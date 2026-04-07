मार्केट में आते ही छा गई महिंद्रा की यह नई-नवेली SUV, मात्र 2.5 महीने में 20,000 घरों तक पहुंची; जानिए खासियत
महिंद्रा की नई SUV, XUV 7XO ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया है। कंपनी ने बताया है कि 14 जनवरी को डिलीवरी शुरू होने के बाद से अब तक 20,000 गाड़ियां ग्राहकों के घर पहुंच चुकी हैं।
महिंद्रा की नई SUV, XUV 7XO ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया है। कंपनी ने बताया है कि 14 जनवरी को डिलीवरी शुरू होने के बाद से अब तक 20,000 गाड़ियां ग्राहकों के घर पहुंच चुकी हैं। मजेदार बात ये है कि अब तक महिंद्रा सिर्फ इसके महंगे वाले मॉडल्स (AX7, AX7T और AX7L) ही बेच रही थी। इसकी कीमत 18.48 लाख से शुरू होकर 22.47 लाख रुपये तक जाती है। लोगों में इस गाड़ी का ऐसा क्रेज है कि बुकिंग करने वाले 70 पर्सेंट ग्राहकों ने सबसे टॉप वाले मॉडल ही चुने हैं। यानी लोग अब फीचर्स और लग्जरी के लिए पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आइए जानते हैं महिंद्रा के इस नई-नवेली एसयवी की खासियत को विस्तार से।
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Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.25 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
सस्ते वैरिएंट की भी डिलीवरी जल्द
अब उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो थोड़ा बजट देखकर चल रहे हैं। महिंद्रा इसी महीने से XUV 7XO के सस्ते और बीच वाले मॉडल्स AX, AX3 और AX5 की डिलीवरी शुरू करने जा रही है। इनकी कीमत 13.66 लाख से 17.52 लाख रुपये के बीच है। हालांकि, महिंद्रा ने जो ये शुरुआती कीमतें बताई थीं वो सिर्फ पहली 40,000 गाड़ियों के लिए ही हैं। आधा कोटा यानी 20,000 गाड़ियां तो बिक चुकी हैं। अब जैसे ही अगली 20,000 गाड़ियां निकलेंगी, कंपनी इनके दाम बढ़ा देगी।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
इसमें 19-इंच के बड़े डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और अंदर छिप जाने वाले रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स दिए गए हैं। हालांकि, इसमें पीछे का दरवाजा बटन से बंद होने वाला नहीं है, जो शायद कुछ लोगों को खले। चलाने में यह गाड़ी काफी आरामदायक रहे इसके लिए महिंद्रा ने इसमें खास DaVinci डैम्पर्स और नया सस्पेंशन सिस्टम लगाया है। इससे झटके बहुत कम महसूस होते हैं। अंदर की तरफ 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन और गाने सुनने के लिए 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन सिस्टम दिया गया है, जो पार्टी जैसा माहौल बना देता है।
सेफ्टी भी है दमदार
सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें 540-डिग्री कैमरा लगा है जिसमें डैशकैम फीचर्स भी है। यानी आपकी ड्राइविंग रिकॉर्ड भी होती रहेगी। साथ ही, इसमें 17 ADAS फीचर्स और 7-एयरबैग्स दिए गए हैं जो एक्सीडेंट से बचाने में मदद करते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल, दोनों का ऑप्शन मिलता है। ग्राहकों को इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों गिरयबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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