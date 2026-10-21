महिंद्रा XUV 7XO को खरीदना ₹20000 तक महंगा हुआ, बेस-टॉप में नहीं किया बदलाव; देखें नई प्राइस लिस्ट
अब इस इस मोनोकोक SUV की एक्स-शोरूम कीमत में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी AX7 डीजल MT वैरिएंट में देखने को मिल रही है। हालांकि, इसके बेस-स्पेक AX2 पेट्रोल (2WD) की कीमत 13.99 लाख रुपए और टॉप वैरिएंट AX7L AWD AT की कीमत 25.79 लाख रुपए ही रहेगी।
भारतीय बाजार के 7-सीटर सेगमेंट में महिंद्रा XUV 7XO अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इस SUV`में 6-सीटर का ऑप्शन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन ऑप्शन, मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ दिया है। हालांकि, अब इस इस मोनोकोक SUV की एक्स-शोरूम कीमत में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी AX7 डीजल MT वैरिएंट में देखने को मिल रही है। हालांकि, इसके बेस-स्पेक AX2 पेट्रोल (2WD) की कीमत 13.99 लाख रुपए और टॉप वैरिएंट AX7L AWD AT की कीमत 25,79,000 रुपए ही रहेगी। अब नई एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख रुपए से 25.79 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब एक बार नई कीमतों पर नजर डाल लीजिए।
|महिंद्रा XUV 7XO की नई कीमतें अक्टूबर 2026
|वैरिएंट
|नई कीमत
|बढ़ोतरी
|AX3 पेट्रोल MT
|₹16,37,000
|₹8,000
|AX5 पेट्रोल MT/AX3 पेट्रोल AT
|₹17,88,000
|₹9,000
|AX7 पेट्रोल MT
|₹₹19,25,999
|₹12,999
|AX5 पेट्रोल AT
|₹19,38,499
|₹9,499
|AX7 पेट्रोल AT
|₹20,68,499
|₹10,499
|AX7T पेट्रोल AT
|₹22,75,999
|₹13,999
|AX7T पेट्रोल AT 6S
|₹22,95,999
|₹13,999
|AX7L पेट्रोल AT
|₹24,63,999
|₹14,999
|AX डीजल MT
|₹15,36,499
|₹7,499
|AX3 डीजल MT
|₹14,87,499
|₹8,499
|AX5 डीजल MT/AX3 डीजल AT
|₹18,37,999
|₹8,999
|AX7 डीजल MT
|₹19,80,000
|₹20,000
|AX5 डीजल AT
|₹19,88,999
|₹9,999
|AX7 डीजल AT
|₹21,15,500
|₹10,500
|AX7T डीजल MT
|₹21,79,000
|₹15,000
|AX7T डीजल MT 6S
|₹21,98,999
|₹14,999
|AX7T डीजल MT
|₹23,40,499
|₹11,499
|AX7T डीजल AT 6S
|₹23,44,999
|₹15,999
|AX7L डीजल AT
|₹24,95,999
|₹16,999
|AX7L डीजल AT 6S
|₹25,16,000
|₹16,999
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Tata Safari
₹ 13.4 - 26.91 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.51 - 21.96 लाख
MG Hector Plus
₹ 18 - 20 लाख
Toyota Innova Crysta
₹ 19.72 - 26.77 लाख
Toyota Innova Hycross
₹ 18.86 - 30.83 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
महिंद्रा XUV 7XO की वैरिएंट वाइज नई कीमतें की बात करें तो AX3 पेट्रोल MT की नई कीमत 16,37,000 रुपए हो गई है, जिसमें 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX5 पेट्रोल MT/AX3 पेट्रोल AT की नई कीमत 17,88,000 रुपए हो गई है, जिसमें 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 पेट्रोल MT की नई कीमत 19,25,999 रुपए हो गई है, जिसमें 12,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX5 पेट्रोल AT की नई कीमत 19,38,499 रुपए हो गई है, जिसमें 9,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 पेट्रोल AT की नई कीमत 20,68,499 रुपए हो गई है, जिसमें 10,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
AX7T पेट्रोल AT की नई कीमत 22,75,999 रुपए हो गई है, जिसमें 13,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T पेट्रोल AT 6S की नई कीमत 22,95,999 रुपए हो गई है, जिसमें 13,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7L पेट्रोल AT की नई कीमत 24,63,999 रुपए हो गई है, जिसमें 14,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX डीजल MT की नई कीमत 15,36,499 रुपए हो गई है, जिसमें 7,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX3 डीजल MT की नई कीमत 14,87,499 रुपए हो गई है, जिसमें 8,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
AX5 डीजल MT/AX3 डीजल AT की नई कीमत 18,37,999 रुपए हो गई है, जिसमें 8,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 डीजल MT की नई कीमत 19,80,000 रुपए हो गई है, जिसमें 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX5 डीजल AT की नई कीमत 19,88,999 रुपए हो गई है, जिसमें 9,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 डीजल AT की नई कीमत 21,15,500 रुपए हो गई है, जिसमें 10,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T डीजल MT की नई कीमत 21,79,000 रुपए हो गई है, जिसमें 15,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
AX7T डीजल MT 6S की नई कीमत 21,98,999 रुपए हो गई है, जिसमें 14,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T डीजल MT की नई कीमत 23,40,499 रुपए हो गई है, जिसमें 11,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T डीजल AT 6S की नई कीमत 23,44,999 रुपए हो गई है, जिसमें 15,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7L डीजल AT की नई कीमत 24,95,999 रुपए हो गई है, जिसमें 16,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7L डीजल AT 6S की नई कीमत 25,16,000 रुपए हो गई है, जिसमें 16,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
महिंद्रा XUV 7XO के फीचर्स
महिंद्रा XUV 7XO में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है, जो 200bhp का पावर और 380Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, एक अन्य ऑप्शन में 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन शामिल है, जो 182bhp का पावर और 450Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके फीचर्स में 540 डिग्री कैमरा, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, सन ब्लाइंड्स, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइट्स और इलेक्ट्रिक बॉस मोड शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें