपनी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार को लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। उम्मीद है कि महिंद्रा XUV 7XO स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन वाली कंपनी पहली कार होगी। XUV 7XO हाइब्रिड को 2027 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।
कंपनियां हाइब्रिड कारों पर काफी ज्यादा फोकस कर रही हैं। आने वाले दिनों में देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने हाइब्रिड लाइनअप को एक्सपैंड करने वाली हैं। महिंद्रा भी इन्हीं में से एक है और कंपनी अपनी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है। कंपनी अपने चार कॉन्सेप्ट वीइकल्स को शोकेस कर चुकी है, जो NU_IQ प्लैटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसी बीच आई एक नई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिंद्रा रेंज-एक्सटेंडर ईवी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड समेत कई हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन्स को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है।
अगले साल हो सकती है लॉन्च
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो महिंद्रा अपने मौजूदा ICE प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपकमिंग SUVs के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि महिंद्रा XUV 7XO स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन वाली कंपनी पहली कार होगी। XUV 7XO हाइब्रिड को 2027 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।
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कम दूरी के लिए इलेक्ट्रिक पावर पर चलेगी
W601 मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड महिंद्रा XUV 7XO में टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में दी गई टेक्नोलॉजी जैसा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम होगा। कंपनी इसके लिए 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी पैक के साथ इस्तेमाल कर सकती है। SUV कम दूरी के लिए इलेक्ट्रिक पावर पर चलेगी, जबकि जरूरत पड़ने पर इंजन का इस्तेमाल वील्स को मूव करने के लिए किया जाएगा।
रेंज-एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी पर भी विचार
महिंद्रा INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एसयूवी के लिए रेंज-एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी पर भी विचार कर रही है। महिंद्रा एक्सईवी 9ई रेंज-एक्सटेंडर पावरट्रेन से लैस होने वाला पहला मॉडल हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी खासतौर से पेट्रोल इंजन का यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर के रूप में करेगी, न कि वील्स को चलाने के लिए। वीइकल इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर काम करता रहेगा, लेकिन बैटरी पैक को चार्ज करने वाला पेट्रोल इंजन इसकी रेंज को बढ़ाता रहेगा।
रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग शुरू
महिंद्रा ने रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग शुरू कर दिया है और कंपनी इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए 1.2 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजनों को इवैल्यूएट कर रही है। इंजन, गियरबॉक्स और एग्जॉस्ट सिस्टम को एकसाथ लाने के लिए प्लेटफॉर्म को बड़े लेवल पर अपडेट किया जाएगा।
थार इलेक्ट्रिक की भी तैयारी
महिंद्रा ने 2023 में थार.ई कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। उम्मीद की जा रही थी कि इसका प्रोडक्शन 2026 तक शुरू हो जाएगा। हालांकि, इसके बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। महिंद्रा थार.ई एक 5-डोर इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर है। यह INGLO P1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे खासतौर से इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर्स के लिए डिजाइन किया गया है।
(Photo: gaadikey)
रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑल-वील ड्राइव (AWD) के साथ ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ आ सकती है। बैटरी पैक 59kWh, 70kWh या 79kWhका हो सकता है। ये बैटरी पैक 250 bhp तक की मैक्सिमम पावर ऑफर कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इसकी रेंज 400 से 500 किमी के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी इसे आने वाले सालों में लॉन्च कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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