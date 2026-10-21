महिंद्रा XUV 7XO को खरीदना ₹20000 तक महंगा हुआ, बेस-टॉप में नहीं किया बदलाव; देखें नई प्राइस लिस्ट

अब इस इस मोनोकोक SUV की एक्स-शोरूम कीमत में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी AX7 डीजल MT वैरिएंट में देखने को मिल रही है। हालांकि, इसके बेस-स्पेक AX2 पेट्रोल (2WD) की कीमत 13.99 लाख रुपए और टॉप वैरिएंट AX7L AWD AT की कीमत 25.79 लाख रुपए ही रहेगी।

महिंद्रा XUV 7XO को खरीदना ₹20000 तक महंगा हुआ

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 17,600 /माह से शुरू

भारतीय बाजार के 7-सीटर सेगमेंट में महिंद्रा XUV 7XO अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इस SUV`में 6-सीटर का ऑप्शन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन ऑप्शन, मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ दिया है। हालांकि, अब इस इस मोनोकोक SUV की एक्स-शोरूम कीमत में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी AX7 डीजल MT वैरिएंट में देखने को मिल रही है। हालांकि, इसके बेस-स्पेक AX2 पेट्रोल (2WD) की कीमत 13.99 लाख रुपए और टॉप वैरिएंट AX7L AWD AT की कीमत 25,79,000 रुपए ही रहेगी। अब नई एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख रुपए से 25.79 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब एक बार नई कीमतों पर नजर डाल लीजिए।

महिंद्रा XUV 7XO की नई कीमतें अक्टूबर 2026 वैरिएंट नई कीमत बढ़ोतरी AX3 पेट्रोल MT ₹16,37,000 ₹8,000 AX5 पेट्रोल MT/AX3 पेट्रोल AT ₹17,88,000 ₹9,000 AX7 पेट्रोल MT ₹₹19,25,999 ₹12,999 AX5 पेट्रोल AT ₹19,38,499 ₹9,499 AX7 पेट्रोल AT ₹20,68,499 ₹10,499 AX7T पेट्रोल AT ₹22,75,999 ₹13,999 AX7T पेट्रोल AT 6S ₹22,95,999 ₹13,999 AX7L पेट्रोल AT ₹24,63,999 ₹14,999 AX डीजल MT ₹15,36,499 ₹7,499 AX3 डीजल MT ₹14,87,499 ₹8,499 AX5 डीजल MT/AX3 डीजल AT ₹18,37,999 ₹8,999 AX7 डीजल MT ₹19,80,000 ₹20,000 AX5 डीजल AT ₹19,88,999 ₹9,999 AX7 डीजल AT ₹21,15,500 ₹10,500 AX7T डीजल MT ₹21,79,000 ₹15,000 AX7T डीजल MT 6S ₹21,98,999 ₹14,999 AX7T डीजल MT ₹23,40,499 ₹11,499 AX7T डीजल AT 6S ₹23,44,999 ₹15,999 AX7L डीजल AT ₹24,95,999 ₹16,999 AX7L डीजल AT 6S ₹25,16,000 ₹16,999

महिंद्रा XUV 7XO की वैरिएंट वाइज नई कीमतें की बात करें तो AX3 पेट्रोल MT की नई कीमत 16,37,000 रुपए हो गई है, जिसमें 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX5 पेट्रोल MT/AX3 पेट्रोल AT की नई कीमत 17,88,000 रुपए हो गई है, जिसमें 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 पेट्रोल MT की नई कीमत 19,25,999 रुपए हो गई है, जिसमें 12,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX5 पेट्रोल AT की नई कीमत 19,38,499 रुपए हो गई है, जिसमें 9,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 पेट्रोल AT की नई कीमत 20,68,499 रुपए हो गई है, जिसमें 10,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

AX7T पेट्रोल AT की नई कीमत 22,75,999 रुपए हो गई है, जिसमें 13,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T पेट्रोल AT 6S की नई कीमत 22,95,999 रुपए हो गई है, जिसमें 13,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7L पेट्रोल AT की नई कीमत 24,63,999 रुपए हो गई है, जिसमें 14,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX डीजल MT की नई कीमत 15,36,499 रुपए हो गई है, जिसमें 7,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX3 डीजल MT की नई कीमत 14,87,499 रुपए हो गई है, जिसमें 8,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

AX5 डीजल MT/AX3 डीजल AT की नई कीमत 18,37,999 रुपए हो गई है, जिसमें 8,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 डीजल MT की नई कीमत 19,80,000 रुपए हो गई है, जिसमें 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX5 डीजल AT की नई कीमत 19,88,999 रुपए हो गई है, जिसमें 9,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7 डीजल AT की नई कीमत 21,15,500 रुपए हो गई है, जिसमें 10,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T डीजल MT की नई कीमत 21,79,000 रुपए हो गई है, जिसमें 15,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

AX7T डीजल MT 6S की नई कीमत 21,98,999 रुपए हो गई है, जिसमें 14,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T डीजल MT की नई कीमत 23,40,499 रुपए हो गई है, जिसमें 11,499 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7T डीजल AT 6S की नई कीमत 23,44,999 रुपए हो गई है, जिसमें 15,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7L डीजल AT की नई कीमत 24,95,999 रुपए हो गई है, जिसमें 16,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। AX7L डीजल AT 6S की नई कीमत 25,16,000 रुपए हो गई है, जिसमें 16,999 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।